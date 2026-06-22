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بیلجیم نے ریڈ کارڈ کے باوجود ایک پوائنٹ بچایا، ایران کے ساتھ میچ ڈرا، گروپ جی کا مقابلہ سنسنی خیز معرکے میں بدلا

اتھن اینگوئے کے ریڈ کارڈ کے بعد بیلجیم کو 10 مردوں کے ساتھ کھیلنا پڑا، لیکن ایران اس کا فائدہ اٹھانے میں ناکام رہا۔

Iran Plays 10-Man Belgium To 0-0 Draw At World Cup With Stellar Effort From Goalkeeper Beiranvand Urdu News
21 جون 2026 بروز اتوار لاس اینجلس کے قریب انگل ووڈ، کیلیفورنیا میں بیلجیئم اور ایران کے درمیان ورلڈ کپ گروپ جی فٹ بال میچ کے دوران بیلجیم کے تھامس میونیر، بائیں، ایران کے محمد محبی کے پاس سے گیند کو سر کر رہے ہیں۔ (AP)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 22, 2026 at 8:28 AM IST

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انگل ووڈ، کیلیفورنیا، لاس اینجلس: فیفا ورلڈ کپ 2026 میں بیلجیم بمقابلہ ایران فٹ بال میچ کافی سنسنی خیز رہا۔ اس طرح فیفا ورلڈ کپ 2026 کے بیلجیم اور ایران کے درمیان گروپ جی کا میچ 0-0 سے برابری پر ختم ہوا۔ ناتھن اینگوئے کے ریڈ کارڈ کے بعد بیلجیم کو 10 مرد کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلنا پڑا، لیکن ایران اس کا فائدہ اٹھانے میں ناکام رہا۔

فیفا ورلڈ کپ 2026 کے گروپ جی میں بیلجیم اور ایران کے درمیان میچ بغیر کسی گول کے برابری پر ختم ہوا۔ لاس اینجلس اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں دونوں ٹیموں کے پاس بے شمار مواقع تھے لیکن کوئی بھی گول نہ کرسکا۔ بیلجیم کو 66ویں منٹ میں اس وقت بڑا دھچکا لگا جب ناتھن نگوئے کو ریڈ کارڈ دکھایا گیا جس کی وجہ سے وہ بقیہ میچ 10 مرد کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے باوجود ایران بھی برتری حاصل کرنے میں ناکام رہا اور دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ پر اکتفا کرنا پڑا۔

بیلجیم کا غلبہ رہا، لیکن کوئی گول نہیں ہوا

بیلجیم نے میچ کے بیشتر حصے پر قبضہ برقرار رکھا اور ایرانی گول پر مسلسل حملے کیے۔ ٹیم کو رومیلو لوکاکو سے بہت امیدیں تھیں، جو طویل غیر حاضری کے بعد ابتدائی گیارہ میں واپس آئے، لیکن ایران کے گول کیپر علی رضا بیرانوند کے خلاف بیلجیم کی تمام کوششیں بے سود ثابت ہوئیں۔

ایران نے بھی مواقع پیدا کیے

ایرانی ٹیم نے دفاعی حکمت عملی اپناتے ہوئے جوابی حملوں سے بیلجیم کو پریشان کر دیا۔ پہلے ہاف میں مہدی تریمی نے شاندار موو سے گیند کو جال میں ڈالا تاہم آف سائیڈ کی وجہ سے گول نامنظور کر دیا گیا۔ کپتان ترینی اور حسین کنانی نے بھی بیلجیم کے دفاع پر دباؤ ڈالا۔

ریڈ کارڈ نے میچ کا رخ ہی بدل دیا

میچ کا سب سے بڑا موڑ 66ویں منٹ میں آیا جب بیلجیم کے دفاعی کھلاڑی ناتھن اینگوئے کو سیدھا ریڈ کارڈ دکھایا گیا۔ ریفری نے تریمی کو گول کی طرف بڑھنے سے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے فاؤل کرنے پر انہیں میدان سے باہر بھیج دیا۔ بیلجیم کو اس کے بعد باقی میچ 10 مرد کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلنا تھا۔

ایران اضافی کھلاڑی کا فائدہ اٹھانے میں ناکام رہا

ایک اضافی کھلاڑی نہ ہونے کے باوجود ایران فیصلہ کن گول کرنے میں ناکام رہا۔ اس دوران بیلجیم نے شاندار فائٹ بیک کا مظاہرہ کرتے ہوئے میچ کو ڈرا پر ختم کیا۔ دونوں گول کیپرز نے اپنی ٹیموں کو شکست سے بچانے کے لیے کئی اہم سیو (گول بچائے) کیے۔

گروپ جی میں جوش و خروش بڑھا

دو میچوں کے بعد ایران اور بیلجیم دونوں کے دو دو پوائنٹس ہیں۔ بہتر ٹائی بریک کی بنیاد پر ایران سرفہرست ہے جب کہ بیلجیم بدستور دوسرے نمبر پر ہے۔ نیوزی لینڈ اور مصر کے پاس بھی ناک آؤٹ مرحلے تک پہنچنے کا موقع ہے، جس سے گروپ جی میں ایک انتہائی دلچسپ منظر نامہ آ گیا ہے۔

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TAGGED:

IRAN VS BELGIUM
FIFA WORLD CUP 2026
BELGIUM VS IRAN WORLD CUP
STELLAR EFFORT GOALKEEPER BEIRANVAN
IRAN VS BELGIUM WORLD CUP

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