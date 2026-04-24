"بی سی سی آئی کرکٹرز کو تباہ کر رہی ہے..." آئی پی ایل کے سابق چیئرمین نے بورڈ پر لگائے سنگین الزامات

آئی پی ایل کے سابق چیئرمین للت مودی نے ٹیم انڈیا کے سخت شیڈول پر بی سی سی آئی پر سخت تنقید کی۔

بی سی سی آئی ہیڈ آفس (Getty Images)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 24, 2026 at 10:38 AM IST

ممبئی: انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) کے سابق چیئرمین للت مودی نے بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا (بی سی سی آئی) پر کڑی تنقید کی ہے۔ انہوں نے بی سی سی آئی پر سخت شیڈولنگ کے ذریعے اپنے کھلاڑیوں کو تباہ کرنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے زور دیا کہ کھلاڑیوں کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ گزارنے کے لیے وقت دیا جانا چاہیے۔

بھارت اور افغانستان کے درمیان سیریز آئی پی ایل کے اختتام کے چند روز بعد شروع ہوگی۔ آئی پی ایل 2026 کا فائنل میچ 31 مئی کو متوقع ہے۔ اس کے بعد بھارت اور افغانستان کے درمیان 6 جون سے واحد ٹیسٹ میچ کھیلا جائے گا جس کے بعد دو ون ڈے میچ ہوں گے۔

اس سے قبل کئی رپورٹس سامنے آئی تھیں کہ ہیڈ کوچ گوتم گمبھیر اور کپتان شبمن گل آئی پی ایل 2026 سیزن کے اختتام کے چند دن بعد افغانستان کے خلاف ٹیسٹ میچ شیڈول کرنے کے بی سی سی آئی کے فیصلے سے ناخوش تھے۔

سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں، للت مودی نے ان خبروں کا جواب دیا کہ سینئر کھلاڑیوں کو تھکاوٹ کی وجہ سے آئی پی ایل 2026 کے سیزن کے بعد آنے والے بین الاقوامی میچوں کے لیے آرام دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بی سی سی آئی پر زور دیا کہ وہ کھلاڑیوں کی بھلائی کے لیے اس مضحکہ خیز شیڈولنگ کو روکے۔

للت مودی نے انسٹاگرام پر لکھا، "میں اتفاق کرتا ہوں، بی سی سی آئی اپنے سخت شیڈولنگ کے ساتھ اپنے کھلاڑیوں کو برباد کر رہا ہے۔ دوستو، اس مضحکہ خیز شیڈولنگ کو بند کرو جو آپ کھلاڑیوں کو دے رہے ہیں۔ انہیں اپنے اہل خانہ کے ساتھ وقت اور آرام کی ضرورت ہے۔ آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے سالانہ آمدنی کا بندوبست کیا ہے جس سے پوری دنیا رشک کرے گی۔ آپ کو بیٹھنے والوں کو اس کی فکر نہیں کرنی پڑے گی۔" خدا کے لیے اپنے فیصلوں کے ساتھ کچھ اچھا کریں۔ کھلاڑیوں کی فلاح و بہبود سب سے اہم ہے۔ ان پر زیادہ کام نہ کریں، اسی لیے میں نے کہا ہے کہ بی سی سی آئی کے ارکان کی اکثریت کھلاڑی ہونی چاہیے۔'

انہوں نے مزید لکھا، 'خدا کے لیے، کسی پیشہ ور سی ای او کی خدمات حاصل کریں۔ اسے اچھی تنخواہ دیں اور انسانی وسائل اور کھلاڑی کی خود ترقی کو BCCI تنظیم کے مرکز میں رکھیں۔ اسٹیڈیم کو بہتر بنانے اور شائقین کو عالمی معیار کے تجربات فراہم کرنے پر کام کریں، کھلاڑیوں کو خچروں کی طرح کام کرنے پر مجبور نہ کریں۔ اس تنظیم کو دل اور جان ہونے دو۔'

یہ بھی پڑھیں:

ممبئی نے گجرات پر ننانوے رنز کی زبردست فتح درج کی؛ پوائنٹس ٹیبل میں تین مقامات کی چھلانگ لگائی

سچن تنڈولکر کے خاندان نے اچانکمَار ٹائیگر ریزرو کے بامنی گاؤں کا دورہ کیا، بیگا خاندان سے کی ملاقات

آج ہی کے دن کھیلا گیا تھا پہلا آئی پی ایل میچ، ٹورنامنٹ کے بارے میں جانیے دلچسپ حقائق

حیدرآباد نے دہلی کو سینتالیس رنز سے دی شکست، ابھیشیک نے دھواں دھار سنچری بنائی

آئی پی ایل 2025 کے دوران اس ٹیم پر میچ فکسنگ کا سنگین الزام

TAGGED:

LALIT MODI NEWS
LALIT MODI ON BCCI
TEAM INDIA NEXT SERIES
LALIT MODI BLASTS BCCI
TEAM INDIA TIGHT SCHEDULE IPL 2026

