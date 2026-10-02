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ایرانی کپ: ریسٹ آف انڈیا کے مکیش چودھری کے تین وکٹس، دوسرے دن کھجوریا، شبھم اور اقبال کے آؤٹ ہونے سے جموں و کشمیر مشکل میں

'ریسٹ آف انڈیا' کے مکیش چودھری نے تین وکٹیں حاصل کیں؛ دوسرے دن جموں و کشمیر نے کھجوریا اور اقبال شبھم کو گنوا دیا۔

Irani Cup: RoI's Mukesh Choudhary strikes thrice as J&K lose Khajuria, Iqbal Shubham in on Day 2
ایرانی کپ (Photo Credit; ETV BHARAT)
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By Muhammad Zulqarnain Zulfi

Published : October 2, 2026 at 10:44 AM IST

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سرینگر: جموں و کشمیر نے جمعے کے روز صبح سرینگر کے شیرِ کشمیر کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جا رہے ایرانی کپ کے میچ میں ریسٹ آف انڈیا (Rest of India) کی پوزیشن اچھی نظر آ رہی ہے۔ قبل ازیں جموں و کشمیر نے ریسٹ آف انڈیا کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ پہلے دن کھیل ختم ہونے تک ریسٹ آف انڈیا نے پوری ٹیم آؤٹ ہو کر 237 بنائے تھے۔ جب کہ سات اوورس میں جموں و کشمیر نے 21 رنز پر دو وکٹ کھو دیے تھے۔

مکیش چودھری نے جمعہ کی صبح نئی گیند کے ساتھ شاندار بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے خطرناک اسپیل میں دو اہم وکٹیں حاصل کیں، جس کی بدولت ایرانی کپ کے میچ میں ریسٹ آف انڈیا (RoI) کے خلاف جموں و کشمیر کے چار کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں۔

مکیش چودھری نے پہلے دسویں اوور میں شبھم کھجوریا کو 4 رن پر کلین بولڈ کیا اور پھر دو اوورز کے بعد دوبارہ واپسی کرتے ہوئے اوپنر قمران اقبال کو 24 رن پر آؤٹ کر دیا۔ ان دونوں وکٹوں کی بدولت ریسٹ آف انڈیا پوزیشن مضبوط ہو گئی ہے جب کہ جموں و کشمیر کی ٹیم 38 رن پر 4 وکٹیں گنوا کر دباؤ میں آ گئی ہے۔

چودھری کی آف اسٹمپ پر گڈ لینتھ ان سوئنگر گیند

کھجوریا کو آؤٹ کرنے والی گیند انتہائی لاجواب تھی۔ چودھری کی آف اسٹمپ پر گڈ لینتھ ان سوئنگر گیند تیزی سے اندر کی طرف آئی۔ کھجوریا نے دفاع کرنے کے لیے فرنٹ فٹ پر قدم نکالا لیکن بلے اور پیڈ کے بیچ جگہ رہ گئی اور گیند مڈل اسٹمپ کے اوپری حصے سے جا ٹکرائی۔

قمران اقبال کا وکٹ اس طرح گرا

اس اہم کامیابی کے بعد مکیش چودھری کا جوش دیکھنے کے لائق تھا اور جلد ہی انہیں جشن منانے کا ایک اور بڑا موقع مل گیا۔ قمران اقبال، جو بولر کی لینتھ کو خراب کرنے کے لیے بار بار کریز سے آگے نکل رہے تھے، ایک شارٹ پچ (باؤنسر) گیند پر چکمہ کھا گئے۔ گیند ان کے اندازے سے زیادہ اوپر آئی اور جب انہوں نے اسے روکنے کی کوشش کی تو گیند ان کے دستانے (گلو) کے اوپری حصے کو چھوتی ہوئی وکٹ کیپر رشبھ پنت کے ہاتھوں میں محفوظ ہو گئی۔

Irani Cup: RoI's Mukesh Choudhary strikes thrice as J&K lose Khajuria, Iqbal Shubham in on Day 2
ایرانی کپ (Photo Credit; ETV BHARAT)

امپائر کے فیصلے کے خلاف ریویو اور الٹرا ایج

قمران اقبال نے امپائر کے اس فیصلے کے خلاف ریویو (DRS) لیا، لیکن الٹرا ایج (UltraEdge) پر واضح اسپائک نظر آئی، جس سے مکیش چودھری کی اس اننگز میں تیسری وکٹ کی تصدیق ہو گئی۔ 12 اوورز کے بعد، جموں و کشمیر کا اسکور 4 وکٹوں پر 38 رن تھا اور وہ اب بھی ریسٹ آف انڈیا کے اسکور سے 199 رن پیچھے ہے۔ کپتان پارس ڈوگرا 0 اور عبدالصمد 1 رن پر ناٹ آؤٹ کریز پر موجود ہیں۔ دوسری طرف، مکیش چودھری نے ریسٹ آف انڈیا کے بولنگ اٹیک کی قیادت کرتے ہوئے 6 اوورز میں 1 میڈن کے ساتھ محض 13 رن دے کر 3 وکٹیں حاصل کر رکھی ہیں۔

Irani Cup: RoI's Mukesh Choudhary strikes thrice as J&K lose Khajuria, Iqbal Shubham in on Day 2
ایرانی کپ (Photo Credit; ETV BHARAT)

دوسرے دن یہ ابتدائی جھٹکے اس وقت لگے جب جموں و کشمیر نے جمعرات کا کھیل 21 رن پر 2 وکٹوں کے نقصان پر ختم کیا تھا، جب کہ ریسٹ آف انڈیا نے اپنی پہلی اننگز میں 237 رن بنائے تھے۔ جموں و کشمیر نے پہلے دن کے آخری لمحات میں ہی اپنے دو کھلاڑی گنوا دیے تھے جس کے بعد ریسٹ آف انڈیا نے میچ پر گرفت مضبوط کرنا شروع کر دی تھی۔

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TAGGED:

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IRANI CUP 2026 SRINAGAR DAY 2 SCORE

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