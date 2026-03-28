انڈین پریمیئر لیگ کا آج سے آغاز: پہلے میچ میں بنگلورو کا سامنا حیدرآباد سے سامنا، جانیے کونسی ٹیم رکھتی ہے برتری؟

انڈین پریمیئر لیگ کا آج سے آغاز: پہلے میچ میں بنگلورو کا سامنا حیدرآباد سے سامنا، جانیے کونسی ٹیم رکھتی ہے برتری؟
آر سی بی (RCB) بمقابلہ ایس آر ایچ (SRH) میچ سے پہلے دونوں ٹیموں کے ہیڈ ٹو ہیڈ کے ریکارڈز پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
Published : March 28, 2026 at 11:43 AM IST
حیدرآباد: انڈین پریمیئر لیگ (Indian Premier League 2026، آئی پی ایل 2026) کا 19واں سیزن 28 مارچ سے شروع ہونے والا ہے۔ افتتاحی میچ بنگلورو کے ایم چناسوامی کرکٹ اسٹیڈیم میں سن رائزرز حیدرآباد (ایس آر ایچ) اور دفاعی چیمپئن، رائل چیلنجرز بنگلور (رائل چیلنج) کے درمیان کھیلا جائے گا۔ یہ بلاک بسٹر مقابلہ شام 7:30 بجے شروع ہونے والا ہے۔
RCB کاغذ پر مضبوط نظر آتا ہے
آر سی بی اسکواڈ اس سیزن میں ایک بار پھر کاغذ پر مضبوط دکھائی دے رہا ہے۔ بیٹنگ کے شعبے میں وراٹ کوہلی اور فل سالٹ نے گزشتہ سیزن کے دوران ٹیم کو کامیابی سے دھماکہ خیز آغاز فراہم کیا تھا۔ کوہلی-نمک کی اوپننگ جوڑی ایک بار پھر آنے والے سیزن میں مخالف ٹیموں کے لیے بڑا درد سر ثابت ہو سکتی ہے۔
ٹیم کی بیٹنگ لائن اپ اور بھی متوازن
دریں اثنا، دیودت پڈیکل نے شاندار گھریلو سیزن کا لطف اٹھایا ہے۔ اس بار، پڈیکل کے تیسرے نمبر پر بلے بازی کرتے نظر آنے کی امید ہے۔ ٹم ڈیوڈ اور جیتیش شرما نے بھی آئی پی ایل 2025 میں اپنی دھماکہ خیز بیٹنگ پرفارمنس سے نمایاں تاثر دیا۔ مزید برآں، ٹیم روماریو شیفرڈ اور کرونل پانڈیا کی طرف دیکھے گی تاکہ اس سیزن میں بھی مؤثر کارکردگی کا مظاہرہ کیا جا سکے۔ وینکٹیش ائیر کی شمولیت سے ٹیم کی بیٹنگ لائن اپ اور بھی متوازن دکھائی دے رہی ہے۔
بری خبر: جوش ہیزل ووڈ کچھ میچز کے لیے زخمی
آر سی بی کے لیے بری خبر یہ ہے کہ ان کے تیز گیند باز جوش ہیزل ووڈ ابتدائی میچوں کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے۔ ہیزل ووڈ کی غیر موجودگی میں بھونیشور کمار کے کندھوں پر ایک اہم ذمہ داری آ جائے گی۔ مزید برآں، یش دیال اس سیزن میں اسکواڈ کا حصہ نہیں ہیں۔ نیوزی لینڈ کے تیز گیند باز جیکب ڈفی کی کارکردگی بھی آر سی بی ٹیم کے لیے اہم ہوگی۔ حیدرآباد کی بیٹنگ پر سب کی نظریں ہیں۔
