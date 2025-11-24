ETV Bharat / sports

پلوامہ میں خواتین کے لیے تین روزہ بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کا آغاز

پولیس کی جانب سے منعقد کیے جا رہے اس بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں ضلع کی کل 8 ٹیمیں حصہ لے رہے ہیں۔

ا
ٹورنامنٹ میں کل آٹھ ٹیمیں شرکت کر رہی ہین (ای ٹی وی بھارت)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : November 24, 2025 at 4:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

پلوامہ (سید عادل مشتاق) : پلوامہ پولیس نے خواتین اسپورٹس کو فروغ دینے کی غرض سے ضلع ہیڈکوارٹر میں تین روزہ بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کا آغاز کیا ہے۔ ٹورنامنٹ میں ضلع کے مختلف اسکولوں اور کالجز کی کل 8 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے ٹورنامنٹ کا انعقاد ’’صنف نازک کی کھیل صلاحیتوں کو نکھارنے‘‘ کی غرض سے کیا گیا ہے۔

پلوامہ میں خواتین کے لیے تین روزہ بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کا آغاز (ای ٹی وی بھارت)

منتظمین کے مطابق ’’ٹورنامنٹ کے انعقاد کا بنیادی اور اصل مقصد خواتین کو کھیلوں کا بہتر ماحول اور پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے تاکہ وہ بھی کھیل کے میدان میں اپنی صلاحیتیں نکھار سکیں اور اسٹیٹ و قومی سطح پر اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا سکیں۔‘‘ ٹورنامنٹ کی افتتاحی تقریب میں ڈی وائی ایس پی محمد شفیع کے علاوہ دیگر افسران بشمول عبداللہ ماجد اور تبسم اقبال بھی رہے۔

ادھر، شرکاء نے پلوامہ پولیس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مستقبل میں بھی اس طرح کے ٹورنامنٹس کے انعقاد کی امید کا اظہار کیا۔ میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے ٹورنامنٹ میں شرکت کر رہی ایک کھلاڑی نے کہا: ’’ضلع میں لڑکیوں کو کھیل کی تکنیک میں سدھار لانے اور صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے اس طرح کے ٹورنامنٹس کافی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔‘‘

ادھر، منتظمین کا کہنا ہے کہ کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ٹورنامنٹ کے اختتام پر فاتح ٹیم کو 7000 روپے کا چیک اور ٹرافی دی جائے گی جبکہ رنر اپ ٹیم کو بھی 4000 روپے کا چیک اور ٹرافی فراہم کی جائے گی۔

ا
ڈی وائی ایس پی نے کیا ٹورنامنٹ کا افتتاح (ای ٹی وی بھارت)

قابل ذکر ہے کہ جموں کشمیر پولیس تقریباً سال بھر یوٹی کے کسی نہ کسی علاقے میں کھیل مقابلوں کا انعقاد کرتی ہے تاکہ یہاں کے نوجوان اپنی صلاحیتوں کو نکھار سکے اور انہیں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھانے کا بھرپور موقع فراہم ہو سکے۔

یہ بھی پڑھیں:

  1. پلوامہ کھیل میدان بنیادی سہولیات سے محروم

TAGGED:

THREE DAY BADMINTON TOURNAMENT
PULWAMA WOMEN SPORTS
PULWAMA POLICE BADMINTON TOURNAMENT
پلوامہ خواتین بیڈمنٹن
PULWAMA WOMEN BADMINTON TOURNAMENT

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.