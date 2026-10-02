ایرانی کپ2026: دوسرے روز کھیل کے اختتام پر جموں کشمیر کو 'ریسٹ آف انڈیا' پر17رنز کی برتری

ایرانی کپ2026: دوسرے روز کھیل کے اختتام پر جموں کشمیر کو 'ریسٹ آف انڈیا' پر17رنز کی برتری
محض 37رنز پر چار وکٹیں گنوانے کے بعد جموں کشمیر نے شاندار واپسی کی، 278 رنز بنائے اور پہلی اننگز میں41رنز کی برتری حاصل کی۔
Published : October 2, 2026 at 6:56 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر نے ایرانی کپ میچ کے دوسرے دن کھیل کے اختتام تک مہمان ٹیم "ریسٹ آف انڈیا" کے خلاف 17 رنز کی برتری حاصل کر لی۔ ریسٹ آف انڈیا نے دوسری اننگز میں 15 اوورز کے بعد ایک وکٹ کے نقصان پر 24 رنز بنائے، جبکہ اس سے قبل جموں و کشمیر کی پوری ٹیم پہلی اننگز میں 278 رنز پر آؤٹ ہوگئی تھی۔
جموں و کشمیر نے مشکل صورتحال سے واپسی کرتے ہوئے پہلی اننگز میں 41 رنز کی برتری حاصل کی، جس کے بعد ریسٹ آف انڈیا نے اپنی دوسری اننگز شروع کی۔ کھیل ختم ہونے سے قبل ٹیم کو شیکھر موہن کی صورت میں دوسرا نقصان اٹھانا پڑا، جسے سنیل کمار نے 2 رنز پر آؤٹ کیا۔
سنیل کمار کریز سے کچھ باہر آئے اور گیند کو موہن کی جانب اندر کی طرف لائے۔ موہن نے آف اسٹمپ پر آنے والی گیند کو بیک فٹ پر کھیلنے کی کوشش کی، مگر گیند بلے کے باہری کنارے سے لگ کر وکٹ کیپر کنہیا وادھوان کے دستانوں تک پہنچی، جنہوں نے آسان کیچ پکڑ لیا۔
اس سے قبل موہن سنیل کمار کی گیند پر ریویو کے ذریعے آؤٹ ہونے سے بچ گئے تھے۔ بائیں ہاتھ کے بلے باز نے مڈل اسٹمپ پر پڑنے کے بعد باہر کی جانب مڑتی ہوئی گیند کے خلاف بیک فٹ پر دفاعی شاٹ کھیلنے کی کوشش کی، لیکن گیند ان کے پچھلے پیڈ سے ٹکرائی۔ ریویو میں بال ٹریکنگ سے معلوم ہوا کہ گیند کا اثر "امپائرز کال" تھا اور گیند اسٹمپس سے باہر جا رہی تھی۔
سنیل کی سودیپ کمار گھرامی کے خلاف دوسری اپیل بھی ریویو تک گئی، لیکن ری پلے میں واضح ہوا کہ گیند پہلے بلے کا اندرونی کنارہ لے کر پیڈ سے لگی تھی، اس لیے ریویو بھی ناکام رہا۔
کھیل ختم ہونے پر گھرامی 10 رنز (20 گیندیں) اور سنات سنگوان 10 رنز (44 گیندیں) پر کھیل رہے تھے۔ ریسٹ آف انڈیا نے 15 اوورز میں ایک وکٹ پر 24 رنز بنائے اور وہ اب بھی جموں و کشمیر سے 17 رنز پیچھے تھا۔
اس سے قبل میزبان کرکٹ ٹیم جموں و کشمیر 64.2 اوورز میں 278 رنز بنا کر آل آؤٹ ہوگئی اور اسے پہلی اننگز میں 41 رنز کی برتری حاصل ہوئی۔ ریسٹ آف انڈیا پہلی اننگز میں 237 رنز پر آؤٹ ہوگئی تھی۔
جموں و کشمیر کی اننگز کو تین اہم بلے بازوں نے سنبھالا۔ پارس ڈوگرا نے 143 گیندوں پر 75، عبدالصمد نے 88 گیندوں پر 57 اور لون ناصر مظفر نے صرف 58 گیندوں پر جارحانہ 64 رنز اسکور کرکے مہمان ٹیم کے گیند بازوں کو کافی پریشان کیا۔ یہ جموں و کشمیر کے لیے اہم واپسی تھی، کیونکہ ٹیم نے دن کا آغاز 21 رنز پر دو وکٹوں سے کیا تھا اور جلد ہی اس کا اسکور 37 رنز پر چار وکٹوں تک پہنچ گیا تھا۔
