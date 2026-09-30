بھارت بمقابلہ ویسٹ انڈیز: گیند بازی کرتے ہوئے ٹیم انڈیا نے کشمیر کے تیز باؤلر عاقب نبی کا ڈیبیو کرایا
گوہاٹی میں بھارت بمقابلہ ویسٹ انڈیز ون ڈے میچ میں کشمیر کے مشہور کرکٹر عاقب نبی نے ڈیبیو کیا ہے۔
Published : September 30, 2026 at 3:21 PM IST
بارہمولہ (کوثر عرفات): جموں و کشمیر سے تعلق رکھنے والے فاسٹ باؤلر عاقب نبی نے ویسٹ انڈیز کے خلاف دوسرے ون ڈے میچ کے لیے بھارت کی پلیئنگ الیون میں شامل کیے جانے کے بعد بین الاقوامی سطح پر اپنے کیریئر کا آغاز (ڈیبیو) کر دیا ہے۔
عاقب نبی کا ڈیبیو
29 سالہ عاقب نبی ڈار کے بین الاقوامی ڈیبیو کا انتظار بالآخر ختم ہو گیا ہے۔ جموں و کشمیر سے تعلق رکھنے والے اس آل راؤنڈر کو اپنے پہلے ون ڈے انٹرنیشنل میچ کی کیپ مل گئی۔ ڈومیسٹک کرکٹ میں سخت محنت اور شاندار کارکردگی کے صلے میں انہیں بالآخر بھارتی ٹیم میں جگہ مل گئی۔
کپتان شبمن گل نے ٹاس کے موقع پر نوجوان کھلاڑی کے لیے تاریخی لمحے کی تصدیق کی۔
انہوں نے پلیئنگ الیون میں تبدیلی کا ذکر کرتے ہوئے کہا، "ہمارے پاس ایک تبدیلی ہے، نتیش کی جگہ عاقب نبی اپنا ڈیبیو کر رہے ہیں۔"
نبی نے 36 لسٹ اے میچوں میں 5.20 کی اکانومی اور 31.5 کے اسٹرائیک ریٹ کے ساتھ 56 وکٹیں حاصل کیں ہیں۔
دائیں ہاتھ کے فاسٹ باؤلر نے اپنے کیرئیر میں 34 ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلے ہیں جس میں 7.74 کے اکانومی ریٹ سے 43 وکٹیں حاصل کی ہیں۔ فرسٹ کلاس کرکٹ میں ان کے 125 اور لسٹ اے کرکٹ میں 42 آؤٹ ہیں۔
آئی پی ایل 2026 کی نیلامی میں جموں و کشمیر کے تیز گیند باز عاقب نبی کا جلوہ دیکھنے کو ملا۔ دہلی کیپٹلس اور سن رائزرس حیدرآباد کو اس تیز گیند باز کے لیے سخت مقابلے کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آخر کار، دہلی کیپٹلس نے عاقب نبی کو 8.40 کروڑ میں خریدا تھا۔
بارہمولہ ایکسپریس کے نام سے مشہور ہیں عاقب نبی
عاقب نبی کا تعلق جموں کشمیر کے ضلع بارہمولہ سے ہے۔ عاقب نبی پرویز رسول اور عمران ملک کے بعد جموں و کشمیر کے تیسرے ایسے کرکٹر بن گئے ہیں جنہوں نے بین الاقوامی سطح پر بھارت کی نمائندگی کی ہے۔
بارہمولہ ایکسپریس" کے نام سے مشہور عاقب نبی نے ڈومیسٹک کرکٹ میں مسلسل شاندار کارکردگی کی بدولت اپنی پہچان بنائی اور حال ہی میں کاؤنٹی کرکٹ میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔
ٹیم انڈیا میں ان کی یہ پہلی شمولیت 28 سالہ فاسٹ باؤلر کے کیریئر کا ایک اور اہم سنگِ میل ہے اور اس سے جموں و کشمیر کے ان کرکٹرز کی فہرست میں بھی اضافہ ہوا ہے جو بین الاقوامی سطح تک پہنچے ہیں۔
عاقب نبی کاؤنٹی چیمپئن شپ میں انگلش کاؤنٹی ٹیم سرے کی جانب سے کھیل چکے ہیں۔
اس سے قبل 29 سالہ نبی نے رنجی ٹرافی میں اپنی شاندار کارکردگی سے ہندوستانی ڈومیسٹک کرکٹ میں اپنی شناخت بنائی۔ انہوں نے ٹورنامنٹ میں 60 وکٹیں حاصل کیں اور جموں و کشمیر کو پہلا ٹائٹل جیتنے میں مدد کی۔
عاقب نبی نے 2025 میں دلیپ ٹرافی میں نارتھ زون کی طرف سے کھیلتے ہوئے چار گیندوں میں چار وکٹیں حاصل کرکے سرخیاں بٹوری تھی۔ بعد میں انہیں 2026 میں دہلی کیپٹلس نے سائن کیا جہاں عاقب نے فرنچائز کے لیے پانچ میچ کھیلے۔
ایرانی کپ میں عاقب نہیں کھیل پائیں گے
واضح رہے کہ پلیئنگ الیون میں شمولیت کا مطلب یہ بھی ہے کہ نبی جموں و کشمیر اور 'ریسٹ آف انڈیا' کے درمیان ہونے والے ایرانی کپ کے میچ میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ یہ میچ جمعرات کو سرینگر کے شیرِ کشمیر اسٹیڈیوم میں شروع ہونے جارہا ہے۔
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