رانجی ٹرافی: جموں کشمیر نے حیدرآباد کو دی 281رنز سے شکست

رانجی ٹرافی: جموں کشمیر نے حیدرآباد کو دی 281رنز سے شکست
472رنوں کے ٹارکیٹ کے تعاقب میں حیدرآباد کی پوری ٹیم صرف 190رنز پر ہی ڈھیر ہو گئی۔
جموں (عامر تانترے) : جموں کشمیر کرکٹ ٹیم نے حیدرآباد کو 281 رنز سے شکست دے کر رانجی کے ’’ایلیٹ گروپ ڈی‘‘ کے اہم میچ میں کامیابی حاصل کی اور اگلے راؤنڈ میں اپنے داخلے کی امیدوں کو مستحکم کیا۔
حیدرآباد کے خلاف جموں میں کھیلے گئے رانجی ٹرافی کے اس میچ میں جموں و کشمیر کرکٹ ٹیم نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا۔ پہلے روز کے ابتدائی سیشن میں وکٹیں گنوانے کے علاوہ جموں کشمیر کی ٹیم پورے میچ میں حیدرآباد کے کھلاڑیوں پر حاوی رہی۔
میزبان ٹیم نے ٹھنڈی ہوا، نئے تیار شدہ پچ کا پورا فائدہ اٹھایا اور مہمان ٹیم - حیدرآباد - کو پہلے سیشن کے علاوہ کبھی بھی مرحلے پر حاوی ہونے کا کوئی موقع نہیں دیا۔ جموں و کشمیر کے لیے آئی پی ایل اسٹار عبدالصمد، بائیں ہاتھ کے اسپنر عبید مشتاق اور وکٹ کیپر بیٹسمین کنہیا واڑھوان نے دوسری اننگز میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور ٹیم کی جیت میں کلیدی رول ادا کیا۔
عبید مشتاق نے سات وکٹیں لے کر حیدرآباد کو ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا، جبکہ آف اسپنر سہیل نے دو اور عاقب نبی نے ایک وکٹ حاصل کی۔ میچ کے آخری روز جب میچ شروع ہوا تو مہمان ٹیم کے آخرین تین بلے بز محض 25 منٹ میں ہی آؤٹ ہو گئے، یہ سبھی بیٹسمین عبید مشتاق کی جادوئی گیندوں کا نشانہ بنے۔
حیدرآباد نے بدھ کی صبح گزشتہ کل کے اسکور 169/7 سے کھیل کا آغاز کیا اور صرف 23 رنز کا اضافہ کر کے 190 پر پوری ٹیم آل آؤٹ ہو گئی۔ دوسری اننگز میں 125 رنز کا شاندار نجی اسکور بنانے والے عبدالصمد کو مین آف دی میچ قرار دیا گیا۔
میچ اسکور
جموں و کشمیر نے پہلی اننگز میں 170 رنز بنائے، جس میں عبید مشتاق کی تیز 57 رنز کی اننگز شامل تھی۔ تاہم حیدرآباد کی پوری ٹیم 121 رنز پر ہی ڈھیر ہو گئی۔ دوسری اننگز میں جموں و کشمیر نے 422 رنز کی شاندار اننگز کھیلی اور حیدرآباد کو 472 رنز کا ہدف دیا، لیکن حیدرآباد صرف 190 رنز ہی اسکور کر سکی اور اور میزبان ٹیم کو چھ قیمتی پوائنٹس دے دیے۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے حیدرآباد کے کپتان راہل سنگھ نے کہا: ’’ہم پہلے دن کی پہلی اننگز میں جلد وکٹیں حاصل کرنے کا فائدہ نہیں اٹھا سکے، جبکہ جموں و کشمیر کو 170 رنز سے کافی کم اسکور پر آؤٹ کر سکتے تھے۔‘‘ سنگھ نے مزید کہا: ’’پچ کو بہتر انداز میں پرخنے کے بعد ہی ہم نے پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا اور جموں و کشمیر کو 170 پر آؤٹ کیا۔ تاہم دوران میچ ایک کیچ ڈراپ اور مِس فیلڈ کی وجہ سے وہ 170رنز بنا پائے۔ جس کے تعاقب میں ہم نے بہتر کھیل کا مظاہرہ نہیں کیا۔‘‘ تاہم انہوں نے آنے والے دیگر میچوں میں بہتر کھیل کا مظاہرہ کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔
جموں کشمیر کی ٹیم پر جوش
دوسری جانب جموں و کشمیر کے کھلاڑی ٹیم کی کارکردگی پر کافی خوش نظر آ رہے ہیں۔ ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے عبید مشتاق نے کہا: ’’ٹیم کو جیت دلانے میں اپنے کردار پر میں بہت خوش ہوں۔ میں ہمیشہ ٹیم کی جیت میں حصہ ڈالنا چاہتا تھا اور خدا کے کرم سے میں نے آج ایسا کر کے دکھایا۔‘‘
عبید کی پہلی اننگز میں 57 رنز کی مدد سے جموں و کشمیر ایک اچھا مجموعی اسکور بنانے میں کامیاب رہا۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا: ’’پچ میں نمی تھی، اور میں نے جارحانہ کھیل کا مظاہرہ کرکے رنز بنانے کی کوشش کی جس میں میں کامیاب رہا۔‘‘ جموں و کشمیر کی ٹیم آئندہ دنوں کولکتہ روانہ ہوگی، جہاں وہ سید مشتاق علی ٹرافی میں حصہ لے گی اور 26 نومبر کو پہلا میچ کھیلے گی۔