ریسٹ آف انڈیا کے مکیش چودھری نے اننگز کے ابتدائی مرحلے میں جموں و کشمیر کو بڑا نقصان پہنچایا۔ انہوں نے صبح کے سیشن میں شبھم کھجوریا کو 4 اور کامران اقبال کو 24 رنز پر آؤٹ کیا، جبکہ بعد میں کنہیا وادھوان اور پارس ڈوگرا کی وکٹیں بھی حاصل کیں۔
چودھری نے 19 اوورز میں 78 رنز دے کر پانچ وکٹیں حاصل کیں۔ ان کی پہلی کامیابی 10ویں اوور میں ملی۔ انہوں نے اچھی لینتھ پر اندر کی جانب آنے والی گیند کرائی جو کھجوریا کے بلے اور پیڈ کے درمیان سے نکل کر سیدھی درمیانی اسٹمپ کے اوپری حصے سے ٹکرا گئی اور کھجوریا 4 رنز پر بولڈ ہوگئے۔
صرف دو اوور بعد ہی چودھری نے کامران اقبال کو 24 رنز کے ذاتی اسکور پر پر وکٹ کے پیچھے کیچ کرایا۔ اقبال نے فیصلے کے خلاف ریویو لیا، لیکن الٹرا ایج میں دستانے کے اوپری حصے سے گیند لگنے کا واضح نشان سامنے آیا، جس کے بعد گیند وکٹ کیپر رشبھ پنت کے ہاتھوں میں چلی گئی۔
اس وقت جموں و کشمیر کا مجموعی اسکور 37 رنز پر چار وکٹیں تھا اور ٹیم پر پہلی اننگز میں بڑا خسارہ اٹھانے کے خطرے سے دوچار تھی۔ تاہم پارس ڈوگرا اور عبدالصمد نے صورتحال بدل دی۔
تجربہ کار ڈوگرا نے کریز پر جم کر بلے بازی کی، جبکہ صمد نے گیند بازوں کی جانب سے ملنے والے مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تیزی سے رنز بنائے۔ دونوں کی شراکت نے جموں و کشمیر کو صبح سے دوپہر کے سیشن تک سنبھالے رکھا۔ اسی دوران صمد نے فرسٹ کلاس کرکٹ میں اپنی 12ویں نصف سنچری بھی مکمل کی۔
دونوں نے 100 رنز کی شراکت داری قائم کی جس کے بعد صمد 88 گیندوں پر 57 رنز بنا کر آؤٹ ہوگئے۔ مکیش کمار کی گیند دائیں ہاتھ کے بلے باز سے معمولی طور پر باہر نکلی۔ صمد نے ڈرائیو کیا اور گیند بلے کا کنارہ لے کر گلی کی جانب ہوا میں چلی گئی، جہاں سنات سنگوان نے اپنے دائیں جانب نیچے کی طرف جاتا ہوا بہترین کیچ لپک لیا۔
صمد کے آؤٹ ہونے کے بعد بھی ڈوگرا نے اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ انہوں نے فرسٹ کلاس کرکٹ میں اپنی 25ویں نصف سنچری مکمل کی اور 143 گیندوں پر 75 رنز بنائے، جس میں چھ چوکے اور ایک چھکا شامل تھا۔ لنچ کے بعد ریسٹ آف انڈیا نے دوبارہ واپسی کی۔
چودھری نے کنہیا وادھوان کو 12 رنز پر آؤٹ کیا، جبکہ مکیش کمار نے عابد مشتاق کو صرف دو گیندوں پر بغیر کوئی رن بنائے پویلین بھیج دیا۔ اس کے بعد آکاش دیپ نے ساحل لوٹرا کو گلی میں 2 رنز پر کیچ کرایا۔
وکٹیں گرتی رہیں لیکن ڈوگرا کریز پر موجود رہے۔ بالآخر 60ویں اوور میں چودھری نے ان کی مزاحمت ختم کی۔ ایک شارٹ گیند ڈوگرا کے بلے کے اوپر آئی، انہوں نے پل شاٹ کھیلنے کی کوشش کی، مگر گیند کا اوپری کنارہ لے کر ہوا میں بلند ہوگئی اور مکیش کمار نے کیچ پکڑ لیا۔
