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جے شاہ آئی سی سی چیف برقرار: 2028 تک آئی سی سی چیئرمین کے طور پر خدمات انجام دیں گے

انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے جے شاہ کو بلامقابلہ دوسری مدت کے لیے آئی سی سی چیئرمین منتخب کر لیا ہے۔

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جے شاہ آئی سی سی چیف برقرار (IANS)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 16, 2026 at 12:17 PM IST

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دبئی / بالی: انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے موجودہ چیئرمین جے شاہ کو دوسری مدت کے لیے بلا مقابلہ دوبارہ منتخب کر لیا ہے، کیونکہ اس عہدے کے لیے کوئی اور امیدوار میدان میں نہیں تھا۔ یہ اہم فیصلہ انڈونیشیا کے شہر بالی میں منعقدہ آئی سی سی بورڈ کے حالیہ اجلاس میں کیا گیا۔

آئی سی سی نے اس پیش رفت کا اعلان سماجی رابطے کی ویب سائٹ 'ایکس' (سابقہ ٹوئٹر) پر ایک پوسٹ کے ذریعے کیا۔ کونسل نے بتایا کہ انہیں یہ اعلان کرتے ہوئے مسرت ہو رہی ہے کہ بالی میں بورڈ اور کمیٹی کے اجلاسوں کے دوران آئی سی سی ڈائریکٹرز کی جانب سے پیش کردہ تجویز پر جناب جے شاہ کو دوسری مدت کے لیے آئی سی سی چیئرمین کے طور پر دوبارہ تعینات کیا گیا ہے۔

بورڈ نے مزید کہا کہ یہ فیصلہ جے شاہ کی قیادت پر ان کے مکمل اعتماد کا عکاس ہے۔ ایسے وقت میں جب کرکٹ ایک اہم موڑ پر کھڑا ہے اور عالمی سطح پر کھیل کی توسیع، شائقین کی تعداد میں اضافے اور تجارتی ترقی پر مرکوز ایک اسٹریٹجک روڈ میپ پر کام جاری ہے، یہ تقرری پالیسیوں اور کام کے تسلسل کو یقینی بنائے گی۔

جے شاہ 2024 میں پہلی بار آئی سی سی چیئرمین بنے

قابلِ ذکر ہے کہ جے شاہ کو اگست 2024 میں متفقہ طور پر آئی سی سی چیئرمین منتخب کیا گیا تھا، جس کے ساتھ ہی وہ 35 سال کی عمر میں اس اعلیٰ عہدے پر فائز ہونے والے کم عمر ترین فرد بن گئے تھے۔ انہوں نے یکم دسمبر 2024 کو اپنی ذمہ داریاں سنبھالی تھیں۔

اگرچہ ان کی پہلی مدت 30 نومبر 2026 کو مکمل ہونی تھی، لیکن اب انہیں دوسری مدت کے لیے بھی ذمہ داری سونپ دی گئی ہے، جس کے تحت وہ 30 نومبر 2028 تک اس عہدے پر برقرار رہیں گے۔ واضح رہے کہ جے شاہ آئی سی سی کی قیادت کرنے والے پانچویں ہندوستانی ہیں، ان سے قبل جگموہن ڈالمیا، شرد پوار، این سری نواسن اور ششانک منوہر بھی اس عہدے پر فائز رہ چکے ہیں۔

جے شاہ کا اظہارِ تشکر اور مستقبل کا لائحہ عمل

دوسری مدت کے لیے آئی سی سی چیئرمین مقرر ہونے پر جے شاہ نے بورڈ اراکین کا ان کی حمایت پر شکریہ ادا کیا اور رکن ممالک کے ساتھ مل کر عالمی سطح پر کرکٹ کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔

انہوں نے کہا، "آئی سی سی (ICC) بورڈ نے مجھ پر جو اعتماد ظاہر کیا ہے، اس پر میں انتہائی فخر محسوس کرتا ہوں۔ میں تمام ڈائریکٹرز کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ پر مسلسل بھروسہ کیا اور میری حمایت کی۔ آئی سی سی چیئرمین کے طور پر خدمات انجام دینا ایک بڑا اعزاز بھی ہے اور ایک اہم ذمہ داری بھی۔ میں دنیا بھر میں کرکٹ کے فروغ کے لیے اپنے تمام اراکین کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہوں۔"

ہماری ذمہ داری کامیاب ایونٹس کے انعقاد تک محدود نہیں

جے شاہ نے مزید کہا، "ہم اپنے کھیل کی تاریخ کے انتہائی اہم اور پرجوش مراحل میں سے ایک میں داخل ہو رہے ہیں۔ 'ایل اے 28' (لاس اینجلس 2028) اولمپک گیمز میں کرکٹ کی شمولیت ہمارے کھیل کو نئے ناظرین تک پہنچانے اور کھلاڑیوں و شائقین کی نئی نسل کو متاثر کرنے کا ایک شاندار موقع فراہم کرتی ہے۔ ہماری ذمہ داری صرف کامیاب ایونٹس کے انعقاد تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے شائقین، کھلاڑیوں، تجارتی شراکت داروں اور دیگر اہم اسٹیک ہولڈرز پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے اس کھیل کے لیے ایک مضبوط اور پائیدار مستقبل تعمیر کرنا ہوگا۔"

بڑی طاقت لوگوں کو آپس میں جوڑنے کی صلاحیت

آئی سی سی چیئرمین نے اپنے پیغام کے اختتام پر کہا، "میرا ہمیشہ سے یہ ماننا رہا ہے کہ کرکٹ کی سب سے بڑی طاقت لوگوں کو آپس میں جوڑنے کی صلاحیت میں مضمر ہے۔ بورڈ اور اپنے رکن ممالک کے تعاون سے ہماری بنیادی توجہ اپنے اہداف کو حقیقت کا روپ دینے پر ہوگی۔ مزید برآں، ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ہماری پیش رفت آنے والی نسلوں کے لیے ایک دیرپا ورثہ چھوڑ کر جائے۔"

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