'اپنے اس دوست کا ساتھ دینا چاہتا ہوں...'، کپل دیو نے عمران خان کی حمایت میں دیا بڑا بیان
کپل دیو نے پاکستان کی جیل میں بند عمران خان کے ساتھ انسانی ہمدردی کے سلوک کی اپیل کی۔
Published : August 25, 2026 at 9:20 AM IST
نئی دہلی: بھارت کے سابق کپتان کپل دیو نے پاکستان کے سابق کپتان اور سابق وزیراعظم عمران خان کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے جیل میں بند اپنے پرانے دوست کے ساتھ انسانی ہمدردی کا سلوک کرنے اور انہیں ضروری سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
بھارتی کپتان کی طرف سے یہ مطالبہ اس وقت سامنے آیا جب اتوار کو کپل دیو سمیت 22 سابق بین الاقوامی کرکٹرز کے ایک گروپ نے عمران خان کے ساتھ جیل میں ہو رہے ناروا سلوک کے حوالے سے پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف سے انہیں ضروری سہولیات فراہم کرنے کی اپیل کی۔
14 سابق کپتانوں نے عمران خان کی حمایت کی
چھ مہینوں کے دوران یہ اس طرح کی دوسری اجتماعی اپیل تھی۔ اس سے قبل فروری میں ایک خط لکھا گیا تھا جس میں 14 سابق کپتانوں نے پاکستان کے سابق کپتان کی صحت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان کے مناسب علاج اور صحت کی سہولیات کا خیال رکھنے کی اپیل کی تھی۔
"ہر قیدی کے ساتھ انسانی ہمدردی کا سلوک ہونا چاہیے"
پی جی ٹی آئی (PGTI) کے صدر کپل دیو نے 'ڈی پی ورلڈ انڈیا چیمپئن شپ' کے آغاز کے موقع پر کہا، "ہم اس ملک کا قانون نہیں جانتے، وہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن ہر قیدی کے ساتھ نرمی اور انسانی ہمدردی کا سلوک ہونا چاہیے اور اسے بنیادی سہولیات ملنی چاہئیں، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ عمران اس ملک کے سابق وزیراعظم اور دنیا کے مایہ ناز کرکٹرز میں سے ایک رہے ہیں۔"
واضح رہے کہ عمران خان کے اہلِ خانہ نے پہلے الزام لگایا تھا کہ ان کی آنکھوں کی بینائی بہت کم ہو گئی ہے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ مبینہ طبی غفلت کی وجہ سے ان کی ایک آنکھ کی بینائی تقریباً ختم ہو چکی ہے۔
کپل دیو نے کہا، "ہم چاہتے ہیں کہ انہیں بہترین علاج ملے۔ ہم کسی اور چیز کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہی کسی جواب کی توقع ہے۔ ہم صرف درخواست کر رہے ہیں۔"
سابق پاکستانی کھلاڑی خاموش کیوں؟
پاکستان کے سابق تیز گیند باز وسیم اکرم اور وقار یونس کو چھوڑ کر کسی دوسرے بڑے پاکستانی کرکٹر نے عوامی طور پر عمران خان کی حمایت میں سامنے آکر ان کے لیے بہتر طبی سہولیات کا مطالبہ نہیں کیا ہے۔ اس بارے میں پوچھے جانے پر کپل دیو نے کہا کہ وہ پاکستان کے کرکٹرز کو قصوروار نہیں ٹھہرانا چاہیں گے کیونکہ وہ اپنے ملک میں رہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، "ہم باہر سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ میں اپنے اس دوست کی حمایت کرنا چاہتا ہوں جس کے ساتھ ہم نے کرکٹ کھیلی اور جس کی کرکٹ کی صلاحیتوں کی ہمیشہ تعریف کی۔"
عمران خان کی حمایت میں کئی مایہ ناز کرکٹرز
عمران خان کی حمایت میں لکھے گئے خط پر دستخط کرنے والوں میں گریگ چیپل، ایان چیپل، ایلن بارڈر، سنیل گواسکر، ڈیوڈ گاور، کلائیو لائیڈ، ارجنا راناتنگا، اسٹیو وا اور جان رائٹ سمیت کئی مایہ ناز کھلاڑی شامل ہیں۔ واضح رہے کہ عمران خان 2018 سے 2022 تک پاکستان کے وزیراعظم رہے ہیں۔ وزیراعظم کے عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد، بدعنوانی (کرپشن) اور دیگر مقدمات میں سزا سنائے جانے کے بعد سے وہ جیل میں بند ہیں۔
کپل دیو اور عمران خان کی دوستی
کپل دیو کی باتوں سے ان دو سابق کپتانوں کے درمیان انوکھے رشتے کا بھی پتا چلتا ہے۔ کرکٹ کے میدان پر ان کے درمیان سخت مقابلے کے ساتھ ساتھ میدان سے باہر گہری دوستی بھی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب بھارت اور پاکستان کے کھلاڑی اکثر ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے اور پڑوسی ملکوں کے درمیان کھیل کے میدان میں سخت مقابلے کے باوجود قریبی ذاتی تعلقات برقرار رکھتے تھے۔