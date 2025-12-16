آئی پی ایل کی منی نیلامی جاری، کے کے آر نے گرین کو 25.20 کروڑ میں خریدا،جانئے کس کھلاڑی کی کتنی بولی لگی

آئی پی ایل کی منی نیلامی جاری، کے کے آر نے گرین کو 25.20 کروڑ میں خریدا،جانئے کس کھلاڑی کی کتنی بولی لگی
کوئی بھی غیر ملکی کھلاڑی 18 کروڑ سے زیادہ نہیں کما سکے گا۔ آئی پی ایل گورننگ کونسل پہلے ہی قانون بنا چکی ہے۔
Published : December 16, 2025 at 2:36 PM IST|
Updated : December 16, 2025 at 3:14 PM IST
ابو ظہبی: آئی پی ایل 2026 منی نیلامی آج بروز منگل 16 دسمبر کو ابوظہبی میں ہو رہی ہے۔ نیلامی میں کل 350 کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں۔ تمام دس فرنچائزز بھاری بولی لگائیں گی۔ تین بار کی چیمپئن کولکاتہ نائٹ رائیڈرز 64.3 کروڑ روپئے کے ساتھ سب سے بڑے پرس کے ساتھ بولی میں داخل ہوں گی۔
لیگ کی 10 ٹیموں میں صرف 77 پلیئر سلاٹس دستیاب ہیں، اور ہر ٹیم کو اپنے اسکواڈ میں زیادہ سے زیادہ 25 کھلاڑیوں کی اجازت ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ اس منی نیلامی کے لیے 1,355 کھلاڑیوں نے رجسٹریشن کرائی تھی، جن میں سے تقریباً 350 کھلاڑیوں کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے، جس کے بعد مزید 19 کھلاڑی نیلامی کی فہرست میں شامل کیے گئے ہیں۔
آئی پی ایل 2026 کے لیے کھلاڑیوں کی منی نیلامی میں غیر ملکی کھلاڑیوں کو متاثر کرنے والے اصول پر بڑے پیمانے پر بحث کی جا رہی ہے۔ آئی پی ایل گورننگ کونسل کے قوانین کے مطابق ایک غیر ملکی کھلاڑی منی نیلامی میں زیادہ سے زیادہ 18 کروڑ کما سکتا ہے چاہے کوئی فرنچائزی اس رقم سے زیادہ بولی لگائے۔ اگر کوئی فرینچائزی کسی کھلاڑی کو 18 کروڑ روپئے سے زیادہ میں خریدتی ہے تو فرینچائزی کو پورے پیسے ادا کرنے ہونگے۔ کھلاڑی کو 18 کروز روپئے ہی ملیں باقی رقم بی سی سی آئی کے پلیئرس ویلفیئر منڈ میں جائیں گے۔
کیمرون گرین کو کے کے آر نے خریدا
کے کے آر نے کیمرون گرین کو 25.20 کروڑ میں خریدا، جس سے وہ آئی پی ایل کی تاریخ کا سب سے مہنگے غیر ملکی کھلاڑی بن گئے۔ تاہم، انہیں صرف 18 کروڑ روپے ملیں گے۔ آئی پی ایل کے نئے قوانین کے مطابق غیر ملکی کھلاڑی کی آئی پی ایل فیس 18 کروڑ روپے سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اگر بولی 18 کروڑ سے زیادہ ہوتی ہے تو باقی رقم بی سی سی آئی کے ویلفیئر فنڈ میں چلی جائے گی۔
سرفراز خان کا خریدار نہیں ملا
سرفراز خان بھی پہلے راؤنڈ میں کامیاب بولی حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ ان کی بنیادی قیمت 75 لاکھ روپے ہے۔ ان کو اگلے راؤنڈ میں بولی لگانے پر غور کیا جا سکتا ہے۔
میک گرک فروخت نہیں ہوئے، ملر 2 کروڑ روپے میں فروخت
جیک فریزر-میک گرک فروخت نہیں ہو سکے۔ ان کی بنیادی قیمت 2 کروڑ روپے تھی۔ اس دوران ڈیوڈ ملر کو دہلی کیپٹلس نے 2 کروڑ روپے میں خریدا۔ وہ اس نیلامی میں فروخت ہونے والے پہلے کھلاڑی بن گئے۔