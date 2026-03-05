رنجی ٹرافی اپنے نام کرنے والی جموں کشمیر کرکٹ ٹیم کی جئے شاہ سے ملاقات
جموں و کشمیر کی ٹیم نے پہلی بار رنجی ٹرافی کا خطاب اپنے نام کیا جس پر ٹیم کو مبارکبادی کا سلسلہ جاری ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 5, 2026 at 5:52 PM IST
سرینگر: بھارت میں کرکٹ کے منتظم ادارے، Board of Control for Cricket in India (بی سی سی آئی) نے جمعرات ک جموں کشمیر کرکٹ ٹیم کو پہلی بار رنجی ٹرافی جیتنے پر مبارکباد دی اور اس جیت کو "خطے میں کرکٹ کے لیے ایک تاریخی لمحہ"بھی قرار دیا۔
سماجی رابطہ گاہ ایکس پر ایک پوسٹ میں بی سی سی آئی نے اس کامیابی کو بھارتی ڈومیسٹک کرکٹ کا ایک اہم باب قرار دیا۔ بورڈ نے پوسٹ میں لکھا ہے کہ "رنجی ٹرافی میں جموں و کشمیر کی تاریخی فتح، اس خطے میں کرکٹ کے لیے ہمیشہ فخر کا ایک سنگ میل رہے گی۔"
بی سی سی آئی نے پوسٹ میں یہ بھی بتایا ہے کہ "جموں کشمیر کے کرکٹ کھلاڑیوں نے اس کامیابی کی خوشی منانے اور کرکٹ کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرنے پر شکریہ ادا کرنے کے لیے بورڈ کے چیئرمین جے شاہ سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔"
بورڈ کے مطابق یادگار فتح کے بعد کھلاڑیوں نے دل سے خواہش ظاہر کی کہ وہ آئی سی سی کے چیئرمین جے شاہ سے ملیں اور اس خاص لمحے کو ان کے ساتھ شیئر کریں، "کیونکہ بی سی سی آئی کے سیکریٹری کے طور پر ان کے دور میں جموں و کشمیر میں کرکٹ کو مضبوط بنانے میں ان کی قیادت کا اہم کردار رہا۔"
بی سی سی آئی کا مزید کہنا کہ "ہم مسٹر شاہ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ٹیم سے ملنے کے لیے وقت نکالا اور کھلاڑیوں کی اس تاریخی کامیابی پر ان کی حوصلہ افزائی کی۔"
جموں کشمیر کرکٹ ٹیم کو رنجی میں پہلی اور تاریخی کامیابی اس وقت حاصل ہوئی جب ٹیم نے رنجی کے فائنل میچ میں گیارہ مرتبہ ٹائٹل حاصل کرنے والی کرناٹک کی ٹیم کو ہر شعبے میں پیچھے چھوڑ دیا اور رنجی پر اپنی جیت درج کر لی۔
کرناٹک اسٹیٹ کرکٹ ایسوسی ایشن گراؤنڈ میں کھیلے گئے اس فائل میچ میں جموں و کشمیر نے پہلی اننگز میں اہم برتری حاصل کی، جو آخرکار فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ فائنل اگرچہ ڈرا رہا، لیکن اسی برتری کی بنیاد پر جموں و کشمیر کو چیمپئن قرار دیا گیا۔
یہ پہلی بار ہے کہ جموں و کشمیر کی ٹیم نے بھارت کے سب سے بڑے ڈومیسٹک کرکٹ ٹورنامنٹ کی ٹرافی اپنے نام کی ہے، جو پورے ٹورنامنٹ میں ٹیم کی شاندار کارکردگی کا نتیجہ ہے۔
تاریخی جیت کے فوراً بعد جے شاہ نے بھی ٹیم کو مبارکباد دی اور اس کامیابی کے پیچھے مشترکہ کوششوں کی تعریف کی۔
انہوں نے لکھا: "جموں و کشمیر کی ٹیم کو اس شاندار کامیابی پر مبارکباد، جس نے ہمت اور مستقل مزاجی کی ایک متاثر کن کہانی رقم کی ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ "اگرچہ کھلاڑی ہی اصلاً اس تعریف کے مستحق ہیں، لیکن کوچنگ اسٹاف، مینجمنٹ اور جموں و کشمیر کے منتظمین کی محنت کو بھی یاد رکھنا چاہیے جنہوں نے پس پردہ رہ کر اس بڑی کامیابی کو ممکن بنایا۔"
جے شاہ نے مزید کہا کہ یہ جیت خطے کے نوجوانوں کو کرکٹ کی طرف آنے کی ترغیب دے سکتی ہے۔