ڈوگرا کے آؤٹ ہونے کے وقت جموں و کشمیر کا مجموعی اسکور 205 رنز پر آٹھ وکٹیں تھا، لیکن لون ناصر نے ریسٹ آف انڈیا کے گیند بازوں کو کافی پریشان کیا اور رنز بناتے رہے۔
بائیں ہاتھ کے بلے باز نے جارحانہ انداز اپناتے ہوئے چوکے لگائے اور 58 گیندوں کی اپنی اننگز میں تین چھکے بھی لگائے۔ انہوں نے مکیش کمار کی نو بال پر چھکا لگا کر نصف سنچری مکمل کی اور اس کے بعد بھی حملہ جاری رکھا، جس کی بدولت جموں و کشمیر ریسٹ آف انڈیا کے پہلی اننگز کے اسکور سے آگے نکل گیا۔
ناصر اور سنیل کمار نے بھی قیمتی رنز جوڑے، جس کے بعد آکاش دیپ آخری اوور کرانے واپس آئے۔ ناصر نے پہلی ہی گیند پر پانچ وائیڈ رنز حاصل کیے اور اگلی گیند پر بھی بچ گئے، لیکن دیپ نے اس کے بعد فیصلہ کن گیند کی۔ انہوں نے مِڈل اسٹمپ کی جانب اندر آتی ہوئی فل گیند کرائی۔ ناصر لیگ سائیڈ پر رہے اور گیند کو فلک کرنے سے محروم ہوگئے، جس کے نتیجے میں گیند اسٹمپس کے سامنے ان کے جسم سے جا لگی۔
ناصر نے ایل بی ڈبلیو کے فیصلے کے خلاف ریویو لیا، لیکن بال ٹریکنگ میں تینوں ریڈ سگنل آئے۔ ناصر 58 گیندوں پر 64 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، جس میں آٹھ چوکے اور تین چھکے شامل تھے، اور ان کے آؤٹ ہوتے ہی جموں و کشمیر کی اننگز 278 رنز پر ختم ہوگئی۔
آکاش دیپ نے 14 اوورز میں 43 رنز دے کر دو وکٹیں حاصل کیں، جبکہ مکیش کمار نے 55 رنز دے کر دو وکٹیں لیں۔ ریسٹ آف انڈیا کی جانب سے چودھری کی پانچ وکٹیں سب سے نمایاں کارکردگی رہی۔
دن کا کھیل پہلے روز کی طرح سخت مقابلے والا رہا۔ جمعرات کو ریسٹ آف انڈیا 237 رنز پر آل آؤٹ ہوگئی تھی، جس میں روی چندرن سمارن نے 68 اور شیکھر موہن نے 60 رنز بنائے تھے۔ جموں و کشمیر کی جانب سے سنیل کمار اور لون ناصر مظفر نے تین تین وکٹیں حاصل کیں، جبکہ عمر نذیر میر نے دو وکٹیں لیں۔
اس کے بعد جموں و کشمیر نے پہلے دن کھیل ختم ہونے سے قبل دو وکٹیں گنوا دیں۔ مکیش چودھری نے شبھم پنڈیر کو ایک رن پر آؤٹ کیا، جبکہ آکاش دیپ نے عمر نذیر کو 4 رنز پر پویلین بھیجا۔ یوں پہلے دن کے اختتام پر جموں و کشمیر کا اسکور 21 رنز پر دو وکٹیں تھا اور وہ ریسٹ آف انڈیا سے 216 رنز پیچھے تھا۔
جمعہ کی صبح چودھری نے مزید دو وکٹیں حاصل کرکے جموں و کشمیر کا اسکور 37 رنز پر چار وکٹوں تک پہنچا دیا، لیکن اس کے بعد ڈوگرا اور صمد نے اننگز کو سنبھال لیا۔ جموں و کشمیر نے آخرکار اس مشکل صورتحال سے نکلتے ہوئے پہلی اننگز میں 41 رنز کی برتری حاصل کرلی۔
مختصر اسکور: جموں و کشمیر 278 آل آؤٹ، 64.2 اوورز (پارس ڈوگرا 75، لون ناصر مظفر 64، عبدالصمد 57؛ مکیش چودھری 5/78)؛ ریسٹ آف انڈیا 237 آل آؤٹ اور 15 اوورز میں 24/1 (سودیپ گھرامی 10، سنات سنگوان 10؛ سنیل کمار 1/9)، جموں و کشمیر سے 17 رنز پیچھے۔
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