سرینگر میں ایرانی کپ کا میدان سج گیا، رشبھ پنت کی ریسٹ آف انڈیا اور رنجی چیمپئن جموں وکشمیر آج آمنے سامنے
یہ رشبھ پنت کے لیے ٹیسٹ سیزن سے قبل ریڈ بال کرکٹ کو مزید بہتر کرنے کا ایک اہم موقع ہے۔
Published : October 1, 2026 at 8:58 AM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کی کرکٹ کی تاریخ میں آج ایک اور تاریخی باب کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جہاں رنجی ٹرافی چیمپئن کا مقابلہ سرینگر کے شیرِ کشمیر اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے ایرانی کپ میں ستاروں سے سجی 'ریسٹ آف انڈیا' کی ٹیم سے ہوگا۔
ایک سے پانچ اکتوبر تک شیڈول یہ پانچ روزہ مقابلہ، وادیٔ کشمیر میں کھیلا جانے والا پہلا ایرانی کپ میچ ہے۔ اس میچ میں جموں و کشمیر کے کپتان پارس ڈوگرا کا مقابلہ بھارتی وکٹ کیپر بلے باز رشبھ پنت سے ہوگا، جو ریسٹ آف انڈیا ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں۔
رشبھ پنت کے لیے یہ میچ ٹیسٹ سیزن کی گہما گہمی سے قبل اپنی ریڈ بال کرکٹ (ٹیسٹ کرکٹ) کو مزید بہتر کرنے کا ایک اہم موقع ہے۔ بھارتی اسٹار کا کہنا ہے کہ وہ اپنی تیاریوں کو سادہ رکھنا چاہتے ہیں اور میدان میں ملنے والے ہر موقع کا بھرپور فائدہ اٹھانے کے خواہش مند ہیں۔
میچ سے قبل گفتگو کرتے ہوئے پنت نے کہا کہ "کرکٹ کھیلنا ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ آپ جتنا زیادہ کھیلیں گے، یقینی طور پر آپ اتنے ہی بہتر ہوتے جائیں گے۔"
پنت نے اپنے ارد گرد موجود لوگوں سے سیکھنے اور مقامی سطح کے نوجوان کھلاڑیوں کے ساتھ بات چیت کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی۔ ایک طویل عرصے بعد ان کی کسی بڑے ڈومیسٹک میچ میں واپسی نے اس مقابلے کی اہمیت کو مزید بڑھا دیا ہے، جس میں پہلے ہی کئی نامور بھارتی کرکٹرز شامل ہیں۔
دوسری جانب، جموں و کشمیر کی ٹیم گزشتہ سیزن میں اپنا پہلا رنجی ٹرافی کا خطاب جیتنے کے بعد پورے اعتماد کے ساتھ میدان میں اتر رہی ہے۔ کپتان پارس ڈوگرا کا کہنا ہے کہ ٹیم اب اس کامیابی سے آگے بڑھ چکی ہے اور اس کا پورا دھیان سامنے موجود چیلنج پر مرکوز ہے۔
پارس ڈوگرا نے کہا کہ "ہم نے چیمپئن شپ جیتی اور وہ بہت اچھا ماحول تھا۔ لیکن اب ہم اسے بھول چکے ہیں۔ ہم نے اس کامیابی سے اچھی چیزیں سیکھیں اور یادیں بنائیں، مگر اب ہمیں مستقبل کے بارے میں سوچنا ہوگا۔"
تاہم، میزبان ٹیم کو تیز گیند باز عاقب نبی کی خدمات حاصل نہیں ہوں گی، جو اس وقت بھارتی ٹیم کے ساتھ ہیں اور انہوں نے ویسٹ انڈیز کے خلاف اپنا پہلا ون ڈے میچ کھیلا ہے۔ عاقب نبی گزشتہ سیزن میں جموں و کشمیر کی طرف سے شاندار کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں میں سے ایک تھے اور انہوں نے سیزن کا اختتام 60 وکٹوں کے ساتھ کیا تھا۔
رشبھ پنت نے عاقب نبی کی کارکردگی کا اعتراف کیا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اس باؤلر کا بھارتی ٹیم میں منتخب ہونا ان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔
رشبھ پنت نے کہا کہ "عاقب شاندار کھیل پیش کر رہے تھے۔ لیکن ایک کھلاڑی کے طور پر، آپ ہمیشہ اپنے ملک کی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے، میری طرف سے ان کے لیے بہت بہت مبارکباد۔"
پارس ڈوگرا کا ماننا ہے کہ جموں و کشمیر کے پاس عاقب نبی کی غیر موجودگی کو پورا کرنے کے لیے باؤلنگ میں کافی گہرائی موجود ہے۔ توقع ہے کہ عمر نذیر اور دیگر تیز گیند باز اہم کردار ادا کریں گے، جب کہ سنیل کمار کے لیے بھی گزشتہ سیزن کافی بہترین رہا تھا۔
دوسری طرف، 'ریسٹ آف انڈیا' کے اسکواڈ میں زبردست تجربہ کار کھلاڑی شامل ہیں۔ سرفراز خان، جنہیں ٹیم کا نائب کپتان نامزد کیا گیا ہے، ملک کے فرسٹ کلاس کرکٹ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے صفِ اول کے بلے بازوں میں سے ایک ہیں۔ آکاش دیپ فاسٹ باؤلنگ کے شعبے میں بین الاقوامی تجربے کا اضافہ کرتے ہیں، جب کہ مکیش کمار کے پاس ڈومیسٹک کرکٹ کا آزمودہ کار تجربہ موجود ہے۔
رشبھ پنت نے کہا کہ جموں و کشمیر کی رنجی ٹرافی مہم (کامیابی) عزت و احترام کی حقدار ہے، لیکن 'ریسٹ آف انڈیا' کا پورا دھیان اپنے کھیل کے منصوبے پر رہے گا۔
انہوں نے کہا کہ "جموں و کشمیر نے اس سیزن کے بیشتر حصے میں جس طرح کا کھیل پیش کیا ہے وہ غیر معمولی ہے۔ انہوں نے واقعی بہت عمدہ کارکردگی دکھائی ہے۔"
کپتان پارس ڈوگرا کے لیے، ایرانی کپ جموں و کشمیر کے نوجوان کھلاڑیوں کے لیے بھارت کے نامور اور قائم شدہ کرکٹرز سے سیکھنے کا ایک بہترین موقع بھی ہے۔
انہوں نے کہا کہ "ہر کوئی اس سے سیکھے گا۔ ہم ان کے کھیل سے بھی سیکھ سکتے ہیں اور ان کے رویے (طریقہ کار) سے بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔"
فائنل اسکواڈز
ریسٹ آف انڈیا: ریسٹ آف انڈیا کے اسکواڈ میں رشبھ پنت (کپتان)، سرفراز خان (نائب کپتان)، سنت سانگوان، شیکھر موہن، سدیپ گھرامی، سمرن روی چندرن، مانو سوتھر، سارنش جین، آکاش دیپ، مکیش کمار، مکیش چودھری، آرین جوئیل، آرین پانڈے، انکول رائے اور آیوش ڈوسیجا شامل ہیں۔
جموں و کشمیر: جموں و کشمیر کے اسکواڈ میں پارس ڈوگرا (کپتان)، عبد الصمد، شبہم کھجوریا، یاور حسن، شبہم پنڈیر، کنہیا وادھاون، قمران اقبال، کنول پریت سنگھ، عابد مشتاق، ساحل لوٹرا، ونش راج شرما، عمر نذیر میر، سنیل کمار، لون ناصر مظفر اور روہت شرما شامل ہیں۔
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