ایرانی کپ چوتھا دن: جموں و کشمیر کو 'ریسٹ آف انڈیا' کو شکست دینے کے لیے 190 رنوں کی ضرورت
ایرانی کپ، چوتھا دن: جموں و کشمیر کو 'ریسٹ آف انڈیا' کو شکست دینے کے لیے 190 رنز درکار
Published : October 4, 2026 at 1:00 PM IST
سرینگر: ایرانی کپ کے چوتھے دن لنچ کے وقت تک جموں و کشمیر نے اپنی دوسری اننگز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 89 رن بنا لیے ہیں، اور اسے ریسٹ آف انڈیا (RoI) کے خلاف ایک یادگار جیت درج کرنے کے لیے مزید 190 رنوں کی ضرورت ہے۔
شاندار فتح کے لیے 279 رنوں کے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے جموں و کشمیر نے صبح کے سیشن میں قمران اقبال، شبھم پنڈیر اور پارس ڈوگرا کی اہم وکٹیں گنوا دیں۔ تاہم، شبھم کھجوریا اور عبدالصمد نے اننگز کو سنبھالا اور جموں و کشمیر کو مقابلے میں برقرار رکھا ہوا ہے۔
قمران اقبال نے جموں و کشمیر کو جارحانہ آغاز فراہم کیا۔ انہوں نے 39 گیندوں پر 4 چوکوں اور 1 چھکے کی مدد سے 32 رن بنائے، جس کے بعد 11ویں اوور میں آکاش دیپ نے انہیں ایل بی ڈبلیو (lbw) آؤٹ کیا۔ اس سے قبل قمران اقبال مڈ وکٹ پر کیچ ڈراپ ہونے کی وجہ سے آؤٹ ہونے سے بال بال بچے تھے اور انہوں نے ریسٹ آف انڈیا کے بولنگ اٹیک کے خلاف کچھ جارحانہ باؤنڈریز بھی لگائیں۔
شبھم پنڈیر نے 9 رن بنائے جس کے بعد مکیش کمار نے انہیں ایل بی ڈبلیو آؤٹ کیا۔ امپائر نے شروع میں ریسٹ آف انڈیا کی اپیل مسترد کر دی تھی، لیکن ریویو (DRS) لینے پر بال ٹریکنگ نے دکھایا کہ گیند لیگ اسٹمپ کے اوپری حصے سے ٹکرا رہی تھی۔
مکیش کمار نے اگلی ہی گیند پر دوبارہ وار کیا۔ انہوں نے کپتان پارس ڈوگرا کو ایک بہترین گیند ڈالی جو پچ ہونے کے بعد باہر کی طرف نکلی، بلے باز کے دفاع کو چھیدتی ہوئی مڈل اسٹمپ کے اوپری حصے سے جا ٹکرائی۔ پارس ڈوگرا پہلی ہی گیند پر بغیر کوئی رن بنائے (ڈک پر) آؤٹ ہو گئے۔
اس کے بعد شبھم کھجوریا نے لگاتار چوکوں کے ساتھ اننگز کی کمان سنبھالی۔ وہ ایک موقع پر وکٹ کیپر اور فرسٹ سلپ کے درمیان سے گیند نکلنے پر آؤٹ ہونے سے بچے اور چوکا حاصل کیا۔ دوسری طرف، عبدالصمد نے بھی مکیش کمار کی گیند پر لیگ سائیڈ کی جانب ایک شاندار چوکا لگایا۔
اس سے قبل، ریسٹ آف انڈیا کی پوری ٹیم اپنی دوسری اننگز میں 286 رن بنا کر آل آؤٹ ہو گئی تھی۔ ان کی طرف سے سمرن راوی چندرن نے شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 153 گیندوں پر 16 چوکوں اور 5 چھکوں کی مدد سے 135 رنوں کی بہترین اننگز کھیلی۔
جموں و کشمیر کے بولر سنیل کمار نے شاندار انداز میں اننگز کا خاتمہ کیا۔ انہوں نے پہلے مکیش چودھری کو 11 رن پر آؤٹ کیا اور پھر راوی چندرن کو 135 رن پر کلین بولڈ کر کے ریسٹ آف انڈیا کی اننگز کا ڈراپ سین کیا۔
ریسٹ آف انڈیا نے چوتھے دن کے کھیل کا آغاز مضبوط پوزیشن سے کیا تھا، لیکن سنیل کمار کی ان دو تیز وکٹوں نے جموں و کشمیر کو ریسٹ آف انڈیا کی اننگز جلد سمیٹنے میں مدد فراہم کی۔