جو کھیلے گا وہی کھلے گا،: وزیر اعظم مودی نے کامن ویلتھ گیمز کے میڈلسٹ سے ملاقات کی
گلاسگو 2026 کامن ویلتھ گیمز میں بھارتی دستے نے 39 تمغے حاصل کیے، جن میں 13 طلائی، 17 چاندی اور 9 کانسی کے شامل ہیں۔
Published : August 9, 2026 at 9:52 PM IST
نئی دہلی : وزیر اعظم نریندر مودی نے اتوار کو نئی دہلی میں 2026 کامن ویلتھ گیمز میں بھارت کے لیے تمغے جیتنے والے کھلاڑیوں سے ملاقات کی اور ان کی شاندار کارکردگی پر مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے ملک کے عوام سے بھی اپیل کی کہ وہ مختلف کھیلوں سے وابستہ بھارتی کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کی کامیابیوں کو سراہیں۔
گلاسگو میں منعقدہ 2026 کامن ویلتھ گیمز میں ہندوستانی دستے نے مجموعی طور پر 39 تمغے حاصل کیے، جن میں 13 طلائی، 17 چاندی اور 9 کانسی کے تمغے شامل ہیں۔ بھارت تمغوں کی مجموعی فہرست میں چوتھے مقام پر رہا۔ وزیر اعظم نے کھلاڑیوں سے ملاقات کے بعد سوشل میڈیا پر جاری ایک ویڈیو میں ہندوستانی کھیلوں کے جذبے کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ جو کھیلتا ہے وہ ترقی کرتا ہے اور عوام کو ہمیشہ بھارت کے کھلاڑیوں کا حوصلہ بڑھانا چاہیے۔
انہوں نے اپنے معروف جملے "جو کھیلے گا وہی کھلے گا" کو ایک بار پھر دہرایا اور کہا کہ ملک کو اپنے کھلاڑیوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہنا چاہیے۔ وزیر اعظم کا یہ جملہ گزشتہ کچھ برسوں کے دوران بھارت میں کھیلوں کو فروغ دینے اور نوجوانوں کو کھیلوں کی طرف راغب کرنے کے لیے ان کے اہم پیغامات میں شامل رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کھیل صرف تمغے جیتنے کا ذریعہ نہیں بلکہ نوجوانوں میں نظم و ضبط، خود اعتمادی، صحت مند مسابقت اور ٹیم ورک پیدا کرنے کا بھی اہم ذریعہ ہے۔
Always #Cheer4Bharat. pic.twitter.com/eSjh8o1Ris— Narendra Modi (@narendramodi) August 9, 2026
گلاسگو کامن ویلتھ گیمز کا 2026 کا پروگرام گزشتہ مقابلوں کے مقابلے میں محدود تھا۔ اس بار کئی ایسے کھیل پروگرام کا حصہ نہیں تھے جن میں ہندوستان روایتی طور پر بڑی تعداد میں تمغے حاصل کرتا رہا ہے۔ فیلڈ ہاکی، بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس، اسکواش، رگبی سیون، کرکٹ اور ریسلنگ سمیت متعدد کھیلوں کو 2026 کے پروگرام سے خارج کیا گیا تھا۔ اس کے باوجود بھارتی کھلاڑیوں نے مجموعی طور پر 39 تمغے جیت کر تمغوں کی فہرست میں چوتھی پوزیشن حاصل کی۔
ہندوستان کی کامیابی میں باکسنگ کا نمایاں کردار رہا۔ بھارتی باکسرز نے مجموعی طور پر 10 تمغے حاصل کیے، جن میں ریکارڈ 7 طلائی اور 3 چاندی کے تمغے شامل تھے۔ یہ کامن ویلتھ گیمز میں ہندوستان کی باکسنگ کی تاریخ کی بہترین کارکردگیوں میں سے ایک رہی۔ جودو میں بھی بھارتی کھلاڑیوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اسمیتا ڈے اور ہرش سنگھ نے اپنے اپنے مقابلوں میں طلائی تمغے حاصل کیے، جبکہ ہندوستان نے اس کھیل میں مجموعی طور پر چار تمغے جیتے۔
ایتھلیٹکس میں گل ویر سنگھ ہندوستان کے نمایاں کھلاڑیوں میں شامل رہے۔ انہوں نے 10 ہزار میٹر دوڑ میں چاندی اور 5 ہزار میٹر میں کانسی کا تمغہ جیتا۔ اس طرح وہ ایک ہی کامن ویلتھ گیمز میں ٹریک اینڈ فیلڈ کے مقابلوں میں دو تمغے جیتنے والے پہلے بھارتی کھلاڑی بن گئے۔ ان کی کارکردگی نے ہندوستانی ایتھلیٹکس میں طویل فاصلے کی دوڑ کے شعبے میں بھی نئی امید پیدا کی۔
بھارت کے پیرا ایتھلیٹس نے بھی گلاسگو میں شاندار کارکردگی پیش کی۔ شرمیلا دھانکر نے خواتین کے F57 شاٹ پٹ مقابلے میں طلائی تمغہ حاصل کیا اور پیرا ایتھلیٹکس میں ہندوستان کے لیے کامن ویلتھ گیمز کا پہلا طلائی تمغہ جیت کر تاریخ رقم کی۔ دلیپ مہادو گاویت نے مردوں کے T47 سو میٹر مقابلے میں طلائی تمغہ حاصل کیا۔
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وزیر اعظم کی جانب سے میڈلسٹ کھلاڑیوں سے ملاقات کو بھارت میں کھیلوں کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی حکومتی کوششوں کے تناظر میں اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ ہندوستان اب 2030 میں احمد آباد میں ہونے والے کامن ویلتھ گیمز کی میزبانی کرنے والا ہے، جس کے پیش نظر بھارتی کھیلوں کے شعبے میں اس کامیابی کو مزید اہمیت حاصل ہو گئی ہے۔