تھائی لینڈ میں چاندی کا تمغہ حاصل کرنے والے جموں کے جمناسٹ کا اگلا ہدف ایشین چیمپئن شپ
جموں کے جمناسٹ رودراکش کھنہ نے بینکاک میں منعقدہ جے آر سی ایروبک جمناسٹکس اسٹار چیمپئن شپ میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔
Published : May 15, 2026 at 8:33 PM IST
جموں(عامر تانترے): ایروبک جمناسٹکس میں ملک کے لیے اپنا پہلا بین الاقوامی تمغہ حاصل کرنے کے بعد جموں کے نوجوان کھلاڑی رودراکش کھنہ اب ایشیائی چیمپئن بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں، جس کے لیے وہ پوری محنت اور لگن سے تیاری کر رہے ہیں۔
رودراکش کھنہ نے حال ہی میں اپنا پہلا بین الاقوامی تمغہ اس وقت جیتا جب انہوں نے 2 اور 3 مئی کو تھائی لینڈ کے شہر بینکاک میں منعقدہ پہلے جے آر سی ایروبک جمناسٹکس اسٹار چیمپئن شپ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چاندی کا تمغہ اپنے نام کیا۔
انہوں نے انفرادی مقابلے میں چین، قازقستان اور تین دیگر ممالک کے جمناسٹس کو شکست دی، جبکہ طلائی کا تمغہ میزبان ملک تھائی لینڈ کے نام رہا۔ ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے رودراکش کھنہ نے کہا کہ ایروبک جمناسٹکس میں ملک کے لیے تمغہ جیتنا ان کے لیے فخر کا لمحہ ہے، تاہم انہوں نے کامیابی کا سہرا اپنے کوچز کے سر باندھا اور کہا: "یہ کامیابی میرے کوچز - سریندر پال سنگھ اور کرپالی سنگھ - کی حمایت کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ انہوں نے ہمیشہ مجھ پر یقین رکھا اور ہر طرح سے میری مدد کی۔ یہ یقیناً فخر کا لمحہ ہے، لیکن میرا سفر یہاں ختم نہیں ہوگا کیونکہ اب میرا ہدف آنے والی ایشین چیمپئن شپ میں ملک کے لیے سونے کا تمغہ جیتنا ہے۔"
پانچ فٹ سات انچ قد کے حامل، بہترین لچک اور متوازن جسم والے رودراکش کھنہ بھارت کے قومی ایروبکس جمناسٹکس چیمپئن اور ملک میں ایروبکس جمناسٹکس کے یوتھ لیڈر بھی ہیں۔
وہ دو مرتبہ ایشین گیمز اور انٹرنیشنل جمناسٹکس فیڈریشن (IGF) کی جانب سے منعقدہ سوزوکی ورلڈ جمناسٹکس چیمپئن شپ میں بھارت کی نمائندگی کر چکے ہیں، تاہم وہ تمغہ جیتنے سے معمولی فرق سے رہ گئے تھے۔ گزشتہ سوزوکی ورلڈ چیمپئن شپ میں وہ چوتھے نمبر پر رہے اور بہت کم فرق سے تمغہ حاصل نہ کر سکے۔
تھائی لینڈ میں جے آر سی ایروبک جمناسٹکس چیمپئن شپ میں تمغہ جیتنے کے بعد اب وہ ایشین چیمپئن شپ کی تیاری کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں اور تعلیم و کھیل کے درمیان توازن قائم رکھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔
نوجوان جمناسٹ نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی گفتگو کے دوران کہا: "میں اس وقت دسویں جماعت میں زیر تعلیم ہوں اور جلد اپنے پہلے بورڈ امتحان میں بیٹھوں گا۔ مجھے پڑھائی اور کھیل دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ دن میں کوچز کی نگرانی میں تربیت کرتا ہوں جبکہ رات میں پڑھائی کرتا ہوں۔"
رودراکش کھنہ کو جمناسٹکس میں نمایاں کارکردگی پر سال 2025 میں جموں و کشمیر حکومت کی جانب سے کھیلوں کے شعبے میں شیرِ کشمیر ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا۔
تھائی لینڈ میں منعقدہ جے آر سی ایروبک چیمپئن شپ میں وہ بھارت کے واحد جمناسٹ تھے جنہوں نے ملک کا نام روشن کیا۔ کھنہ کے مطابق انہیں اپنی والدہ سیما کھریال سے حوصلہ اور تحریک ملتی ہے، جو ایک میراتھن رنر ہیں اور بارہمولہ و پٹنی ٹاپ میراتھن کی برانڈ ایمبیسیڈر بھی ہیں۔ ان کی بہن سودپتی کھنہ بھی جمناسٹ ہیں اور انہیں بھی اس سال جموں و کشمیر حکومت کی جانب سے کھیلوں میں شیرِ کشمیر میڈل دیا گیا ہے۔
