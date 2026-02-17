ETV Bharat / sports

جموں کشمیر رنجی ٹرافی فائنل کے قریب، تاریخ رقم کرنے سے 126رنز دور

تیز گیند باز عاقب نبی نے بنگال کے بلے بازوں کو سنبھلنے کا کوئی موقع نہیں دیا اور میچ میں نو وکٹیں حاصل کیں۔

ا
پہلی اننگز میں پارس ڈوگرہ اور عبد الصمد نے جموں کشمیر کی ٹیم کو سہارا دیا (X Handle @BCCIDomestic)
February 17, 2026

سرینگر (عامر تانترے) : تیز رفتار گیند باز عاقب نبی کی جادوئی گیند بازی کی بدولت رنجی ٹرافی کے سیمی فائنل میں جموں و کشمیر کے باؤلرز نے مغربی بنگال کی کرکٹ ٹیم کو دوسری اننگز میں محض 99 رنز پر ڈھیر کر دیا۔ عاقب نبی نے دوسری اننگز میں چار کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، جبکہ بائیں ہاتھ کے فاسٹ باؤلر سنیل کمار نے بھی چار وکٹیں حاصل کیں۔ وہیں یدھویر سنگھ نے دو کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔

اس سے قبل بنگال نے پہلی اننگز میں 328 رنز اسکور کیے تھے، جس میں عاقب نبی نے پانچ وکٹیں حاصل کیں۔ جواب میں جموں و کشمیر کی ٹیم 302 رنز بنا سکی اور یوں بنگال کو پہلی اننگز میں بہترین کھیل کا مظاہرہ کرنے کی بنیاد پر 26 رنز کی برتری حاصل ہوئی۔ بنگال کے محمد شامی نے پہلی اننگز میں شاندار باؤلنگ کرتے ہوئے آٹھ وکٹیں اپنے نام کیں۔

تاہم دوسری اننگز میں جموں و کشمیر کے باؤلرز مکمل طور پر حاوی رہے اور وقفے وقفے سے وکٹیں حاصل کرتے ہوئے بنگال کی پوری ٹیم کو تین ہندسے کے اسکور تک پہنچنے نہیں دیا اور محض صرف 99 رنز پر پوری ٹیم آؤٹ کر دیا۔

اب جموں و کشمیر کو سیمی فائنل جیتنے اور تاریخ رقم کرنے کے لیے صرف 126 رنز درکار ہیں۔

