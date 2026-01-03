کولکاتہ نائٹ رائیڈرز نے مستفیض الرحمان کو بی سی سی آئی کی ہدایت پر رہا کیا
Published : January 3, 2026 at 4:31 PM IST
گوہاٹی: کولکاتہ نائٹ رائیڈرز (کے کے آر) نے ہندوستانی کرکٹ کنٹرول بورڈ (بی سی سی آئی) کی ہدایات پر انڈین پریمیئر لیگ کے آئندہ سیزن سے قبل بنگلہ دیش کے تیز گیند باز مستفیض الرحمان کو ہفتہ کو اپنی ٹیم سے رہا کردیا۔ بی سی سی آئی نے یہ قدم ہندوستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دو طرفہ تعلقات میں بڑھتی کشیدگی کے پیش نظر اٹھایا۔
کے کے آر نے بائیں ہاتھ کے تیز گیند باز رحمان کو گزشتہ ماہ کھلاڑیوں کی نیلامی میں 9.20 کروڑ میں خریدا تھا۔ اس کی بنیادی قیمت 2 کروڑ روپے تھی۔ چنئی سپر کنگز اور دہلی کیپٹلس کے ساتھ بولی لگانے کے سخت عمل کے بعد کے کے آر اس 30 سالہ گیند باز کو اپنی ٹیم میں شامل کرنے میں کامیاب رہا۔ بی سی سی آئی نے کہا کہ کے کے آر کو ضرورت پڑنے پر متبادل کھلاڑی کا انتخاب کرنے کی اجازت ہوگی۔
بی سی سی آئی کے سکریٹری دیواجیت سائکیا نے پی ٹی آئی کو بتایا، "بی سی سی آئی نے کولکاتہ نائٹ رائیڈرز سے مستفیض الرحمان کو اپنے اسکواڈ سے باہر کرنے کو کہا ہے۔ اگر ضروری ہوا تو وہ متبادل کھلاڑی کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ اگر وہ درخواست کرتے ہیں تو بی سی سی آئی ان کو اپنے اسکواڈ میں کسی اور کھلاڑی کو شامل کرنے کی اجازت دے گا۔" یہ پوچھے جانے پر کہ بی سی سی آئی نے کولکاتہ نائٹ رائیڈرز کو ایسا کرنے کو کیوں کہا، سائکیا نے کہا، "حالیہ واقعات کی وجہ سے۔" کے کے آر نے بعد میں کہا کہ اس نے بی سی سی آئی کی ہدایات پر عمل کیا۔
فرنچائز نے ایک بیان میں کہا، "کولکاتہ نائٹ رائیڈرز نے تصدیق کی ہے کہ آئی پی ایل کے ریگولیٹر بی سی سی آئی-آئی پی ایل نے آئندہ انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) سیزن سے قبل مستفیض الرحمان کو ٹیم سے رہا کرنے کی ہدایت کی ہے۔" کے کے آر نے کہا، "کھلاڑی کو ہندوستان میں کرکٹ کنٹرول بورڈ کی ہدایات کی بنیاد پر، مناسب عمل اور مشاورت کے بعد رہا کیا گیا ہے۔"
بنگلہ دیشی کرکٹر کی شرکت کے حوالے سے بی سی سی آئی پر دباؤ بنگلہ دیش میں ایک ہندو شخص کے حالیہ قتل اور وہاں اقلیتوں کے تحفظ کے بارے میں بھارت کے خدشات کے تناظر میں بڑھتا جا رہا تھا۔ کے کے آر کے شریک مالک اور بالی ووڈ سپر اسٹار شاہ رخ خان کو بھی رحمان کو ٹیم میں شامل کرنے پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ حکمراں بی جے پی کے کچھ لیڈروں نے موجودہ حالات میں گیند باز کو ٹیم میں شامل کرنے کے فیصلے پر سوال اٹھایا۔ رحمن 2016 سے آٹھ بار آئی پی ایل میں کھیل چکے ہیں۔ وہ صرف 2019 اور 2020 میں ٹورنامنٹ سے باہر ہوئے تھے۔
وہ سن رائزرز حیدرآباد، ممبئی انڈینز، دہلی کیپٹلز، چنئی سپر کنگز، اور راجستھان رائلز جیسی ٹیموں کے لیے کھیل چکے ہیں۔ تین بار کے چیمپئن کے کے آر نے پہلی بار ان سے معاہدہ کیا۔ ہندوستان اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈز نے گزشتہ سال دو طرفہ محدود اوورز کی سیریز ملتوی کر دی تھی۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے جمعہ کو اعلان کیا کہ سیریز اس سال ستمبر میں بنگلہ دیش میں کھیلی جائے گی۔ تاہم بی سی سی آئی سیریز کے شیڈول کے حوالے سے کوئی عزم ظاہر نہیں کر رہا ہے۔ بنگلہ دیش کی غیر مستحکم سیاسی صورتحال کے پیش نظر ان کے اس پر رضامندی کے امکانات بھی بہت کم ہیں۔
بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ کی برطرفی کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے۔ شیخ حسینہ گزشتہ سال اگست میں حکومت مخالف مظاہروں کے بعد بھارت واپس آگئی تھیں۔ بنگلہ دیش کی ایک عدالت نے انہیں مظاہروں کے دوران مہلک کریک ڈاؤن میں ان کے مبینہ کردار کے الزام میں سزائے موت سنائی، جس میں متعدد طلباء ہلاک ہو گئے تھے۔
بنگلہ دیش نے مختلف معاملات پر بھارتی ہائی کمشنر پرنائے ورما کو پانچ بار طلب کیا۔ دریں اثنا، ہندوستان نے بنگلہ دیش کے ہائی کمشنر ریاض حمید اللہ کو ایک بار طلب کرکے بنگلہ دیش میں سیکورٹی کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا۔
عوامی لیگ کی حکومت کو بھارت کے لیے دوستانہ سمجھا جاتا تھا، لیکن محمد یونس کی قیادت میں عبوری حکومت کی تشکیل نے بنگلہ دیش کی سفارتی حیثیت کو نمایاں طور پر تبدیل کر دیا ہے۔ دریں اثنا، بنگلہ دیش نے علاقائی حرکیات کو مزید پیچیدہ کرتے ہوئے پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے کی کوششیں کی ہیں۔