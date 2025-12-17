جموں و کشمیر کے تیز گیند باز عاقب نبی کی محنت نے انہیں 2026 کے آئی پی ایل سیزن کے لیے دہلی کیپٹلز میں جگہ دلائی
'برسوں کی محنت اور متعدد مستردیوں کے بعد، میرے بیٹے کو آئی پی ایل کے انتخاب سے نوازا گیا ہے'۔
Published : December 17, 2025 at 5:01 PM IST
جموں/بارہمولہ: (عامر تانترے/کوثر عرفات) جب بولی 8.40 کروڑ تک پہنچ گئی اور دہلی کیپٹلز نے جموں و کشمیر کے تیز گیند باز عاقب نبی کو خرید لیا، تو جموں و کشمیر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ سب کی نظریں اس پر لگی ہوئی تھیں کہ فرنچائز اس سنسنی خیز فاسٹ باؤلر کو حاصل کرے گی جس نے گھریلو کرکٹ میں عمدہ مظاہرہ کرکے نام کمایا۔ شمالی کشمیر کے بارہمولہ ضلع کے شیری گاؤں میں عاقب نبی کے خاندان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ رشتہ دار، پڑوسی اور دیگر لوگ جشن میں خاندان کے ساتھ شامل ہوئے۔
عاقب نبی کون ہیں اور وہ اس مقام تک کیسے پہنچے جہاں ان پر 8.4 کروڑ روپے کی بولی لگی جبکہ وہ ایک ان کیپڈ کھلاڑی ہیں؟
عاقب نبی ڈار کے والد غلام نبی ڈار کے مطابق عاقب کو بچپن سے ہی کرکٹ کا شوق تھا اور وہ مختلف ٹیموں میں کھیلنے جاتے چاہے کچھ بھی ہو۔ اپنے اسکول کے دنوں سے لے کر جموں و کشمیر کی ٹیم میں شامل ہونے تک، نبی نے ایک دن بھی ضائع کیے بغیر سخت محنت کی۔ کرکٹ سے ان کی محبت ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی گئی، اور ان کے والدین کی پڑھائی پر توجہ مرکوز کرنے کی خواہش کے باوجود، انہوں نے ان کو کرکٹ سے جڑے رہنے پر راضی کیا، جسے ملک کے دیگر حصوں کی طرح وادی کشمیر کے نوجوان بھی پسند کرتے ہیں۔
ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے عاقب کے والد غلام نبی ڈار نے اپنے بیٹے کی محنت کے صلہ پر خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا، "برسوں کی محنت اور متعدد مستردیوں کے بعد، میرے بیٹے کو آئی پی ایل کے انتخاب سے نوازا گیا ہے۔ یہ پورے خاندان کے لیے ایک ناقابل یقین لیکن خوشی کا لمحہ ہے، اور ہم تمام خیر خواہوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔"
ڈار نے کہا، "عاقب کو اسکول کے زمانے سے ہی کرکٹ کا جنون ہے، اور اگرچہ میں نے اسے کرکٹ کے بجائے پڑھائی پر توجہ دینے کو کہا، لیکن وہ اپنے مقصد کے لیے وقف رہے، بعد میں میں نے بھی اس کا ساتھ دیا، اور آج اللہ نے اسے اس کا اجر دیا ہے۔"
انہوں نے وضاحت کی کہ عاقب نبی کرکٹ کھیلنے کے لیے اپنے گاؤں سے سری نگر اور بعد میں جموں و کشمیر سے باہر بھی جاتے تھے اور ان کی محنت نے انہیں اس مقام تک پہنچایا ہے۔
عاقب کے والد نے مزید کہا، "کشمیر کے نوجوانوں میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے اور انہیں پڑھائی پر توجہ دینی چاہیے اور جو بھی کھیل پسند ہے اسے کھیلنا چاہیے۔ انہیں سخت محنت کرنی چاہیے کیونکہ یہی کامیابی کی کنجی ہے۔"
عاقب نے اپنی گیندبازی پر بہت محنت کی ہے اور جموں میں رنجی ٹرافی کے میچ میں حیدرآباد کو شکست دینے کے بعد رپورٹر سے غیر رسمی بات چیت میں انہوں نے اپنی گیند بازی کا سہرا اپنے کوچز بالخصوص عرفان پٹھان کو دیا جنہوں نے اپنی کلائی کی پوزیشن اور سوئنگ پر کام کیا۔
