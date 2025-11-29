ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان کے پاس ٹیسٹ کرکٹ کے لیے کوئی آف اسپنر نہیں ہے، ہربھجن
انگلینڈ کے دورے کی مثال دیتے ہوئے ہربھجن نے کہا کہ ہندوستانی بلے بازوں کو گھر پر بھی بہتر وکٹیں بنانی چاہئیں۔
Published : November 29, 2025 at 8:03 PM IST
ممبئی: جنوبی افریقہ سے حال ہی میں ختم ہونے والی ٹیسٹ سیریز ہارنے کے بعد لیجنڈری اسپنر ہربھجن سنگھ نے محسوس کیا کہ ہندوستانی ٹیم میں پانچ روزہ میچوں کے لیے ایک ماہر آف اسپنر کی کمی ہے اور انہوں نے واشنگٹن سندر پر کام کا بوجھ بڑھانے پر زور دیا۔
آر اشون کی ریٹائرمنٹ کے بعد جنوبی افریقہ، انگلینڈ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا کے خلاف اپنی پہلی ہوم سیریز میں ہندوستان کے اسپنرز کمزور تھے۔ مہمان ٹیم کے اسپنرز نے دو ٹیسٹ میچوں میں 25 وکٹیں حاصل کیں۔ یہ پوچھے جانے پر کہ کیا ہندوستان میں ایک ماہر دائیں ہاتھ کے اسپنر کی کمی ہے ہربھجن نے کہا ایسا لگتا ہے۔
ہربھجن نے کہا کہ تمل ناڈو کے آل راؤنڈر واشنگٹن کو ابھی بھی خود کو ایک ماہر دائیں ہاتھ کے آف اسپنر کے طور پر قائم کرنے اور آل راؤنڈ مہارت کے معاملے میں اشون جیسا بننے کے لیے بہت طویل سفر طے کرنا ہے۔
ہندوستانی اسپنروں میں سب سے زیادہ وکٹ لینے والے تیسرے نمبر پر رہنے والے ہربھجن نے ایک تقریب میں کہا میرے خیال میں واشنگٹن خوبصورت ہے، لیکن ہمیں اسے مزید بولنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسے ٹیسٹ میچ میں 30-35 اوورز کرنے کی ضرورت ہے۔"
وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہندوستان کو گھریلو ٹیسٹ میچوں کے لیے ٹرننگ پچز فراہم کرنے کی عادت کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جس طرح کی پچوں پر کھیل رہے ہیں، وہاں کسی کو باؤلر بنانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہر گیند تھوڑی سی گھومتی ہے یا سیدھی ہوتی ہے۔ ہربھجن نے کہا ایک گیند باز کو تب ہی اچھا سمجھا جا سکتا ہے جب وہ اچھی پچوں پر وکٹیں لے۔
انہوں نے کہا کہ یہ بھارت کے لیے اچھی پچوں کی تیاری شروع کرنے کا صحیح وقت ہے، کیونکہ گھر میں ٹرننگ پچوں پر کھیلنے سے ملک میں ٹیسٹ کرکٹرز کی ترقی میں رکاوٹ پیدا ہوئی ہے۔انہوں نے کہا کہ ہمیں اچھی پچوں پر کھیلنا چاہیے، یہ صحیح وقت ہے۔
انہوں نے کہا کہ پچوں پر کھیلتے ہوئے ایک دہائی سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے جہاں ہندوستانی کرکٹ نے مجموعی طور پر ترقی نہیں کی ہے۔ اگر آپ اسے دیکھیں تو ہم ایک ہی جگہ پر پھنس گئے ہیں اور جب ہم اچھی وکٹوں پر کھیلتے ہیں تو یہ آئینے میں دیکھنے کے مترادف ہے۔
اس سال کے شروع میں انگلینڈ کے دورے کی مثال دیتے ہوئے ہربھجن نے کہا کہ ہندوستانی بلے بازوں کو گھر پر بھی بہتر وکٹیں بنانی چاہئیں۔ شبمن گل نے دورے کے دوران 754 رنز بنائے اور اپنی ٹیم کو پانچ ٹیسٹ میچوں کی سیریز 2-2 سے ڈرا کرنے میں مدد کی۔