دو اوورز میں لگاتار 4 چھکے لگائے! آئی پی ایل کی تاریخ میں پہلی بار
CSK بولر انشول کمبوج نے ایک ناپسندیدہ ریکارڈ درج کرایا
Published : May 16, 2026 at 2:35 PM IST
آئی پی ایل کے ناپسندیدہ ریکارڈز: آئی پی ایل 2026 میں سی ایس کے بمقابلہ ایل ایس جی میچ انشول کمبوج کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوا۔ سی ایس کے کے اس نوجوان گیند باز نے، جس نے پہلے اس سیزن میں اپنی شاندار باؤلنگ سے ایک مضبوط تاثر قائم کیا تھا، ایل ایس جی کے خلاف ایک ایسا ناپسندیدہ ریکارڈ قائم کیا جو آئی پی ایل کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ لکھنؤ کے ایکنا اسٹیڈیم میں، انشول آئی پی ایل کی تاریخ میں ایک ہی میچ میں دو الگ الگ اووروں میں لگاتار چار چھکے لگانے والے پہلے بولر بن گئے۔
ایل ایس جی کے دھماکہ خیز بلے باز مچل مارش نے انشول کی بولنگ پر بھرپور حملہ کیا۔ میچ کے پانچویں اوور میں مارش نے انشول کی پہلی چار گیندوں پر لگاتار چار چھکے لگائے۔ اس کے بعد 17ویں اوور میں نکولس پورن نے بھی انشول کی پہلی چار گیندوں پر لگاتار چار چھکے لگائے۔ اس کے ساتھ ہی انشول کمبوج آئی پی ایل کی تاریخ میں دو مختلف اووروں میں لگاتار چار چھکے لگانے والے پہلے بولر بن گئے۔
مزید برآں، وہ ایک ہی اننگز میں صرف 10 گیندوں پر 8 چھکے لگانے والے دوسرے باؤلر بن گئے۔ اس سے پہلے یہ مشکوک ریکارڈ یش دیال کے پاس تھا۔ آئی پی ایل 2023 کے دوران، کولکتہ نائٹ رائیڈرز کے ایک بلے باز نے ان کے خلاف 8 چھکے لگائے تھے۔
کمبوج نے 60 سے زیادہ رنز دیے۔
اس میچ میں انشول نے مجموعی طور پر 2.4 اوور پھینکے اور 63 رنز بنائے۔ انہوں نے کل 16 گیندیں کیں جن میں سے 11 چوکے یا چھکے لگائے گئے۔ اپنی آخری 10 گیندوں میں، انشول نے 8 چھکے اور 1 چوکا لگایا، جبکہ صرف ایک گیند بغیر کوئی رن بنائے۔ اس طرح انہوں نے صرف 10 گیندوں پر 52 رنز بنا ڈالے۔ CSK کا دوسرا سب سے مہنگا بولر
اس خراب کارکردگی کے ساتھ انشول کمبوج چنئی سپر کنگز کے دوسرے مہنگے ترین گیند باز بھی بن گئے ہیں۔ اس سے پہلے خلیل احمد نے 2025 میں رائل چیلنجرز بنگلور کے خلاف 3 اوورز میں 65 رنز دیے تھے۔ اسی دوران لونگی نگیڈی نے 2021 میں 4 اوورز میں 62 رنز دیے، جس سے وہ CSK کے تیسرے سب سے مہنگے بولر بن گئے۔
یہ بھی قابل ذکر ہے کہ انشول کمبوج آئی پی ایل 2026 میں CSK کے سب سے زیادہ وکٹ لینے والے بولر ہیں۔ انہوں نے اب تک 12 میچوں میں 19 وکٹیں حاصل کی ہیں اور فی الحال پرپل کیپ کی دوڑ میں تیسرے نمبر پر ہیں۔
LSG نے CSK کو شکست دی۔
میچ کی بات کرتے ہوئے، CSK نے کارتک شرما کے 71 رنز کی اننگز کی بدولت ایکانا کرکٹ اسٹیڈیم میں 187/5 کا مجموعی اسکور کیا۔ جواب میں لکھنؤ نے مارش کی 90 رنز کی اننگز کی بدولت صرف 16.4 اوورز میں صرف 3 وکٹوں کے نقصان پر ہدف آسانی سے حاصل کر لیا۔