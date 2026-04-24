"بی سی سی آئی کرکٹرز کو تباہ کر رہی ہے..." آئی پی ایل کے سابق چیئرمین نے بورڈ پر لگائے سنگین الزامات
آئی پی ایل کے سابق چیئرمین للت مودی نے ٹیم انڈیا کے سخت شیڈول پر بی سی سی آئی پر سخت تنقید کی۔
Published : April 24, 2026 at 10:38 AM IST
ممبئی: انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) کے سابق چیئرمین للت مودی نے بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا (بی سی سی آئی) پر کڑی تنقید کی ہے۔ انہوں نے بی سی سی آئی پر سخت شیڈولنگ کے ذریعے اپنے کھلاڑیوں کو تباہ کرنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے زور دیا کہ کھلاڑیوں کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ گزارنے کے لیے وقت دیا جانا چاہیے۔
بھارت اور افغانستان کے درمیان سیریز آئی پی ایل کے اختتام کے چند روز بعد شروع ہوگی۔ آئی پی ایل 2026 کا فائنل میچ 31 مئی کو متوقع ہے۔ اس کے بعد بھارت اور افغانستان کے درمیان 6 جون سے واحد ٹیسٹ میچ کھیلا جائے گا جس کے بعد دو ون ڈے میچ ہوں گے۔
I agree. The bcci is killing their players with the hectic scheduling. Guys stop this outrageous scheduling you are putting the boys thru. They need time with their families and JUST OFF TIME - You don’t need the money. I CREATED ANNUITY Revenue which the world envy’s. You will… https://t.co/vkYYXa3kf6— Lalit Kumar Modi (@LalitKModi) April 22, 2026
اس سے قبل کئی رپورٹس سامنے آئی تھیں کہ ہیڈ کوچ گوتم گمبھیر اور کپتان شبمن گل آئی پی ایل 2026 سیزن کے اختتام کے چند دن بعد افغانستان کے خلاف ٹیسٹ میچ شیڈول کرنے کے بی سی سی آئی کے فیصلے سے ناخوش تھے۔
آئی پی ایل کے سابق چیئرمین نے بی سی سی آئی پر سنگین الزامات لگائے
سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں، للت مودی نے ان خبروں کا جواب دیا کہ سینئر کھلاڑیوں کو تھکاوٹ کی وجہ سے آئی پی ایل 2026 کے سیزن کے بعد آنے والے بین الاقوامی میچوں کے لیے آرام دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بی سی سی آئی پر زور دیا کہ وہ کھلاڑیوں کی بھلائی کے لیے اس مضحکہ خیز شیڈولنگ کو روکے۔
للت مودی نے انسٹاگرام پر لکھا، "میں اتفاق کرتا ہوں، بی سی سی آئی اپنے سخت شیڈولنگ کے ساتھ اپنے کھلاڑیوں کو برباد کر رہا ہے۔ دوستو، اس مضحکہ خیز شیڈولنگ کو بند کرو جو آپ کھلاڑیوں کو دے رہے ہیں۔ انہیں اپنے اہل خانہ کے ساتھ وقت اور آرام کی ضرورت ہے۔ آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے سالانہ آمدنی کا بندوبست کیا ہے جس سے پوری دنیا رشک کرے گی۔ آپ کو بیٹھنے والوں کو اس کی فکر نہیں کرنی پڑے گی۔" خدا کے لیے اپنے فیصلوں کے ساتھ کچھ اچھا کریں۔ کھلاڑیوں کی فلاح و بہبود سب سے اہم ہے۔ ان پر زیادہ کام نہ کریں، اسی لیے میں نے کہا ہے کہ بی سی سی آئی کے ارکان کی اکثریت کھلاڑی ہونی چاہیے۔'
انہوں نے مزید لکھا، 'خدا کے لیے، کسی پیشہ ور سی ای او کی خدمات حاصل کریں۔ اسے اچھی تنخواہ دیں اور انسانی وسائل اور کھلاڑی کی خود ترقی کو BCCI تنظیم کے مرکز میں رکھیں۔ اسٹیڈیم کو بہتر بنانے اور شائقین کو عالمی معیار کے تجربات فراہم کرنے پر کام کریں، کھلاڑیوں کو خچروں کی طرح کام کرنے پر مجبور نہ کریں۔ اس تنظیم کو دل اور جان ہونے دو۔'