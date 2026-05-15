اسٹار فٹبالر لامین یامل نے لہرایا فلسطینی پرچم، ہسپانوی وزیراعظم نے کیا فخر تو اسرائیلی وزیر نے کی تنقید

ہسپانوی وزیر اعظم سانچیز نے کہا کہ لامین یامل نے فتح کی پریڈ میں فلسطینی پرچم لہرا کر فخر کرنے کا موقع فراہم کیا۔

اسٹار فٹبالر لامین یامل نے لہرایا فلسطینی پرچم (AP)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 15, 2026 at 12:05 PM IST

بارسلونا، اسپین: اسرائیل کے وزیر دفاع نے بارسلونا کے نوعمر اسٹار لامین یامل کی جانب سے ہسپانوی لیگ ٹائٹل جیتنے کی تقریبات کے دوران فلسطینی پرچم لہرانے پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ عمل "نفرت کو ہوا دیتا ہے۔"

وزیر اسرائیل کاٹز نے جمعرات کو ایکس پر لکھا، "لامین یامل نے اسرائیل کے خلاف نفرت کو بھڑکانے کا انتخاب کیا جب کہ ہمارے فوجی دہشت گرد تنظیم حماس سے لڑ رہے ہیں، ایک ایسی تنظیم جس نے 7 اکتوبر (2023) کو یہودی بچوں، عورتوں اور بزرگوں کا قتل عام کیا، عصمت دری کی اور انہیں جلایا۔"

اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹز کی ایکس پوسٹ (X/@Israel_katz)

18 سالہ اسٹار فٹبالر یمل نے پیر کو شہر میں بارسلونا کی ٹیم کی فتح پریڈ کے دوران ایک اوپن بس سے فلسطینی پرچم لہرایا۔ مقامی حکام نے بتایا کہ گزشتہ روز لیگ ٹائٹل جیتنے کا جشن منانے کے لیے پریڈ میں تقریباً ساڑھے سات لاکھ لوگ پہنچے تھے۔

لامین یامل مسلمان ہیں۔ انھوں نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر فلسطینی جھنڈا تھامے ہوئے اپنی تصاویر پوسٹ کی ہے۔

اسٹار فٹبالر لامین یامل نے لہرایا فلسطینی پرچم (AP)

اسپین کی حکومت اور اس کی آبادی کا ایک بڑا حصہ اسرائیل کی فوجی کارروائیوں پر شدید تنقید کرتا رہا ہے۔ 2023 میں حماس کے اچانک حملے کے جواب میں غزہ میں اسرائیلی جارحیت میں ہزاروں فلسطینی ہلاک ہوئے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر اسرائیل کو فلسطینیوں کی نسل کشی کے الزام کا سامنا ہے۔

ہسپانوی وزیر اعظم پیڈرو سانچیز نے سوشل میڈیا پر یامال کا دفاع کی۔ وہ اس سے قبل بھی اسرائیل پر اس کے غزہ میں اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے، اسرائیل پر کھیلوں کے مقابلوں میں پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کر چکے ہیں۔

سانچیز نے ایکس پر لکھا، "وہ لوگ جو کسی ریاست کے جھنڈے کو لہرانے کو 'نفرت پر اکسانا' سمجھتے ہیں یا تو اپنا دماغ کھو چکے ہیں یا اندھے ہو گئے ہیں۔" لامین نے صرف فلسطین کے ساتھ اس یکجہتی کا اظہار کیا ہے جسے لاکھوں ہسپانوی محسوس کرتے ہیں۔

اسٹار فٹبالر لامین یامل نے لہرایا فلسطینی پرچم (AP)

غزہ میں جنگ کے انسانی نقصان پر اسرائیل کے خلاف عالمی ردعمل سامنے آیا ہے، جو کھیل اور ثقافت تک پھیل گیا ہے۔ فٹ بال، سائیکلنگ اور باسکٹ بال میں احتجاج دیکھا گیا ہے۔ پچھلے سال کے ہسپانوی ووئلٹا کو اسرائیلی حمایت یافتہ سائیکلنگ ٹیم کی شرکت سے ناراض مظاہرین نے بار بار خلل ڈالا تھا۔

اسپین بھی اسرائیل کی شمولیت کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے اس سال کے یوروویژن گانے کے مقابلے کا بائیکاٹ کرنے والے پانچ ممالک میں سے ایک ہے۔

یامل اگلے ماہ شمالی امریکہ میں کھیلے جانے والے ورلڈ کپ میں اسپین کی جانب سے کھیلتے نظر آئیں گے۔

(اے پی کے مشمولات کے ساتھ)

