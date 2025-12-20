کشمیر میں اسمرتی مندھانا کی ننھی مداح سے ملے فلمساز کبیر خان، کرکٹر نے بھی لٹایا پیار
واضح رہے کہ کبیر خان نے حال ہی میں کشمیر کا دورہ کیا تھا۔ انہوں نے انسٹاگرام پر وادی کی متعدد دلکش تصاویر پوسٹ کیں۔
Published : December 20, 2025 at 10:20 PM IST
فلمساز کبیر خان حال ہی میں کشمیر کے دورے پر تھے جہاں انہیں آرو میں ایک چھوٹی بچی ملی، جو بھارتی خاتون کرکٹر اسمرتی مندھانا کی مداح ہے۔ اس نے کبیر خان سے خواہش ظاہر کی کہ وہ کرکٹر کو بتائیں کہ وہ اس کی پسندیدہ کھلاڑی ہیں۔ فلم "ایک تھا ٹائیگر" بنانے والے کبیر خان نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹاگرام پر آرو کی ایک تصویر شیئر کی۔ فلم ساز نے وادی کی مزید تصاویر بھی شیئر کیں۔
اپنے انسٹاگرام پر کچھ شاندار تصاویر شیئر کرتے ہوئے کبیر خان نے لکھا کہ "اپنے کیمرے کے ساتھ کشمیر میں گھومنا ہمیشہ مجھے جادوئی لمحات فراہم کرتا ہے۔ آرو کی اس چھوٹی لڑکی کی طرح جو چاہتی تھی کہ میں اسمرتی مندھانا کو بتاؤں کہ وہ اس کی پسندیدہ کھلاڑی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اسمرتی اس پوسٹ کو دیکھیں گی۔" "بجرنگی بھائی جان" فلم بنانے والے کبیر خان نے مزید کہا، "یہ وہ بچے ہیں جن کے کھیل کا میدان ایک پہاڑی آبشار سے گھرا ہوا ہے۔ اگر آپ چھکا لگاتے ہیں تو گیند دریائے جہلم میں چلی جائے گی۔"
کرکٹر نے بھی پیار لٹایا
کبیر خان نے اپنی پوسٹ میں مندھانا کو چھوٹی بچی کا پیغام پہنچانے کے لیے ٹیگ کیا تھا۔ چنانچہ یہ پوسٹ مندھانا تک پہنچ گئی۔ مندھانا نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ "اس چھوٹی بچی کو میری طرف سے بہت پیار دیجیے۔" مندھانا نے کمنٹ سیکشن میں دل والی ایموجی کے ساتھ لکھا کہ "پلیز آرو میں اس چھوٹی چیمپیئن کو میری طرف سے ایک بڑا ہگ دیجیے (گلے لگائیں) اور بتائیں کہ میں بھی اس کے لیے چیئر کر رہی ہوں!"
قابل ذکر ہے کہ بھارتی خواتین کرکٹ ٹیم کی اسٹار بلے باز اسمرتی مندھانا ان دنوں مشکل وقت سے گزر رہی ہیں، لیکن انہوں نے اپنی چھوٹی مداح کو مایوس نہیں کیا، بلکہ کبیر خان کی پوسٹ پر ای ایکٹ کر کے بتا دیا کہ وہ اس مشکل دور سے نکل چکی ہیں اور اپنی کرکٹ پر توجہ مرکوز کر رہی ہیں۔ در اصل انہوں نے حال ہی میں پلاش مچھل سے اپنی شادی کی منسوخی کا اعلان کر کے سب کو حیران کر دیا تھا۔
