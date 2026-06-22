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اب ٹی ٹوئنٹی کے کنگ نہیں رہے، کرس گیل کی بادشاہت ختم، کیرون پولارڈ ٹی ٹوئنٹی کے نئے باس بن گئے، ٹوٹ گیا تاریخی ریکارڈ

کیرون پولارڈ نے ایم ایل سی 2026 فکسچر کے دوران ایم آئی نیو یارک کے لیے ریکارڈ بک میں اپنا نام لکھا۔

Kieron Pollard Writes His Name In Record Books; Surpasses Chris Gayle In T20 Record Urdu News
کیرون پولارڈ (ANI PHOTO)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 22, 2026 at 7:22 AM IST

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گرانڈ پریری کرکٹ اسٹیڈیم بال پارک، ٹیکساس: ویسٹ انڈیز کے لیجنڈ کیرون پولارڈ نے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں کرس گیل کا سب سے زیادہ رنز کا ریکارڈ توڑ دیا۔ پولارڈ نے میجر لیگ کرکٹ میں ایم آئی نیویارک کی جانب سے کھیلتے ہوئے یہ کارنامہ انجام دیا۔ پولارڈ نے واشنگٹن فریڈم کے خلاف میچ میں طاقتور سنچری بنا کر یہ تاریخی کارنامہ انجام دیا۔

ویسٹ انڈیز کے سابق کپتان نے اپنی دوسری ٹی ٹوئنٹی سنچری بنا کر یہ سنگ میل عبور کیا اور انہوں نے کرس گیل کو پیچھے چھوڑتے ہوئے 14,582 رنز بنائے جنہوں نے T20 کرکٹ میں مجموعی طور پر 14,562 رنز بنائے۔ ان کی تازہ ترین کامیابی ان کی ناقابل یقین لمبی عمر اور کھیل کے مختصر ترین فارمیٹ میں مستقل مزاجی کی ایک مثال ہے۔

Kieron Pollard Writes His Name In Record Books; Surpasses Chris Gayle In T20 Record Urdu News
کیرون پولارڈ (IANS)

اس طرح توڑا کیرون پولارڈ نے کرس گیل کا ریکارڈ

میجر لیگ کرکٹ 2026 کے پانچویں میچ میں کیرون پولارڈ نے ٹی ٹوئنٹی کا تاریخی ریکارڈ بنا ڈالا۔ واشنگٹن فریڈم کے خلاف میچ میں ایم آئی نیویارک کے لیجنڈ پولارڈ نے 56 گیندوں پر ناقابل شکست 100 رنز بنائے۔ اس اننگز کے ساتھ پولارڈ نے کرس گیل کا ٹی ٹوئنٹی کی تاریخ میں سب سے زیادہ رنز کا ریکارڈ توڑ دیا۔ پولارڈ کے اب 736 ٹی ٹوئنٹی میچوں میں 14,582 رنز ہیں۔ اس دوران کرس گیل نے 463 ٹی ٹوئنٹی میچوں میں 14,562 رنز بنائے ہیں۔ پولارڈ نے کرس گیل کو پیچھے چھوڑ کر ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں کھیل کے نئے لیڈر بن گئے ہیں۔

700 سے زائد ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلنے والے واحد کرکٹر

پولارڈ وہ واحد کرکٹر بھی ہیں جو 700 سے زائد ٹی ٹوئنٹی میچوں کا حصہ رہے ہیں۔ اب تک وہ دنیا کی مختلف ڈومیسٹک لیگز میں 736 میچز کھیل چکے ہیں۔

کرکٹ کی تاریخ میں سب سے زیادہ رنز

  1. کیرون پولارڈ (ویسٹ انڈیز) - 14,582 رنز
  2. کرس گیل (ویسٹ انڈیز) - 14,562 رنز
  3. ایلکس ہیلز (انگلینڈ) - 14,449 رنز
  4. جوس بٹلر (انگلینڈ) - 14,371 رنز
  5. ڈیوڈ وارنر (آسٹریلیا) - 14,284 رنز
  6. وراٹ کوہلی (بھارت) - 14,218 رنز

اننگز کی آخری گیند پر سنچری مکمل

اگرچہ پولارڈ نے MLC میں یہ اہم T20 ریکارڈ حاصل کیا، لیکن ان کی ٹیم میچ جیتنے میں ناکام رہی۔ ایم آئی نیویارک کو واشنگٹن کے خلاف 30 رنز کی عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پولارڈ نے اکیلے ہی ٹیم کو فتح سے ہمکنار کرنے کی کوشش کی لیکن دیگر بلے باز ان کا ساتھ دینے میں ناکام رہے۔ پولارڈ نے اننگز کی آخری گیند پر اپنی سنچری مکمل کی۔ پولارڈ نے اپنی سنچری میں 11 چوکے اور چار چھکے لگائے۔

میچ میں واشنگٹن نے 245 رنز بنائے

ایم آئی نیویارک کے خلاف میچ میں واشنگٹن فریڈم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 245 رنز بنائے۔ مچل اوون نے دھماکہ خیز بلے بازی سے واشنگٹن کی اننگز کو آگے بڑھاتے ہوئے 155 رنز بنائے۔ اوون نے اپنی اننگز میں 11 چوکے اور 13 چھکے بھی لگائے۔

کیرون پولارڈ نے اکیلے ہی ذمہ داری سنبھالی

واشنگٹن کے اسکور کے جواب میں ایم آئی کی شروعات خراب رہی۔ ٹیم نے 64 رنز پر پانچ وکٹیں گنوائیں لیکن کیرون پولارڈ نے ذمہ داری سنبھال لی۔ پولارڈ نے اپنی ٹیم کو تقریباً فتح تک پہنچایا لیکن ٹاپ آرڈر کی ناکامی کے باعث ایم آئی 20 اوورز میں 6 وکٹوں پر 215 رنز ہی بنا سکی۔

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