انگلینڈ کے مایہ ناز جو روٹ نے بھارتی لیجنڈ سچن تندولکر کو پیچھے چھوڑ دیا
انگلینڈ کے بلے باز جو روٹ نے 521 اننگز میں 23,000 انٹرنیشنل رن مکمل کر کے تاریخ رقم کر دی۔
Published : September 23, 2026 at 1:57 PM IST
انگلینڈ نے تین میچوں کی ون ڈے سیریز کے پہلے میچ میں سری لنکا کو 89 رنوں سے ہرا دیا۔ اس میچ میں انگلینڈ کے عظیم بلے باز جو روٹ نے 44 رنوں کی اننگز کھیلی، جس میں پانچ باؤنڈریز شامل تھیں۔ انہوں نے جارحیت اور تحمل کے درمیان بہترین توازن برقرار رکھا، مسلسل اسٹرائیک روٹیٹ کرتے رہے اور موقع ملنے پر باؤنڈریز بھی لگائیں۔
اس میچ کے دوران روٹ نے انٹرنیشنل کرکٹ میں ایک بہت بڑا مقام بھی حاصل کر لیا۔ انہوں نے اب 23,000 انٹرنیشنل رن مکمل کر لیے ہیں۔ انہوں نے یہ کارنامہ 521 اننگز میں انجام دیا، جس کے ساتھ ہی انہوں نے بھارت کے عظیم بلے باز سچن تندولکر کو پیچھے چھوڑ دیا۔ سچن نے یہ مقام 522 اننگز میں حاصل کیا تھا۔ اس کے علاوہ، روٹ 23 ہزار رنوں کے ہندسے تک پہنچنے والے دنیا کے دوسرے سب سے تیز ترین بلے باز بن گئے ہیں۔ اس فہرست میں ان سے آگے صرف وراٹ کوہلی ہیں، جنہوں نے محض 490 اننگز میں یہ سنگِ میل عبور کیا تھا۔
انٹرنیشنل کرکٹ میں سب سے تیز 23 ہزار رن بنانے والے بلے باز
وراٹ کوہلی (بھارت): 490 اننگز
جو روٹ (انگلینڈ): 521 اننگز
سچن تندولکر (بھارت): 522 اننگز
رکی پونٹنگ (آسٹریلیا): 544 اننگز
روٹ آٹھویں نمبر پر
جو روٹ کے اب انٹرنیشنل کرکٹ میں کل 23,041 رن ہو گئے ہیں، جس کی بدولت وہ بین الاقوامی کرکٹ میں سب سے زیادہ رن بنانے والے کھلاڑیوں کی فہرست میں آٹھویں مقام پر پہنچ گئے ہیں۔ بھارت کے اسٹار کھلاڑی راہول ڈریوڈ 24,208 رنوں کے ساتھ ساتویں نمبر پر ہیں اور روٹ کا اگلا ہدف اس فہرست میں بھارتی بلے باز سے آگے نکلنا ہوگا۔ جبکہ اس فہرست میں سچن تندولکر 34,357 رنوں کے ساتھ پہلے نمبر پر برقرار ہیں۔
انٹرنیشنل کرکٹ میں سب سے زیادہ رن بنانے والے کھلاڑی
سچن تندولکر (بھارت): 34,357 رن، 782 اننگز
وراٹ کوہلی (بھارت): 28,359 رن، 629 اننگز
کمار سنگاکارا (سری لنکا): 28,016 رن، 666 اننگز
رکی پونٹنگ (آسٹریلیا): 27,483 رن، 668 اننگز
مہیلا جے وردھنے (سری لنکا): 25,957 رن، 725 اننگز
جیکس کیلس (جنوبی افریقہ): 25,534 رن، 617 اننگز
راہول ڈریوڈ (بھارت): 24,208 رن، 605 اننگز
جو روٹ (انگلینڈ): 23,041 رن، 521 اننگز
انگلینڈ نے سری لنکا کو 89 رنوں سے ہرایا
تین میچوں کی ون ڈے سیریز کے پہلے میچ میں انگلینڈ کی جیت انتہائی آسان رہی۔ ڈرہم میں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے انگلینڈ نے ہیری بروک (67)، ول جیکس (46) اور جو روٹ کے اہم تعاون کی بدولت 265 رن بنائے۔ سری لنکا کی ٹیم ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے کبھی بھی اچھی پوزیشن میں نظر نہیں آئی اور 37 اوورز میں محض 176 رنوں پر آل آؤٹ ہو گئی۔ انگلینڈ کے ول جیکس نے شاندار گیند بازی کرتے ہوئے صرف 22 رن دے کر پانچ وکٹیں حاصل کیں۔ سری لنکن ٹیم کی جانب سے صرف کشل مینڈس (42) اور دونتھ ویلالاگے (45) ہی 30 سے زیادہ رن بنا سکے۔