نہ سچن اور نہ ہی ڈریوڈ! جیمز اینڈرسن نے ان کھلاڑیوں کو اپنا پسندیدہ کرکٹر قرار دیا
جیمز اینڈرسن نے 7 ممالک میں سے کوہلی اور بابر سمیت کئی کھلاڑیوں کو اپنا پسندیدہ کرکٹر بتایا ہے۔
Published : November 12, 2026 at 4:47 PM IST
حیدرآباد: انگلینڈ کے سابق عظیم فاسٹ بولر جیمز اینڈرسن نے دو دہائیوں تک انٹرنیشنل کرکٹ کھیلی۔ انہوں نے 2003 سے 2024 تک اپنی قومی ٹیم کی نمائندگی کی۔ اس دوران انہوں نے دنیا کے مختلف ممالک میں الگ الگ ادوار کے عظیم بلے بازوں کو بولنگ کی اور ان ممالک کے بہترین کرکٹرز کو کھیلتے ہوئے بھی دیکھا۔
اینڈرسن کا کرکٹ کیریئر اتنا طویل رہا ہے کہ انہوں نے بھارت کے عظیم بلے باز سچن تندولکر کو بھی بولنگ کی اور وراٹ کوہلی کے خلاف بھی کئی میچ کھیلے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سری لنکا، آسٹریلیا، جنوبی افریقہ، نیوزی لینڈ اور خود اپنی ٹیم کے ساتھیوں کے ساتھ کافی طویل عرصے تک کرکٹ کھیلی اور انہیں کھیلتے ہوئے دیکھا۔ لیکن جب ان سے ان ممالک کے اپنے پسندیدہ کھلاڑیوں کے نام پوچھے گئے تو انہوں نے ایسے نام بتائے، جن پر آپ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے۔
JAMES ANDERSON PICKS HIS FAVOURITE CRICKETERS FROM THESE COUNTRIES. (TNT Sports). https://t.co/ryvYBRJ93i— Tanuj (@ImTanujSingh) November 12, 2026
جیمز اینڈرسن کے پسندیدہ کرکٹرز
ٹی این ٹی اسپورٹس (TNT Sports) پر جب اینڈرسن سے ہر ملک کے اپنے پسندیدہ کرکٹر کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بھارت سے سچن تندولکر کے بجائے وراٹ کوہلی کو اپنا پسندیدہ کرکٹر قرار دیا، جب کہ پاکستان سے بابر اعظم، آسٹریلیا سے شین وارن، انگلینڈ سے جو روٹ، نیوزی لینڈ سے ٹم ساؤتھی، جنوبی افریقہ سے اے بی ڈی ویلیئرز اور سری لنکا سے سنتھ جے سوریا کو اپنا پسندیدہ کھلاڑی بتایا۔ تاہم، اس سوال و جواب میں ویسٹ انڈیز جیسے کرکٹ کے بڑے ملک کا نام شامل نہیں تھا، جو کہ شائقین کے لیے حیران کن بات تھی۔
جیمز اینڈرسن کا کرکٹ کیریئر
سر جیمز اینڈرسن انگلینڈ کے سب سے کامیاب فاسٹ بولر ہیں اور ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں تیسرے سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے کھلاڑی ہیں۔ وہ ٹیسٹ کرکٹ میں 700 وکٹیں لینے والے پہلے فاسٹ بولر ہیں۔ انہوں نے انگلینڈ کے لیے 188 ٹیسٹ اور 194 ون ڈے میچ کھیلے، تاہم ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں وہ زیادہ کامیاب بولر نہیں بن سکے اور صرف 19 ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچ ہی کھیل پائے۔
اینڈرسن کے نام وکٹس کا خزانہ
اینڈرسن نے انگلینڈ کے لیے 188 ٹیسٹ میچوں کی 384 اننگز میں 704 وکٹیں حاصل کی ہیں۔ اس دوران انہوں نے 32 مرتبہ ایک اننگز میں پانچ وکٹیں (فائیو وکٹ ہال) اور 32 مرتبہ چار وکٹیں حاصل کیں۔ اس کے علاوہ 194 ون ڈے میچوں کی 191 اننگز میں اینڈرسن کے نام 269 وکٹیں درج ہیں۔ انہوں نے اس فارمیٹ میں 2 مرتبہ پانچ وکٹیں اور 11 مرتبہ چار وکٹیں حاصل کرنے کا کارنامہ بھی انجام دیا۔ 19 ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچوں میں اینڈرسن نے 18 وکٹیں حاصل کی ہیں۔