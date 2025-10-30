جمائمہ روڈریگز کی شاندار سنچری، بھارتی خواتین ٹیم دفاعی چیمپئن آسٹریلیا کو شکست دے کر فائنل میں داخل
ہندوستان نےآئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ میں آسٹریلیا کو 5 وکٹوں سے شکست دےکر فائنل میں جگہ پکی کرلی۔
Published : October 30, 2025 at 10:52 PM IST
حیدرآباد: آئی سی سی ویمنز ون ڈے ورلڈ کپ 2025 کا دوسرا سیمی فائنل بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان ڈی وائی پاٹل اسٹیڈیم میں کھیلا گیاجہاں ٹیم انڈیا نے شاندار جیت درج کی۔ آسٹریلیا نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کرتے ہوئے 49.5 اوورز میں 338 رنز بنائے۔ آسٹریلیا کی فوبی لیچ فیلڈ نے 119 رنز کی شاندار سنچری اسکور کی۔ بھارت کو جیت کے لیے اب 339 رنز درکار تھے۔
دوسرے سیمی فائنل میں جمائمہ روڈریگز نے آسٹریلیا کی طرف سے دیے گئے 339 رنز کے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے بھارت کی جانب سے شاندار سنچری بنائی۔ یہ ان کی تیسری ون ڈے سنچری تھی۔جمائمہ روڈریگز نے آسٹریلیا کے خلاف سیمی فائنل میں 115 گیندوں پر سنچری اسکور کی۔
آسٹریلیا کی جانب سے فوبی لیچ فیلڈ اور ایلیسا ہیلی نے اننگز کا آغاز کیا۔ انہوں نے 5.1 اوور میں پہلی وکٹ کے لیے 25 رنز جوڑے۔ کرانتی گوڑ نے ایلیسا ہیلی کو 5 رنز پر آؤٹ کر کے بھارت کو پہلی کامیابی فراہم کی۔ اس کے بعد ایلیس پیری نے لیچ فیلڈ کے ساتھ مل کر ٹیم کا سکور 180 تک پہنچا دیا۔
فوبی لیچ فیلڈ نے شاندار سنچری اسکور کی
فوبی لیچ فیلڈ نے شاندار اننگز کھیلی۔ انہوں نے پہلے 45 گیندوں پر 10 چوکوں کی مدد سے 50 رنز بنائے اور پھر 17 چوکوں اور 1 چھکے کی مدد سے 77 گیندوں پر 100 رنز بنائے۔ یہ لیچفیلڈ کی تیسری ون ڈے سنچری تھی۔ وہ 28 ویں اوور کی دوسری گیند پر امنجوت کور کے ہاتھوں کلین بولڈ ہوگئیں۔ انہوں نے 119 رنز کی اننگز کھیلی۔
پیری اور گارڈنر نے نصف سنچریاں اسکور کیں
آسٹریلیا کے لیے ایلیس پیری نے 66 گیندوں پر پانچ چوکوں اور ایک چھکے کی مدد سے 50 رنز بنائے۔ پیری کو رادھا یادیو نے 77 رنز بنا کر آؤٹ کیا۔آسٹریلیا کی جانب سے بیتھ مونی نے 24 جبکہ کم گارتھ نے 16 رنز بنائے۔آسٹریلیا کی ایشلے گارڈنر نے آخری اوورز میں نصف سنچری اسکور کی۔ گارڈنر نے رن آؤٹ ہونے سے قبل 45 گیندوں پر چار چوکوں اور چار چھکوں کی مدد سے 65 رنز بنائے۔ بھارت کی جانب سے دیپتی شرما نے سب سے زیادہ تین وکٹیں حاصل کیں۔ شری چرانی نے دو جبکہ رادھا یادو، کرانتی گوڑ اور امنجوت کور نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