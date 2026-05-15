ETV Bharat / sports

تھائی لینڈ میں چاندی کا تمغہ  حاصل کرنے والے جموں کے جمناسٹ کا اگلا ہدف ایشین چیمپئن شپ

جموں کے جمناسٹ رودراکش کھنہ نے بینکاک میں منعقدہ جے آر سی ایروبک جمناسٹکس اسٹار چیمپئن شپ میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔

ا
جموں کے جمناسٹ رودراکش کھنہ تھائی لینڈ میں اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے (ای ٹی وی بھارت)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : May 15, 2026 at 8:33 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

جموں(عامر تانترے): ایروبک جمناسٹکس میں ملک کے لیے اپنا پہلا بین الاقوامی تمغہ حاصل کرنے کے بعد جموں کے نوجوان کھلاڑی رودراکش کھنہ اب ایشیائی چیمپئن بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں، جس کے لیے وہ پوری محنت اور لگن سے تیاری کر رہے ہیں۔

جموں کے جمناسٹ رودراکش کھنہ کے ساتھ خصوصی گفتگو (ای ٹی وی بھارت)

رودراکش کھنہ نے حال ہی میں اپنا پہلا بین الاقوامی تمغہ اس وقت جیتا جب انہوں نے 2 اور 3 مئی کو تھائی لینڈ کے شہر بینکاک میں منعقدہ پہلے جے آر سی ایروبک جمناسٹکس اسٹار چیمپئن شپ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چاندی کا تمغہ اپنے نام کیا۔

انہوں نے انفرادی مقابلے میں چین، قازقستان اور تین دیگر ممالک کے جمناسٹس کو شکست دی، جبکہ طلائی کا تمغہ میزبان ملک تھائی لینڈ کے نام رہا۔ ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے رودراکش کھنہ نے کہا کہ ایروبک جمناسٹکس میں ملک کے لیے تمغہ جیتنا ان کے لیے فخر کا لمحہ ہے، تاہم انہوں نے کامیابی کا سہرا اپنے کوچز کے سر باندھا اور کہا: "یہ کامیابی میرے کوچز - سریندر پال سنگھ اور کرپالی سنگھ - کی حمایت کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ انہوں نے ہمیشہ مجھ پر یقین رکھا اور ہر طرح سے میری مدد کی۔ یہ یقیناً فخر کا لمحہ ہے، لیکن میرا سفر یہاں ختم نہیں ہوگا کیونکہ اب میرا ہدف آنے والی ایشین چیمپئن شپ میں ملک کے لیے سونے کا تمغہ جیتنا ہے۔"

جموں کے جمناسٹ رودراکش تھائی لینڈ چمپئن شپ کے دوران
جموں کے جمناسٹ رودراکش تھائی لینڈ چمپئن شپ کے دوران (ای ٹی وی بھارت)

پانچ فٹ سات انچ قد کے حامل، بہترین لچک اور متوازن جسم والے رودراکش کھنہ بھارت کے قومی ایروبکس جمناسٹکس چیمپئن اور ملک میں ایروبکس جمناسٹکس کے یوتھ لیڈر بھی ہیں۔

وہ دو مرتبہ ایشین گیمز اور انٹرنیشنل جمناسٹکس فیڈریشن (IGF) کی جانب سے منعقدہ سوزوکی ورلڈ جمناسٹکس چیمپئن شپ میں بھارت کی نمائندگی کر چکے ہیں، تاہم وہ تمغہ جیتنے سے معمولی فرق سے رہ گئے تھے۔ گزشتہ سوزوکی ورلڈ چیمپئن شپ میں وہ چوتھے نمبر پر رہے اور بہت کم فرق سے تمغہ حاصل نہ کر سکے۔

تھائی لینڈ میں جے آر سی ایروبک جمناسٹکس چیمپئن شپ میں تمغہ جیتنے کے بعد اب وہ ایشین چیمپئن شپ کی تیاری کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں اور تعلیم و کھیل کے درمیان توازن قائم رکھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔

جموں کے جمناسٹ رودراکش تھائی لینڈ چمپئن شپ کے دوران
جموں کے جمناسٹ رودراکش تھائی لینڈ چمپئن شپ کے دوران (ای ٹی وی بھارت)

نوجوان جمناسٹ نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی گفتگو کے دوران کہا: "میں اس وقت دسویں جماعت میں زیر تعلیم ہوں اور جلد اپنے پہلے بورڈ امتحان میں بیٹھوں گا۔ مجھے پڑھائی اور کھیل دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ دن میں کوچز کی نگرانی میں تربیت کرتا ہوں جبکہ رات میں پڑھائی کرتا ہوں۔"

جموں کے جمناسٹ رودراکش تھائی لینڈ چمپئن شپ کے دوران
جموں کے جمناسٹ رودراکش تھائی لینڈ چمپئن شپ کے دوران (ای ٹی وی بھارت)

رودراکش کھنہ کو جمناسٹکس میں نمایاں کارکردگی پر سال 2025 میں جموں و کشمیر حکومت کی جانب سے کھیلوں کے شعبے میں شیرِ کشمیر ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا۔

جموں کے جمناسٹ رودراکش تھائی لینڈ چمپئن شپ کے دورانٍ
جموں کے جمناسٹ رودراکش تھائی لینڈ چمپئن شپ کے دوران (ای ٹی وی بھارت)

تھائی لینڈ میں منعقدہ جے آر سی ایروبک چیمپئن شپ میں وہ بھارت کے واحد جمناسٹ تھے جنہوں نے ملک کا نام روشن کیا۔ کھنہ کے مطابق انہیں اپنی والدہ سیما کھریال سے حوصلہ اور تحریک ملتی ہے، جو ایک میراتھن رنر ہیں اور بارہمولہ و پٹنی ٹاپ میراتھن کی برانڈ ایمبیسیڈر بھی ہیں۔ ان کی بہن سودپتی کھنہ بھی جمناسٹ ہیں اور انہیں بھی اس سال جموں و کشمیر حکومت کی جانب سے کھیلوں میں شیرِ کشمیر میڈل دیا گیا ہے۔

ا
رودراکش کھنہ دسویں جماعت کے طالب علم ہے (ای ٹی وی بھارت)

یہ بھی پڑھیں:

  1. جموں کا مولانا آزاد اسٹیڈیم 22 نومبر سے 600 جمناسٹوں کی میزبانی کرے گا

TAGGED:

JAMMU GYMNAST WINS SILVER
THAILAND GYMNASTIC CHAMPIONSHIP
JAMMU KASHMIR GYMNAST
جموں جمناسٹ رودراکش کھنہ
JAMMU GYMNAST RUDRAKSH KHANNA

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.