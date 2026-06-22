بیلجیم نے ریڈ کارڈ کے باوجود ایک پوائنٹ بچایا، ایران کے ساتھ میچ ڈرا، گروپ جی کا مقابلہ سنسنی خیز معرکے میں بدلا
اتھن اینگوئے کے ریڈ کارڈ کے بعد بیلجیم کو 10 مردوں کے ساتھ کھیلنا پڑا، لیکن ایران اس کا فائدہ اٹھانے میں ناکام رہا۔
Published : June 22, 2026 at 8:28 AM IST
انگل ووڈ، کیلیفورنیا، لاس اینجلس: فیفا ورلڈ کپ 2026 میں بیلجیم بمقابلہ ایران فٹ بال میچ کافی سنسنی خیز رہا۔ اس طرح فیفا ورلڈ کپ 2026 کے بیلجیم اور ایران کے درمیان گروپ جی کا میچ 0-0 سے برابری پر ختم ہوا۔ ناتھن اینگوئے کے ریڈ کارڈ کے بعد بیلجیم کو 10 مرد کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلنا پڑا، لیکن ایران اس کا فائدہ اٹھانے میں ناکام رہا۔
فیفا ورلڈ کپ 2026 کے گروپ جی میں بیلجیم اور ایران کے درمیان میچ بغیر کسی گول کے برابری پر ختم ہوا۔ لاس اینجلس اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں دونوں ٹیموں کے پاس بے شمار مواقع تھے لیکن کوئی بھی گول نہ کرسکا۔ بیلجیم کو 66ویں منٹ میں اس وقت بڑا دھچکا لگا جب ناتھن نگوئے کو ریڈ کارڈ دکھایا گیا جس کی وجہ سے وہ بقیہ میچ 10 مرد کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے باوجود ایران بھی برتری حاصل کرنے میں ناکام رہا اور دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ پر اکتفا کرنا پڑا۔
Shared points in LA 🤝#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 21, 2026
بیلجیم کا غلبہ رہا، لیکن کوئی گول نہیں ہوا
بیلجیم نے میچ کے بیشتر حصے پر قبضہ برقرار رکھا اور ایرانی گول پر مسلسل حملے کیے۔ ٹیم کو رومیلو لوکاکو سے بہت امیدیں تھیں، جو طویل غیر حاضری کے بعد ابتدائی گیارہ میں واپس آئے، لیکن ایران کے گول کیپر علی رضا بیرانوند کے خلاف بیلجیم کی تمام کوششیں بے سود ثابت ہوئیں۔
ایران نے بھی مواقع پیدا کیے
ایرانی ٹیم نے دفاعی حکمت عملی اپناتے ہوئے جوابی حملوں سے بیلجیم کو پریشان کر دیا۔ پہلے ہاف میں مہدی تریمی نے شاندار موو سے گیند کو جال میں ڈالا تاہم آف سائیڈ کی وجہ سے گول نامنظور کر دیا گیا۔ کپتان ترینی اور حسین کنانی نے بھی بیلجیم کے دفاع پر دباؤ ڈالا۔
You voted Alireza Beiranvand Superior Player of the Match! ⚽— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 21, 2026
#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/aDWCw15Fhs
ریڈ کارڈ نے میچ کا رخ ہی بدل دیا
میچ کا سب سے بڑا موڑ 66ویں منٹ میں آیا جب بیلجیم کے دفاعی کھلاڑی ناتھن اینگوئے کو سیدھا ریڈ کارڈ دکھایا گیا۔ ریفری نے تریمی کو گول کی طرف بڑھنے سے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے فاؤل کرنے پر انہیں میدان سے باہر بھیج دیا۔ بیلجیم کو اس کے بعد باقی میچ 10 مرد کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلنا تھا۔
ایران اضافی کھلاڑی کا فائدہ اٹھانے میں ناکام رہا
ایک اضافی کھلاڑی نہ ہونے کے باوجود ایران فیصلہ کن گول کرنے میں ناکام رہا۔ اس دوران بیلجیم نے شاندار فائٹ بیک کا مظاہرہ کرتے ہوئے میچ کو ڈرا پر ختم کیا۔ دونوں گول کیپرز نے اپنی ٹیموں کو شکست سے بچانے کے لیے کئی اہم سیو (گول بچائے) کیے۔
گروپ جی میں جوش و خروش بڑھا
دو میچوں کے بعد ایران اور بیلجیم دونوں کے دو دو پوائنٹس ہیں۔ بہتر ٹائی بریک کی بنیاد پر ایران سرفہرست ہے جب کہ بیلجیم بدستور دوسرے نمبر پر ہے۔ نیوزی لینڈ اور مصر کے پاس بھی ناک آؤٹ مرحلے تک پہنچنے کا موقع ہے، جس سے گروپ جی میں ایک انتہائی دلچسپ منظر نامہ آ گیا ہے۔