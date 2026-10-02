ایرانی کپ: ریسٹ آف انڈیا کے مکیش چودھری کے تین وکٹس، دوسرے دن کھجوریا، شبھم اور اقبال کے آؤٹ ہونے سے جموں و کشمیر مشکل میں
'ریسٹ آف انڈیا' کے مکیش چودھری نے تین وکٹیں حاصل کیں؛ دوسرے دن جموں و کشمیر نے کھجوریا اور اقبال شبھم کو گنوا دیا۔
Published : October 2, 2026 at 10:44 AM IST
سرینگر: جموں و کشمیر نے جمعے کے روز صبح سرینگر کے شیرِ کشمیر کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جا رہے ایرانی کپ کے میچ میں ریسٹ آف انڈیا (Rest of India) کی پوزیشن اچھی نظر آ رہی ہے۔ قبل ازیں جموں و کشمیر نے ریسٹ آف انڈیا کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ پہلے دن کھیل ختم ہونے تک ریسٹ آف انڈیا نے پوری ٹیم آؤٹ ہو کر 237 بنائے تھے۔ جب کہ سات اوورس میں جموں و کشمیر نے 21 رنز پر دو وکٹ کھو دیے تھے۔
مکیش چودھری نے جمعہ کی صبح نئی گیند کے ساتھ شاندار بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے خطرناک اسپیل میں دو اہم وکٹیں حاصل کیں، جس کی بدولت ایرانی کپ کے میچ میں ریسٹ آف انڈیا (RoI) کے خلاف جموں و کشمیر کے چار کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں۔
WICKET! Over: 11.2 Qamran Iqbal 24(35) ct Rishabh Pant b M G Choudhary, J & K 37/4 #JKvROI #IraniCup— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 2, 2026
مکیش چودھری نے پہلے دسویں اوور میں شبھم کھجوریا کو 4 رن پر کلین بولڈ کیا اور پھر دو اوورز کے بعد دوبارہ واپسی کرتے ہوئے اوپنر قمران اقبال کو 24 رن پر آؤٹ کر دیا۔ ان دونوں وکٹوں کی بدولت ریسٹ آف انڈیا پوزیشن مضبوط ہو گئی ہے جب کہ جموں و کشمیر کی ٹیم 38 رن پر 4 وکٹیں گنوا کر دباؤ میں آ گئی ہے۔
The 1️⃣5️⃣0️⃣-wicket milestone 🎯— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 1, 2026
The massive scalp of Rishabh Pant ☝️
The fast-bowling brotherhood 🤝
🎥 Umar Nazir and Sunil Kumar decode their brilliant bowling display on Day 1 of the #IraniCup 2026 👏 - By @jigsactin @mflone_ pic.twitter.com/DaEJ5rh6QI
چودھری کی آف اسٹمپ پر گڈ لینتھ ان سوئنگر گیند
کھجوریا کو آؤٹ کرنے والی گیند انتہائی لاجواب تھی۔ چودھری کی آف اسٹمپ پر گڈ لینتھ ان سوئنگر گیند تیزی سے اندر کی طرف آئی۔ کھجوریا نے دفاع کرنے کے لیے فرنٹ فٹ پر قدم نکالا لیکن بلے اور پیڈ کے بیچ جگہ رہ گئی اور گیند مڈل اسٹمپ کے اوپری حصے سے جا ٹکرائی۔
The setback 🤕— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 2, 2026
The grind 🏋️♂️️
The comeback ✨
🎥 Akash Deep on his challenging injury rehab, the crucial support from the CoE, and the sheer joy of running in to bowl again 🙌 - By @jigsactin #IraniCup | @mflone_ pic.twitter.com/AOZLsL7ufx
قمران اقبال کا وکٹ اس طرح گرا
اس اہم کامیابی کے بعد مکیش چودھری کا جوش دیکھنے کے لائق تھا اور جلد ہی انہیں جشن منانے کا ایک اور بڑا موقع مل گیا۔ قمران اقبال، جو بولر کی لینتھ کو خراب کرنے کے لیے بار بار کریز سے آگے نکل رہے تھے، ایک شارٹ پچ (باؤنسر) گیند پر چکمہ کھا گئے۔ گیند ان کے اندازے سے زیادہ اوپر آئی اور جب انہوں نے اسے روکنے کی کوشش کی تو گیند ان کے دستانے (گلو) کے اوپری حصے کو چھوتی ہوئی وکٹ کیپر رشبھ پنت کے ہاتھوں میں محفوظ ہو گئی۔
امپائر کے فیصلے کے خلاف ریویو اور الٹرا ایج
قمران اقبال نے امپائر کے اس فیصلے کے خلاف ریویو (DRS) لیا، لیکن الٹرا ایج (UltraEdge) پر واضح اسپائک نظر آئی، جس سے مکیش چودھری کی اس اننگز میں تیسری وکٹ کی تصدیق ہو گئی۔ 12 اوورز کے بعد، جموں و کشمیر کا اسکور 4 وکٹوں پر 38 رن تھا اور وہ اب بھی ریسٹ آف انڈیا کے اسکور سے 199 رن پیچھے ہے۔ کپتان پارس ڈوگرا 0 اور عبدالصمد 1 رن پر ناٹ آؤٹ کریز پر موجود ہیں۔ دوسری طرف، مکیش چودھری نے ریسٹ آف انڈیا کے بولنگ اٹیک کی قیادت کرتے ہوئے 6 اوورز میں 1 میڈن کے ساتھ محض 13 رن دے کر 3 وکٹیں حاصل کر رکھی ہیں۔
دوسرے دن یہ ابتدائی جھٹکے اس وقت لگے جب جموں و کشمیر نے جمعرات کا کھیل 21 رن پر 2 وکٹوں کے نقصان پر ختم کیا تھا، جب کہ ریسٹ آف انڈیا نے اپنی پہلی اننگز میں 237 رن بنائے تھے۔ جموں و کشمیر نے پہلے دن کے آخری لمحات میں ہی اپنے دو کھلاڑی گنوا دیے تھے جس کے بعد ریسٹ آف انڈیا نے میچ پر گرفت مضبوط کرنا شروع کر دی تھی۔