محمد سراج کو دوبارہ ٹیم سے باہر رکھنے کی مخالفت، کیف اور بھوگلے نے فیصلے پر سوال اٹھا دیے
محمد کیف اور ہرشا بھوگلے نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں لکھا کہ، ہندوستان کی ٹیم انتظامیہ کے فیصلے کو غلط بتایا۔
By ANI
Published : November 27, 2026 at 11:52 AM IST
نئی دہلی: سابق ہندوستانی کرکٹر محمد کیف نے ملک کی ٹیم انتظامیہ کے اس فیصلے پر تنقید کی ہے جس کے تحت محمد سراج کو ایک بار پھر ٹیم سے باہر رکھا گیا ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ ہندوستان کے بہترین فاسٹ بولرز میں سے ایک کو 'پلینگ الیون' سے کیسے باہر رکھا جا سکتا ہے۔
کیف کا ماننا ہے کہ بیرونِ ملک ہونے والے ٹیسٹ میچوں میں، جسپریت بمراہ کے ساتھ ساتھ ہندوستانی بولنگ اٹیک کے لیے ٹیم شیٹ پر پہلا نام محمد سراج کا ہونا چاہیے۔ انہوں نے ایک تضاد کی نشاندہی بھی کی۔۔ ایک طرف سراج کو ٹیم سے باہر رکھا گیا ہے، جبکہ دوسری طرف بولنگ کوچ مورنی مورکل نے حال ہی میں ان کی تعریف کرتے ہوئے انہیں "عالمی معیار" کا گیند باز قرار دیا اور کہا کہ وہ اچھی بولنگ کر رہے ہیں۔
پہلے ٹیسٹ میچ میں ہندوستانی ٹیم میں بولنگ اٹیک کی مشکلات کے بعد، سراج کو ٹیم میں شامل کرنے کے مطالبات سامنے آئے تھے۔ تاہم، نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے بھی انہیں نظر انداز کر دیا گیا۔ قابلِ ذکر بات یہ ہے کہ سراج موجودہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ (ڈبلیو ٹی سی) سائیکل میں ہندوستان کی جانب سے سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے گیندباز ہیں، جنہوں نے 11 میچوں میں 43 وکٹیں حاصل کی ہیں۔
Hard to believe as one of India's premier fast bowler Mohammed Siraj is dropped again. Siraj should be one of the first names considered in India's overseas Test bowling attack, alongside Bumrah. Interestingly, bowling coach Morne Morkel himself called Siraj a world-class bowler and said he was bowling well.— Mohammad Kaif (@MohammadKaif) November 26, 2026
سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' (سابقہ ٹوئٹر) پر اپنی پوسٹ میں کیف نے لکھا، "یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ بھارت کے بہترین فاسٹ بولرز میں سے ایک، محمد سراج کو دوبارہ ٹیم سے باہر رکھا گیا ہے۔ بیرون ملک ٹیسٹ میچوں کے لیے، بمراہ کے ساتھ ساتھ ٹیم شیٹ پر پہلا نام سراج کا ہونا چاہیے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بولنگ کوچ مورنی مورکل نے خود سراج کو 'عالمی معیار' کا بولر قرار دیا اور کہا کہ وہ اچھی بولنگ کر رہے ہیں۔"
Siraj is now India's 6th ranked fast bowler. I find it so unfair. Of the top 5 wicket takers in test cricket in this WTC cycle, India now have place only for Bumrah. You wish the bowlers selected well, they have great conditions to bowl in, but they will know they won't get a long rope when it is their turn.— Harsha Bhogle (@bhogleharsha) November 26, 2026
معروف کمنٹیٹر ہرشا بھوگلے نے بھی سراج کو مسلسل ٹیم سے باہر رکھنے پر مایوسی کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس فیصلے کو "غلط" قرار دیا، خاص طور پر اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں سراج کی کارکردگی شاندار رہی ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ موجودہ ڈبلیو ٹی سی سائیکل میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے پانچ بولرز میں سے، اب ہندوستان کے پاس صرف جسپریت بمراہ کے لیے ہی جگہ بچی ہے۔
بھوگلے نے مزید کہا کہ ٹیم کے انتخاب سے متعلق ایسے فیصلے دیگر گیندبازوں کے ذہنوں میں یہ غیر یقینی صورتحال پیدا کر سکتے ہیں کہ جب انہیں موقع ملے گا، تو انہیں کس حد تک حمایت یا اعتماد حاصل ہوگا۔
بھوگلے نے ’ایکس‘ (سابقہ ٹوئٹر) پر ایک پوسٹ میں لکھا۔"سراج اب ہندوستان کے چھٹے نمبر کے فاسٹ بولر ہیں۔ مجھے یہ بات کافی غیر منصفانہ لگتی ہے۔ اس ’ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ‘ سائیکل کے دوران ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے پانچ بہترین بولرز میں سے، اب ہندوستان کی ٹیم میں صرف بمراہ کے لیے ہی جگہ ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ منتخب کردہ بولرز اچھی کارکردگی دکھائیں، انہیں بولنگ کے لیے بہترین حالات بھی میسر ہیں لیکن وہ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ جب ان کی باری آئے گی، تو انہیں زیادہ مواقع نہیں دیے جائیں گے۔"
ٹیم سے سراج کی مسلسل غیر موجودگی ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب سیریز کے پہلے میچ میں بھارتی بولنگ اٹیک نیوزی لینڈ کی پوری ٹیم کو آؤٹ کرنے میں ناکام رہا، جس کی بدولت مہمان ٹیم میچ ڈرا کرانے میں کامیاب ہو گئی۔ نتیجتاً، سراج کے شاندار ریکارڈ اور کھیل کے طویل ترین فارمیٹ میں ان کی مسلسل خدمات کو دیکھتے ہوئے، ان کی عدم موجودگی نے خاصی توجہ حاصل کی ہے۔
سیریز کے پہلے میچ کے لیے، ہندوستان نے جسپریت بمراہ، پرسدھ کرشنا، آکاش دیپ اور انشل کمبوج کو اپنے چار بنیادی فاسٹ بولرز کے طور پر منتخب کیا، جبکہ واشنگٹن سندر کو ایک اضافی بولنگ آپشن کے طور پر شامل کیا گیا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ٹیم انتظامیہ کا یہ انتخاب بولنگ کے مجموعی امتزاج اور بیٹنگ لائن اپ کو مضبوط بنانے کی ضرورت کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا گیا تھا۔
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