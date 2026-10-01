ایرانی کپ 2026: ریسٹ آف انڈیا 237 پر ڈھیر، جموں کشمیر نے 21 رنز پر 2 وکٹیں گنوائی
میزبان ٹیم 216 رنز پیچھے ہے جبکہ مہمان ٹیم نے صرف سات اوورز میں میزبان ٹیم کے دو بلے باز پویلین لوٹادیے۔
Published : October 1, 2026 at 8:54 PM IST
سرینگر: جاندار وکٹ کا ابتدائی فائدہ جموں و کشمیر مکمل طور پر نہ اٹھا سکا، تاہم ریسٹ آف انڈیا کو 237 رنز پر آؤٹ کرنے کے بعد میزبان ٹیم پہلے دن کے اختتام تک 21 رنز پر 2 وکٹیں گنوا بیٹھی۔ ایرانی کپ 2026مقابلہ کا پہلا میچ آج جمعرات سے شیر کشمیر اسٹیڈیم، سرینگر میں شروع ہوا۔
رنجی ٹرافی کی موجودہ چیمپئن جموں و کشمیر ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ ریسٹ آف انڈیا نے محتاط آغاز کیا، لیکن جموں و کشمیر کے گیند بازوں نے وقفے وقفے سے وکٹیں حاصل کیں۔ چائے کے وقفے کے بعد مہمان ٹیم 130 رنز پر 3 وکٹوں سے 155 رنز پر 7 وکٹوں تک پہنچ گئی۔
دن کے اختتام پر جموں و کشمیر کی ٹیم پہلی اننگز کی برتری حاصل کرنے کے لیے درکار 238 رنز سے 216 رنز پیچھے تھی۔ کامران اقبال 12 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے، جبکہ شبھم کھجوریہ نے ابھی اپنا کھاتا نہیں کھولا تھا۔ میزبان ٹیم نے 7 اوورز کھیلے اور اس دوران دو وکٹیں گنوائیں۔
ایرانی کپ یکم سے 5 اکتوبر تک سرینگر میں کھیلا جا رہا ہے، جس میں جموں و کشمیر 2025-26 کی ٹیم رنجی ٹرافی چیمپئن کی حیثیت سے حصہ لے رہی ہے، اس مقابلے کے ساتھ ایک طویل وقفے کے بعد شیر کشمیر اسٹیڈیم میں ایک بار پھر اہم ڈومیسٹک کرکٹ کی واپسی بھی ہوئی ہے۔ ریسٹ آف انڈیا نے ایسی پچ پر محتاط انداز میں اننگز شروع کی جہاں فاسٹ باؤلرز کو گیند سوینگ کرنے میں مدد مل رہی تھی۔
سوینگ گیند بازی
شکھر موہن اور سنات سنگوان نے اننگز کا آغاز کیا، جبکہ جموں و کشمیر کے فاسٹ بولر عمر نذیر نے نئی گیند سے پہلی آور کیا۔ موہن نے اپنی اننگز کو سنبھالا اور 78 گیندوں پر 9 چوکوں کی مدد سے نصف سنچری مکمل کی۔
ریسٹ آف انڈیا نے 14.4 اوورز میں 50 رنز مکمل کیے، جبکہ اس کی دو وکٹیں گر چکی تھیں۔ اس کے بعد موہن نے اننگز کو آگے بڑھایا اور مہمان ٹیم 28.5 اوورز میں 100 رنز تک پہنچ گئی۔ لنچ کے وقت ریسٹ آف انڈیا کا اسکور 106 رنز پر 2 وکٹیں تھا۔ موہن 60 جبکہ سرفراز خان 29 رنز پر کھیل رہے تھے۔
سرفراز 45 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے اور نصف سنچری سے محروم رہے۔ ان کی وکٹ گرنے سے مہمان ٹیم ایک مضبوط مڈل آرڈر شراکت داری بنانے سے بھی محروم رہی۔
دوسرے ڈرنکس بریک کے وقت ریسٹ آف انڈیا کا اسکور 130 رنز پر 3 وکٹیں تھا۔ سرفراز کے آؤٹ ہونے کے بعد کپتان رشبھ پنت کریز پر آئے۔ پنت کی اننگز بھی میچ کے اہم ہائی لائٹس میں شامل تھی۔ ریسٹ آف انڈیا کے کپتان نے 36 گیندوں پر صرف 10 رنز بنائے، جس میں ایک چوکا شامل تھا۔ انہوں نے عمر نذیر پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن گیند شارٹ کور پوائنٹ کی جانب ہوا میں چلی گئی، جہاں قمران اقبال نے کیچ مکمل کر لیا۔ اس وکٹ کے بعد ریسٹ آف انڈیا کی ٹیم سخت مشکل میں پھنس گئی، حالانکہ پہلے دو سیشنز میں وہ بہتر پوزیشن میں تھی۔
