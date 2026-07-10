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کولکتہ کے اسکول نے فیفا ورلڈ کپ فائنل میچ دیکھنے کے لیے امتحان ملتوی کردیا

اسکول کے پرنسپل کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کے پیچھے بنیادی وجہ طلباء کو فٹ بال میں دلچسپی لینے کی ترغیب دینا ہے۔

kolkata school postpones exams for fifa world cup final Urdu News
کولکتہ کے اسکول نے فیفا ورلڈ کپ فائنل میچ دیکھنے کے لیے امتحان ملتوی کردیا (ANI)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 10, 2026 at 12:39 PM IST

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کولکتہ (مغربی بنگال): کولکتہ میں فیفا ورلڈ کپ کا جنون اپنے عروج پر ہے۔ یہاں کے شائقین کا اس کھیل سے جذباتی تعلق ہے جو نسلوں پر محیط ہے۔ ٹورنامنٹ اب اپنے آخری مراحل میں ہے۔ دریں اثنا، کولکتہ کے سب سے پرانے اور ممتاز اداروں میں سے ایک، ساؤتھ پوائنٹ ہائی اسکول نے اپنے امتحانات ملتوی کر دیے ہیں تاکہ اپنے طلباء میں کھیل کا شوق پیدا کیا جا سکے۔

فیفا ورلڈ کپ 2026 کا فائنل 20 جولائی کو 12:30 بجے IST پر شروع ہوگا۔ طلباء اس بڑے میچ کو دیکھنے کے لیے دیر تک جاگیں گے۔ چنانچہ اسکول انتظامیہ نے باضابطہ طور پر امتحانات ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

شیڈول امتحانات اب 30 جولائی کو ہوں گے

اسکول کے حکام نے کلاس VI سے X کے امتحانات ملتوی کر دیے ہیں، جو اصل میں 20 اور 21 جولائی کو شیڈول تھے۔ 20 جولائی کو شیڈول امتحانات اب 29 جولائی کو ہوں گے جب کہ 21 جولائی کو شیڈول امتحانات اب 30 جولائی کو ہوں گے۔

فٹ بال میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے...

ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے، ساؤتھ پوائنٹ ہائی اسکول کے پرنسپل جے دیو گھوش نے کہا، "اس فیصلے کی بنیادی وجہ طلباء کو کھیلوں، خاص طور پر فٹ بال میں دلچسپی لینے کی ترغیب دینا ہے۔ فٹ بال ٹیم ورک، تعاون اور اجتماعی جدوجہد کا جذبہ سکھاتا ہے۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جو اسکول، نوجوانوں کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتا ہے۔"

طلباء کو بڑے عالمی ایونٹ سے لطف اندوز ہونے کا موقع

انہوں نے کہا کہ اسکول طلباء کو ورلڈ کپ فائنل جیسے بڑے عالمی ایونٹ سے لطف اندوز ہونے کا موقع دینا چاہتا ہے۔ "اگر اگلی صبح امتحانات منعقد کیے جاتے تو بہت سے والدین اپنے بچوں کو میچ دیکھنے کے لیے دیر سے اٹھنے دینے سے ہچکچاتے، جس سے طلبہ کو طویل عرصے تک محرومی کا احساس ہوتا۔" لہٰذا، ہم نے طلباء کے بہترین مفاد میں امتحان کے وقت میں تبدیلی کی۔ اگر یہ اقدام ایک چھوٹا فیصد، شاید دو سے پانچ فیصد، طلباء کو فٹ بال میں تاحیات دلچسپی پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے، تو ہم اپنی کوششوں کو ایک بڑی کامیابی تصور کریں گے۔

والدین کی تعریف

کولکتہ میں فٹ بال کا جنون صرف نوجوان نسل تک محدود نہیں ہے۔ بہت سے والدین، جنہوں نے بصورت دیگر اپنے بچوں کی پڑھائی پر نظر رکھنے کے لیے فائنل دیکھنا چھوڑ دیا تھا، نے اس اقدام کو بہت مثبت اقدام قرار دیا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ تعلیم صرف تعلیمی امتحانات میں اچھی کارکردگی دکھانے کا نام نہیں ہے۔ والدین نے کہا کہ کھیل اور غیر نصابی سرگرمیاں شخصیت کی مجموعی نشوونما اور ضروری خصوصیات سیکھنے کے لیے ضروری ہیں جو صرف میدان میں ہی سیکھی جا سکتی ہیں۔

فرید آباد اسکول نے بھی ٹیسٹ کو دوبارہ شیڈول کیا تھا

یہ پہلا موقع نہیں ہے جب کسی اسکول نے کھیل کے کسی بڑے ایونٹ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے اپنا شیڈول تبدیل کیا ہو۔ اس سے قبل ڈی اے وی پبلک اسکول، فرید آباد نے 6ویں سے 12ویں جماعت کے لیے یونٹ ٹیسٹ کو 21 نومبر 2023 کو دوبارہ شیڈول کیا تھا، تاکہ طلباء اور ان کے اہل خانہ آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کے فائنل سے لطف اندوز ہو سکیں۔

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