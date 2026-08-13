افغان بلے باز صدیق اللہ اٹل نے سچن تندولکر کو پیچھے چھوڑا، وراٹ کوہلی کے کلب میں ہوئے شامل
اپنی سالگرہ (برتھ ڈے) پر سنچری اننگز کھیل کر صدیق اللہ اٹل خاص کلب میں شامل ہو گئے۔
Published : August 13, 2026 at 12:46 PM IST
حیدرآباد: افغانستان کی کرکٹ ٹیم آئرلینڈ کے دورے پر پانچ میچوں کی ون ڈے سیریز کھیل رہی ہے، جس کا چوتھا میچ بیلفاسٹ اسٹیڈیم میں کھیلا گیا۔ ٹاس ہارنے کے بعد افغانستان کو پہلے بیٹنگ کرنے کا موقع ملا اور اس نے 50 اوورز میں 9 وکٹیں کھو کر 343 رنز کا بڑا اسکور کھڑا کر دیا، جو ون ڈے میں ان کا سب سے بڑا اسکور بھی ہے۔
343 رنز کے جواب میں آئرلینڈ کی پوری ٹیم 48 اوورز میں 301 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ افغانستان نے 42 رنز سے میچ اپنے نام کرنے کے ساتھ ساتھ سیریز بھی اپنے نام کر لی۔ سیریز کا پہلا میچ بارش کی وجہ سے منسوخ ہو گیا تھا۔
𝐓𝐇𝐑𝐄𝐄 𝐖𝐈𝐍𝐒 𝐈𝐍 𝐀 𝐑𝐎𝐖 👌Afghanistan clinch the ODI series against Ireland 👏— ICC (@ICC) August 12, 2026
📝: https://t.co/Bdvvo5fxYT | 📸: @ACBofficials pic.twitter.com/qJkIiunu4M
سالگرہ پر سب سے زیادہ رنز بنانے کا ریکارڈ
افغانستان کی اس کارکردگی میں ابراہیم زدران اور صدیق اللہ اٹل کی سنچریوں نے اہم کردار ادا کیا۔ دونوں نے دوسری وکٹ کے لیے 231 رنز کی شراکت داری (پارٹنرشپ) قائم کی۔ زدران نے 118 گیندوں میں 107 رنز بنائے، جس میں 11 چوکے اور 1 چھکا شامل تھا۔ جب کہ 25 سالہ صدیق اللہ اٹل نے 120 گیندوں میں 17 چوکوں اور 4 چھکوں کی مدد سے 143 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ اس کے ساتھ ہی وہ ون ڈے کرکٹ کی تاریخ میں اپنی سالگرہ کے دن سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی بن گئے۔
𝐑𝐮𝐧𝐬: 𝟏𝟒𝟑— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) August 12, 2026
𝐁𝐚𝐥𝐥𝐬: 𝟏𝟐𝟎
𝐅𝐨𝐮𝐫𝐬: 𝟏𝟕
𝐒𝐢𝐱𝐞𝐬: 𝟒
𝐒. 𝐑𝐚𝐭𝐞: 𝟏𝟏𝟗.𝟏𝟔
A Performance to remember from Sediqullah Atal, who smashed his career-best 143 to grab the PoTM award! 🤩#AfghanAtalan | #IREvAFG | #GloriousNationVictoriousTeam pic.twitter.com/bLHULXrHck
صدیق اللہ اٹل نے سچن کو پیچھے چھوڑا
صدیق اللہ اٹل نے 141واں رن پورا کرتے ہی ون ڈے کرکٹ میں اپنی سالگرہ پر سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی کا ریکارڈ بنا لیا۔ صدیق اللہ اٹل سے پہلے یہ ریکارڈ نیوزی لینڈ کے بلے باز ٹام لیتھم کے نام تھا، جنہوں نے اپنی 30ویں سالگرہ پر نیدرلینڈز کے خلاف ون ڈے میچ میں ناٹ آؤٹ 140 رنز بنائے تھے۔ اس کے بعد سچن تندولکر کا نام ہے، جنہوں نے 1998 میں اپنی سالگرہ کے دن شارجہ میں آسٹریلیا کے خلاف 134 رنز کی شاندار اننگز کھیلی تھی۔ لیکن اب صدیق اللہ اٹل نے ان دونوں کھلاڑیوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے یہ ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے۔
آپ کو بتا دیں کہ اب تک ون ڈے کرکٹ میں 8 کھلاڑی یہ کمال کر چکے ہیں، جس میں ونود کامبلی سے لے کر وراٹ کوہلی تک کے نام شامل ہیں۔ لیکن اب اس لسٹ میں افغان بلے باز کا نام جڑ گیا ہے، جو کہ سالگرہ پر سنچری بنانے والے دنیا کے 8ویں کھلاڑی بن گئے ہیں۔
سالگرہ پر سنچری بنانے والے کھلاڑی (ون ڈے میں)
- ونود کامبلی (بھارت): 100* بمقابلہ انگلینڈ، 18 جنوری 1993 (21ویں سالگرہ)
- سچن تندولکر (بھارت): 134 بمقابلہ آسٹریلیا, 24 اپریل 1998 (25ویں سالگرہ)
- سنتھ جے سوریا (سری لنکا): 130 بمقابلہ بنگلہ دیش، 30 جون 2008 (39ویں سالگرہ)
- روس ٹیلر (نیوزی لینڈ): *131 بمقابلہ پاکستان، 18 مارچ 2011 (27ویں سالگرہ)
- ٹام لیتھم (نیوزی لینڈ): *140 بمقابلہ نیدرلینڈز، 9 اکتوبر 2022 (30ویں سالگرہ)
- مچل مارش (آسٹریلیا): 121 بمقابلہ پاکستان، 20 اکتوبر 2023 (32ویں سالگرہ)
- وراٹ کوہلی (بھارت): *101 بمقابلہ جنوبی افریقہ، 5 نومبر 2023 (35ویں سالگرہ)
- صدیق اللہ اٹل (افغانستان): 143 بمقابلہ آئرلینڈ، 12 اگست 2026 (25ویں سالگرہ)