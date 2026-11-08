پاکستان ٹیسٹ ٹیم میں تین نئے کھلاڑیوں کی انٹری، عامر جمال کی بھی ہوئی واپسی
پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز 9 نومبر سے شروع ہونے والی ہے۔
Published : November 8, 2026 at 1:50 PM IST
لاہور، پاکستان: پاکستان کرکٹ بورڈ (PCB) نے سری لنکا کے خلاف شیڈول دو میچوں کی ہوم ٹیسٹ سیریز کے لیے قومی اسکواڈ میں اہم تبدیلیاں کی ہیں۔ اگرچہ ٹیسٹ اسکواڈ کا اعلان پہلے ہی کیا جا چکا تھا، تاہم دونوں ممالک کے درمیان کھیلے گئے وارم اپ میچ کے بعد سلیکٹرز نے ٹیم میں ردوبدل کا فیصلہ کیا۔ اس نئی تبدیلی کے تحت اسٹار بولنگ آل راؤنڈر عامر جمال کی ٹیسٹ ٹیم میں واپسی ہوئی ہے، جبکہ ڈومیسٹک کرکٹ میں شاندار کارکردگی دکھانے والے تین نئے (Uncapped) کھلاڑیوں کو پہلی بار قومی اسکواڈ کا حصہ بنایا گیا ہے۔
دونوں ٹیموں کے درمیان اس اہم ٹیسٹ سیریز کا پہلا میچ پیر 9 نومبر سے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں شروع ہو رہا ہے، جبکہ دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ 17 سے 21 نومبر تک لاہور کے تاریخی قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے تصدیق کی ہے کہ اسٹار بلے باز بابر اعظم ہی اس 16 رکنی قومی ٹیم کی قیادت کے فرائض انجام دیں گے اور ان کی کپتانی میں ٹیم سیریز جیتنے کے لیے میدان میں اترے گی۔
Three maiden call-ups as Pakistan adjust their Test squad for #WTC27 series against Sri Lanka 👀 https://t.co/ujgKdyEDLT— ICC (@ICC) November 7, 2026
تین نئے کھلاڑی
بلے باز محمد طیب عارف، نوجوان تیز گیند باز علی شبیر اور سیمر ثاقب خان کو پہلی بار ٹیسٹ ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ اس تبدیلی کی وجہ سے علی عثمان اور عبداللہ فضل کو ٹیسٹ ٹیم سے باہر کر دیا گیا ہے۔ ان تینوں نئے کھلاڑیوں نے ڈومیسٹک کرکٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا، جس کی وجہ سے اب انہیں ٹیم میں بلایا گیا ہے۔ دائیں ہاتھ کے بلے باز طیب نے ڈیپارٹمنٹل فرسٹ کلاس ٹورنامنٹ میں اپنے پہلے ہی سیزن میں سب کی توجہ حاصل کی۔ انہوں نے 'کنگز مین اکیڈمی' کی کپتانی کرتے ہوئے 7 میچوں میں 66.09 کی اوسط سے 727 رنز بنائے، جس میں 3 سنچریاں بھی شامل ہیں۔
وہیں 19 سالہ علی شبیر نے 8 فرسٹ کلاس میچوں میں 22 وکٹیں حاصل کی ہیں۔ انہوں نے سری لنکا کے خلاف وارم اپ میچ میں بھی 3 وکٹیں حاصل کی تھیں۔ جب کہ کراچی بلوز کی قائد اعظم ٹرافی 2025-26 کی فتحیابی مہم میں ثاقب خان نے 9 میچوں میں 20.60 کی اوسط سے 47 وکٹیں لیں، جس میں ان کی بہترین کارکردگی 34 رنز دے کر 7 وکٹیں رہی۔
عامر جمال کی واپسی
پاکستان کے لیے 9 ٹیسٹ، 3 ون ڈے اور 6 ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلنے والے آل راؤنڈر عامر جمال بھی ڈومیسٹک کرکٹ میں شاندار کارکردگی کے بل بوتے پر ٹیم میں واپس آئے ہیں۔ انہوں نے 'پریزیڈنٹ ٹرافی گریڈ-I' کے فائنل میں 'پلیئر آف دی میچ' کا ایوارڈ جیتا تھا، جہاں انہوں نے 32 رنز دے کر 7 وکٹیں لیں اور 55 رنز کی اننگز کھیل کر اپنی ٹیم کو چیمپئن بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد، انہوں نے 'قائد اعظم ٹرافی گولڈ' کے شروعاتی دور میں 'لاہور وائٹس' کی کپتانی کی، جس میں انہوں نے 74 اور 23 رنز بنائے اور 3 وکٹیں حاصل کیں۔
پاکستان کا ٹیسٹ اسکواڈ
بابر اعظم (کپتان)، عامر جمال، علی شبیر، عرفات منہاس، اذان اویس، محمد عباس، محمد غازی غوری (وکٹ کیپر)، محمد سلیمان، محمد طٰہ، محمد طیب عارف، رضا اللہ، سعد بیگ (وکٹ کیپر)، سلمان علی آغا، سمیر منہاس، ثاقب خان، سعود شکیل۔
سری لنکا کا ٹیسٹ اسکواڈ
کوسل مینڈس (کپتان)، انجلا بندارا، دنیش چندیمل، دھننجیا ڈی سلوا، سونل دنوشا، اسیتھا فرنینڈو، پرباتھ جے سوریا، لاہیرو کمارا، دلشان مدوشنکا، ایشان ملنگا، کامینڈو مینڈس، پتہم نسانکا، کیشرا نووانتھا، ملن رتھنائیکے، پسندو سوریا بندارا۔
WTC پوائنٹس ٹیبل
ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ (WTC) پوائنٹس ٹیبل میں پاکستان 4.63 پوائنٹس فیصد کے ساتھ سب سے نیچے 9ویں نمبر پر ہے جب کہ سری لنکا 33.33 پوائنٹس فیصد کے ساتھ 7ویں نمبر پر ہے۔