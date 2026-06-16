ایرانی ٹیم کو امریکہ چھوڑنے کا حکم، کوچ نے فیفا حکام پر سنگین الزامات عائد کر دیے
ایران کے کوچ نے دعویٰ کیا کہ ان کی ٹیم کو نیوزی لینڈ کے میچ کے فوراً بعد امریکہ چھوڑنے کا حکم دیا گیا تھا۔
Published : June 16, 2026 at 6:36 PM IST
لاس اینجلس: امریکا اور ایران کے درمیان جاری سیاسی کشیدگی کا اثر فیفا ورلڈ کپ پر پڑ رہا ہے۔ ایران نے کافی تذبذب کے بعد اپنا ورلڈ کپ میچ امریکہ میں کھیلا۔ ایران نے اپنی ورلڈ کپ مہم کا آغاز ہندوستانی وقت کے مطابق منگل 16 جون کو لاس اینجلس میں نیوزی لینڈ کے خلاف ڈرا کے ساتھ کیا۔ تاہم ان کا میچ کے بعد کا تجربہ خوشگوار نہیں رہا۔ ورلڈ کپ میں اپنا پہلا میچ کھیلنے کے فوراً بعد ایرانی فٹ بال ٹیم کو حکام نے ملک چھوڑنے کو کہا۔
میکسیکو میں ایران کا بیس کیمپ
ریاستہائے متحدہ 2026 ورلڈ کپ کا شریک میزبان ہے اور اس کا ٹورنامنٹ پر اہم سیاسی اثر و رسوخ ہے۔ منگل کا واقعہ بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ورلڈ کپ کے لیے ایران کا بیس کیمپ میکسیکو میں قائم کیا گیا ہے جو کہ ورلڈ کپ کے دوسرے شریک میزبان ہیں۔ تاہم، نیوزی لینڈ کے خلاف میچ کے بعد، ایران کو پیر کی رات ریکوری سیشن کے لیے امریکہ میں گزارنا تھا۔ تاہم خبر رساں ادارے اے پی کی رپورٹ کے مطابق ایرانی کوچ امیر غلنوی نے کہا کہ انہیں میچ کے چند گھنٹے بعد ہی ملک چھوڑنے کے احکامات موصول ہوئے۔
ایرانی کوچ نے کیا کہا؟
میچ کے بعد کی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے، گالینوئی نے کہا کہ ان کی ٹیم کو اچانک بتایا گیا کہ انہیں لاس اینجلس میں میچ کے فوراً بعد میکسیکو واپس جانا ہے۔ غلینوئی کے مطابق، ٹیم کو ابتدائی طور پر کہا گیا تھا کہ وہ منگل کی دوپہر تک امریکہ میں رہ سکتے ہیں، لیکن میچ ختم ہوتے ہی سفری شیڈول تبدیل کر دیا گیا۔
غلینوئی نے میچ کے بعد کی پریس کانفرنس میں صحافیوں کو بتایا، "کھیل کے بعد، انہوں نے ہم سے کہا، 'آپ کو فوری طور پر جانا ہوگا۔' ہمیں کہا گیا کہ ہوائی جہاز میں سوار ہو جائیں اور تیجوانا میں اپنے کیمپ واپس جائیں، اور ہم اس سے واقعی پریشان ہیں۔" انہوں نے مزید کہا، "وہ ہمیں جلد واپسی پر مجبور کر رہے ہیں۔ وہ حالات کو مزید مشکل بنا رہے ہیں، مشکلات پیدا کر رہے ہیں، لیکن ہم اسے اپنی بہترین کارکردگی سے باز نہیں آنے دیں گے۔"
ہم سب سے زیادہ متاثرہ ٹیم ہیں
کوچ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ایران کو ٹورنامنٹ کی تیاریوں کے دوران بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کھیل سے دو رات قبل پہنچنا تھا لیکن انہوں نے ہمیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ "ہمیں ریکوری کے لئے آج رات یہاں رہنا تھا۔ میرے خیال میں ہماری ٹیم پورے ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ متاثرہ ٹیم ہے۔ ہماری فیڈریشن یہاں نہیں ہے، ہمارا میڈیا یہاں نہیں ہے، ہماری انتظامیہ یہاں نہیں ہے۔"
ایرانی اسٹرائیکر مہدی ترینی نے اس صورتحال کو تباہی سے تعبیر کیا۔ انہوں نے کہا، "یہ کھلاڑیوں اور عملے کے لیے بہت دباؤ کا باعث ہے۔ ہم صرف اس صورت حال سے تھک چکے ہیں۔ یہ بہت برا ہے، اور اس سے ہماری ٹیم متاثر ہوتی ہے۔"
یہ بات قابل غور ہے کہ عالمی کپ میں ایران کی شرکت غیر یقینی صورتحال میں گھری ہوئی ہے، جس کا تعلق مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ اور اس سے متعلق سیکورٹی خدشات سے ہے۔ گروپ مرحلے کے دوران ایران کے لیے سفری خدشات برقرار رہ سکتے ہیں۔
ایران کا اگلا میچ بیلجیئم کے خلاف ہے جو 22 جون کو امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں کھیلا جائے گا۔ اس کے بعد ان کا آخری گروپ میچ مصر کے خلاف 27 جون کو سیئٹل، امریکہ میں بھی ہوگا۔
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