پچھلے کچھ سالوں میں ڈومیسٹک کرکٹ میں ان کی کارکردگی نے آئی پی ایل کی مختلف فرنچائزز کی توجہ مبذول کرائی ہے، جو نیلامی میں واضح تھی، دہلی کیپٹلز نے انہیں 8.40 کروڑ میں خریدا۔
2024-25 رنجی ٹرافی سیزن کے دوران، نبی تیز گیند بازوں میں سب سے زیادہ وکٹ لینے والے بولر تھے، جنہوں نے آٹھ میچوں میں 13.93 کی اوسط سے 44 وکٹیں حاصل کیں۔ان کی کارکردگی نے جموں و کشمیر کو کوارٹر فائنل تک پہنچنے میں مدد کی۔ وہ اس سال اب تک 29 وکٹیں لے چکے ہیں جس میں ان کی بہترین کارکردگی راجستھان کے خلاف 24 رن دے کر پر 7 وکٹ حاصل کئے۔
عاقب نبی ڈار اس وقت سرخیوں میں آ گئے جب انہوں نے دلیپ ٹرافی کے مشرقی زون کے خلاف میچ کے دوران چار گیندوں پر چار وکٹیں حاصل کیں۔عاقب نبی نارتھ زون کی نمائندگی کر رہے تھے۔
عاقب نبی کو نئی گیند کے ساتھ گیند کرنے، اسے دونوں طرف سوئنگ کرنے کا فائدہ ملتا ہے کیونکہ وہ ایک سوئنگ بالر ہیں۔ زبردست یارکر یارکر اور سلو گیند کرنے کی صلاحیت انہیں ٹی 20 میچوں میں ڈیتھ اوورز میں گیند کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ عاقب نبی شاندار ہٹر بھی ہیں۔ وہ اپنی چھکے مارنے کی صلاحیت کی وجہ سے ڈیتھ اوورز میں کچھ تیز رنز بھی بنا سکتے ہیں، جس کا مظاہرہ انہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ میں کیا ہے۔
نیلامی سے پہلے یہ پیشین گوئی کی جا رہی تھی کہ چنئی سپر کنگز اور ممبئی انڈینز جیسی آئی پی ایل ٹیمیں عاقب نبی ڈار کو خریدنے میں دلچسپی لے سکتی ہیں لیکن دہلی کیپٹلس اور سن رائزرس حیدرآباد دو بڑی بولی لگانے والی فرینچائزی تھیں۔
جموں و کشمیر کے کئی کھلاڑی گزشتہ برسوں میں مختلف آئی پی ایل فرنچائزز کی نمائندگی کر چکے ہیں، مدثر احمد کو کنگز الیون پنجاب نے خریدا لیکن ایک بھی میچ نہیں کھیل سکے۔ سابق بھارتی انٹرنیشنل پرویز رسول کو 2013 میں پونے واریئرز نے منتخب کیا تھا۔ ان کے بعد منظور ڈار عرف منظور پانڈو کو 2018 میں کنگز الیون پنجاب نے، اس کے بعد 2019 میں راسخ سلام کو ممبئی انڈینز نے، 2020 میں عبدالصمد کو سن رائزرز حیدر آباد نے، عمران ملک کو سن رائزرز حیدرآباد نے خریدا تھا جو کہ اب کولکاتہ نائٹ رائڈرس کے ساتھ منسلک ہیں، یودھویر سنگھ چرک کو 2023 میں لکھنؤ سپر جائنٹس نے منتخب کیا تھا اور ویورنت شرما کو سن رائزرز حیدرآباد نے 2023 میں خریدا تھا۔
جموں و کشمیر کے ادھم پور ضلع سے تعلق رکھنے والے ایک اور کھلاڑی برجیش شرما، جو سابق ہندوستانی کپتان سورو گنگولی کی رہنمائی میں مغربی بنگال میں بطور فاسٹ باؤلر کھیلتے ہیں،ان کو راجستھان رائلز نے اپنی ٹیم کا حصہ بنایا ہے۔
پرویز رسول نے آئی پی ایل میں برجیش شرما کی شمولیت کی تعریف کرتے ہوئے پوسٹ کیا، "برجیش شرما کو نیلامی میں منتخب ہونے پر مبارکباد۔ میں نے انہیں اس سال بی پی ایل بجبہاڑہ پریمیئر لیگ میں دیکھا، وہ واقعی متاثر کن تھا۔ ٹیلنٹ ہمیشہ اپنا راستہ تلاش کرتا ہے، چاہے اس میں ریاستی ٹیم کا ٹیگ نہ ہو۔ خدا جانتا ہے کہ برجیش جیسے اور کتنے کھلاڑی ہیں جو ابھی تک دریافت نہیں ہوئے لیکن بہت باصلاحیت ہیں، بس صحیح پلیٹ فارم کا انتظار کر رہے ہیں۔"