اس کے فوراً بعد سارنگش جین بھی 5 رنز بنا کر سہیل لوتھر کی گیند پر بولڈ ہوگئے۔ 51 اوورز کے بعد ریسٹ آف انڈیا کا اسکور 150 رنز پر 6 وکٹیں تھا۔
تیسرے سیشن میں بھی مہمان ٹیم دباؤ میں
چائے کے وقفے کے بعد دباؤ مزید بڑھ گیا۔ 53.2 اوورز میں مہمان ٹیم 155 رنز پر 7 وکٹیں گنوا بیٹھی۔ اس مرحلے پر جموں و کشمیر نے منو سوتھر کے خلاف کامیاب ریویو لیا۔ اس سے قبل بھی جموں و کشمیر نے سوتھر کے خلاف ریویو لیا تھا، لیکن وہ مسترد ہوگیا تھا، جبکہ بعد میں لیے گئے ریویو کے نتیجے میں وکٹ برقرار رہی۔
A fighting knock under pressure 👏— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 1, 2026
🎥 Relive Smaran Ravichandran's crucial 68(83) for Rest of India in the #IraniCup 2026 🙌
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وکٹیں گرنے کے باوجود سمارن روی چندرن نے اننگز کو سنبھالے رکھا۔ انہوں نے 69 گیندوں پر 4 چوکوں اور ایک چھکے کی مدد سے نصف سنچری مکمل کی۔ ان کی اننگز کی بدولت ریسٹ آف انڈیا 62.5 اوورز میں 200 رنز تک پہنچ گئی۔ سمارن کی مزاحمت کے باعث ریسٹ آف انڈیا 68.1 اوورز میں 237 رنز تک پہنچنے میں کامیاب رہی، جس کے بعد اس کی پوری ٹیم آؤٹ ہوگئی۔
پہلی اننگز میں برتری حاصل کرنے کے لیے 238 رنز کا ہدف سامنے تھا، لیکن جموں و کشمیر کا آغاز اچھا نہیں رہا۔ میزبان ٹیم نے 7 اوورز کے اندر ہی دو وکٹیں گنوا دیں اور دن کا اختتام 21 رنز پر 2 وکٹوں کے ساتھ کیا۔
ریسٹ آف انڈیا کی جانب سے سمارن روی چندرن نے 60 رنز بنا کر بہترین اسکور کیا، جبکہ شکھر موہن نے 68 رنز کی اہم اور محتاط اننگز کھیلی۔ سرفراز خان نے 45 اور آکاش دیپ نے 22 رنز بنائے۔
جموں و کشمیر کی جانب سے سنیل کمار اور لون ناصر مظفر نے تین، تین وکٹیں حاصل کیں۔ عمر نذیر میر نے دو، جبکہ عابد مشتاق اور سہیل لوتھرا نے ایک، ایک وکٹ حاصل کی۔
جموں و کشمیر کی جانب سے شبھم پنڈیر ایک رن اور عمر نذیر میر 4 رنز بنا کر دن کے آخری مرحلے میں آؤٹ ہوئے۔ شبھم پنڈیر کو مکیش چودھری جبکہ عمر نذیر میر کو آکاش دیپ نے آؤٹ کیا۔
دن کے اختتام پر کامران اقبال 12 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ تھے جبکہ شبھم کھجوریا صفر کے ذاتی اسکور پر کریز پر موجود تھے۔ جموں و کشمیر جمعہ کو کھیل دوبارہ شروع کرتے ہوئے 216 رنز کے خسارے کو کم کرنے اور ایک مضبوط شراکت داری قائم کرنے کی کوشش کرے گا۔
پہلے دن کا اسکور:
ریسٹ آف انڈیا 237 آل آؤٹ، جموں و کشمیر 21/2، 7 اوورز؛ جموں و کشمیر 216 رنز پیچھے۔ کامران اقبال 12*، شبھم کھجوریا 0*۔
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