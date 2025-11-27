بھارت جنوبی افریقہ میچ کے تمام ٹکٹ بک گئے، کاؤنٹر آج بند

ETV Bharat / sports

جے ایس سی اے ون ڈے میچ کے ٹکٹ جو گذشتہ دو دنوں سے فروخت ہو رہے تھے، اب آج بند ہو گئے ہیں۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 27, 2025 at 9:19 AM IST

3 Min Read
رانچی: بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان 30 نومبر کو رانچی کے جے ایس سی اے انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں ہونے والے پہلے ون ڈے کے لیے کھیل شائقین میں زبردست جوش و خروش ہے۔ ٹکٹوں کی فروخت شروع ہونے کے بعد سے لگاتار دو دن سے اسٹیڈیم کے کاؤنٹرز پر بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ دریں اثنا، جھارکھنڈ اسٹیٹ کرکٹ ایسوسی ایشن (جے ایس سی اے) نے واضح کیا ہے کہ اب تمام ٹکٹیں مکمل طور پر فروخت ہو چکے ہیں اور ٹکٹ کاؤنٹر اب بند رہیں گے۔

ون ڈے میچ کے تمام ٹکٹ فروخت

جے ایس سی اے نے ایک پریس ریلیز جاری کر کے کہا کہ تماشائیوں کے زبردست ردعمل کی وجہ سے ٹکٹ جلد ہی فروخت ہو گئے۔ صبح سے ہی سٹیڈیم کے باہر لمبی قطاریں نظر آئیں، لوگ ٹکٹوں کے حصول کے لیے گھنٹوں انتظار کرتے رہے۔ ہجوم کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگایا گیا تھا کہ ٹکٹ جلدی ختم ہو جائیں گے، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ تمام سیٹیں بک ہو چکی ہیں۔

رانچی میں ہونے والے اس میچ کو لے کر جوش و خروش پہلے ہی اپنے عروج پر ہے۔ ٹیم انڈیا کے اہم کھلاڑی رانچی پہنچ چکے ہیں۔ ویراٹ کوہلی بدھ کی صبح پہنچے، جب کہ کپتان روہت شرما شام دیر گئے شہر پہنچے، ایک بڑی بھیڑ نے ان کا استقبال کیا۔ رانچی میں کھلاڑیوں کی مسلسل آمد اور میچ کا دن قریب آنے سے شائقین کے جوش میں اضافہ ہوا ہے۔

اب عوام کو 30 نومبر کا انتظار

دوسری طرف، ٹکٹس مکمل طور پر فروخت ہونے کے بعد، تماشائیوں کی توجہ اب میچ کے دن پر مرکوز ہے۔ جے ایس سی اے نے کہا کہ 30 نومبر کو رانچی میں ہونے والا میچ عالمی سطح کا ایونٹ ہوگا۔ سٹیڈیم کی تیاریاں تقریباً مکمل ہو چکی ہیں۔ پچ، آؤٹ فیلڈ اور سکیورٹی انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔

دریں اثنا، انتظامیہ نے سکیورٹی اور ہجوم کے انتظام کے لیے پہلے سے ہی وسیع انتظامات کیے ہیں۔ ٹکٹوں کی بلیک مارکیٹنگ کو روکنے کے لیے پولیس کو بھی سخت ہدایات جاری کی گئی ہیں، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ کسی تماشائی کو تکلیف نہ ہو۔ ٹکٹوں کی فروخت ختم ہونے کے بعد اب یہ واضح ہے کہ جے ایس سی اے اسٹیڈیم 30 نومبر کو تماشائیوں سے کھچا کھچ بھرا رہے گا اور رانچی ایک بار پھر بین الاقوامی کرکٹ کی میزبانی میں اپنی خوبصورتی کا مظاہرہ کرے گا۔