دوسری طرف سن رائزرس حیدرآباد ایک بار پھر اپنے ٹاپ آرڈر پر بہت زیادہ انحصار کرے گا۔ حیدرآباد اپنی امیدیں ابھیشیک شرما، ٹریوس ہیڈ اور ایشان کشن کی تینوں سے طاقتور پرفارمنس پر لگائے گا۔ پیٹ کمنز کی غیر موجودگی میں ایشان ابتدائی میچوں کے دوران بھی ٹیم کی کپتانی کرتے نظر آئیں گے۔
فنشر کھلاڑی ہینرک کلاسن
گزشتہ سیزن میں ہینرک کلاسن ٹیم کے سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی تھے۔ ایک فنشر کے طور پر، انیکیت ورما نے آئی پی ایل 2025 کے دوران اپنی شاندار بلے بازی سے ایک دیرپا تاثر چھوڑا۔ نتیش کمار ریڈی اس سیزن میں اپنی بہترین کارکردگی کے بل بوتے پر اپنا نام بنانے کے خواہاں ہوں گے، جب کہ حیدرآباد کو بھی لیام لیونگسٹن سے بہت زیادہ توقعات وابستہ ہوں گی۔
نوجوان اسپنر ذیشان انصاری
سن رائزرس حیدرآباد کا بولنگ اٹیک کافی کمزور دکھائی دے رہا ہے۔ کمنز کی غیر موجودگی میں ایشان ملنگا، ہرشل پٹیل اور جے دیو انادکٹ تیز گیند بازی اٹیک کی قیادت کریں گے۔ سن رائزرس حیدرآباد کے اسپن ڈپارٹمنٹ میں بھی کسی بڑے نام کی کمی نہیں ہے۔ نوجوان اسپنر ذیشان انصاری آئی پی ایل 2026 میں شاندار کارکردگی پیش کرنے کے لیے بے تاب ہوں گے۔
آر سی بی (RCB) بمقابلہ ایس آر ایچ (SRH) ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈ
آئی پی ایل کی تاریخ میں ان دونوں ٹیموں کے درمیان اب تک کل 26 میچز کھیلے جا چکے ہیں۔ ان میں سے سن رائزرس حیدرآباد نے 13 میچوں میں کامیابی حاصل کی ہے جب کہ آر سی بی نے 11 میچوں میں فتح حاصل کی ہے۔ اس دوران دو میچ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوئے۔ ٹورنامنٹ میں حیدرآباد کا سب سے زیادہ اسکور 287/3 ہے، جو انہوں نے 2024 میں ریکارڈ کیا تھا۔ یہ آئی پی ایل کی تاریخ میں بھی سب سے زیادہ اسکور ہے۔ اس کے برعکس، RCB کا سب سے زیادہ ٹوٹل 262/7 ہے۔
RCB بمقابلہ SRH: دونوں ٹیموں کے اسکواڈ
رائل چیلنجرز بنگلور: وراٹ کوہلی، فل سالٹ، دیو دت پڈیکل، رجت پاٹیدار (کپتان)، ٹم ڈیوڈ، جیتیش شرما (وکٹ کیپر)، کرونل پانڈیا، روماریو شیفرڈ، بھونیشور کمار، سویاش شرما، راسخ سلام ڈار، وینکٹیش آئیر، منگیش یادو، ویہان ملہوترا، وکی اوستوال، ابھینندن سنگھ، جیکب بیتھل، جورڈن کاکس، سوپنل سنگھ، کنشک چوہان، ساتوک دیسوال
سن رائزرز حیدرآباد: ابھیشیک شرما، ٹریوس ہیڈ، ایشان کشن (وکٹ کیپر)، لیام لیونگسٹن، ہینرک کلاسن، انیکیت ورما، نتیش کمار ریڈی، ہرشل پٹیل، جے دیو انادکٹ، ہرش دوبے، ایشان ملنگا، شیوم ماوی، سمرن روی چندرن، ذیشان انصاری، سلیل اروڑا، کامیندو مینڈیس، براڈن کارس، ڈیوڈ پائینے، پرفل ہینگے، ثاقب حسین، کرینس پھولترا، امیت کمار۔