پلوامہ میں خواتین کے لیے تین روزہ بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کا آغاز

پلوامہ میں خواتین کے لیے تین روزہ بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کا آغاز
پولیس کی جانب سے منعقد کیے جا رہے اس بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں ضلع کی کل 8 ٹیمیں حصہ لے رہے ہیں۔
Published : November 24, 2025 at 4:44 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق) : پلوامہ پولیس نے خواتین اسپورٹس کو فروغ دینے کی غرض سے ضلع ہیڈکوارٹر میں تین روزہ بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کا آغاز کیا ہے۔ ٹورنامنٹ میں ضلع کے مختلف اسکولوں اور کالجز کی کل 8 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے ٹورنامنٹ کا انعقاد ’’صنف نازک کی کھیل صلاحیتوں کو نکھارنے‘‘ کی غرض سے کیا گیا ہے۔
منتظمین کے مطابق ’’ٹورنامنٹ کے انعقاد کا بنیادی اور اصل مقصد خواتین کو کھیلوں کا بہتر ماحول اور پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے تاکہ وہ بھی کھیل کے میدان میں اپنی صلاحیتیں نکھار سکیں اور اسٹیٹ و قومی سطح پر اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا سکیں۔‘‘ ٹورنامنٹ کی افتتاحی تقریب میں ڈی وائی ایس پی محمد شفیع کے علاوہ دیگر افسران بشمول عبداللہ ماجد اور تبسم اقبال بھی رہے۔
ادھر، شرکاء نے پلوامہ پولیس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مستقبل میں بھی اس طرح کے ٹورنامنٹس کے انعقاد کی امید کا اظہار کیا۔ میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے ٹورنامنٹ میں شرکت کر رہی ایک کھلاڑی نے کہا: ’’ضلع میں لڑکیوں کو کھیل کی تکنیک میں سدھار لانے اور صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے اس طرح کے ٹورنامنٹس کافی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔‘‘
ادھر، منتظمین کا کہنا ہے کہ کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ٹورنامنٹ کے اختتام پر فاتح ٹیم کو 7000 روپے کا چیک اور ٹرافی دی جائے گی جبکہ رنر اپ ٹیم کو بھی 4000 روپے کا چیک اور ٹرافی فراہم کی جائے گی۔
قابل ذکر ہے کہ جموں کشمیر پولیس تقریباً سال بھر یوٹی کے کسی نہ کسی علاقے میں کھیل مقابلوں کا انعقاد کرتی ہے تاکہ یہاں کے نوجوان اپنی صلاحیتوں کو نکھار سکے اور انہیں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھانے کا بھرپور موقع فراہم ہو سکے۔
