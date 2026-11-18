کس ٹیم نے کتنے کھلاڑیوں کو ریٹین کیا؟ جانیں ہر ٹیم کے خالی سلاٹس اور بچی ہوئی رقم کی مکمل تفصیل
آئی پی ایل (IPL) 2027 کی ریٹینشن لسٹ فائنل ہونے کے بعد تمام 10 ٹیموں میں مجموعی طور پر 66 کھلاڑیوں کی جگہیں خالی ہیں۔
Published : November 18, 2026 at 4:47 PM IST
حیدرآباد: انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) کی تمام 10 فرنچائزز نے منگل کے روز اپنی حتمی ریٹینشن لسٹ (برقرار رکھے گئے کھلاڑیوں کی فہرست) جاری کر دی ہے، جس کے ساتھ ہی آئندہ سیزن کے لیے تمام ٹیموں کی موجودہ ساخت اور خالی جگہوں کی صورتحال پوری طرح واضح ہو گئی ہے۔ ریٹینشن کا عمل مکمل ہونے کے بعد اب تمام 10 ٹیموں میں مجموعی طور پر 66 کھلاڑیوں کے سلاٹس خالی ہیں، جن میں 25 غیر ملکی (اوورسیز) کھلاڑیوں کی جگہیں بھی شامل ہیں۔ اب ان تمام خالی سلاٹس کو پُر کرنے کے لیے فرنچائزز کی نظریں 16 دسمبر کو گوا میں منعقد ہونے والے منی آکشن (نیلامی) پر مرکوز ہو گئی ہیں، جہاں ٹیمیں اپنی حکمتِ عملی اور ضرورت کے مطابق نئے کھلاڑیوں پر بولی لگائیں گی۔
نیلامی میں مالی طاقت اور دستیاب بجٹ (پرس) کے لحاظ سے لکھنؤ سپر جائنٹس (LSG) سب سے مضبوط پوزیشن میں ہے، جس کے پاس منی آکشن میں خرچ کرنے کے لیے سب سے زیادہ 47.45 کروڑ روپے کی خطیر رقم باقی بچی ہے۔ اس فہرست میں دوسرے نمبر پر کولکتہ نائٹ رائیڈرز (KKR) ہے، جس کے پرس میں 41.65 کروڑ روپے موجود ہیں، جب کہ سن رائزرز حیدرآباد (SRH) 40.15 کروڑ روپے کے ساتھ تیسرے نمبر پر براجمان ہے۔ ان تینوں فرنچائزز کے پاس بھاری بجٹ ہونے کی وجہ سے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ گوا میں ہونے والی نیلامی کے دوران یہ ٹیمیں بڑے ملکی اور غیر ملکی اسٹار کھلاڑیوں کو حاصل کرنے کے لیے جارحانہ حکمتِ عملی اپنائیں گی۔
The wait is over... Presenting the official list of retained players ahead of #TATAIPL 2027 📋 #TATAIPLAuction https://t.co/pBhvTpDG1X— IndianPremierLeague (@IPL) November 17, 2026
ممبئی انڈینز اور دہلی کیپٹلز کو سب سے زیادہ کھلاڑیوں کی ضرورت
دوسری جانب، اسکواڈ میں خالی جگہوں کی تعداد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پانچ بار کی چیمپئن ممبئی انڈینز (MI) اور دہلی کیپٹلز (DC) کو اپنے اسکواڈ مکمل کرنے کے لیے سب سے زیادہ کھلاڑیوں کی ضرورت ہے، کیونکہ ان دونوں ٹیموں کے پاس 9-9 سلاٹس خالی پڑے ہیں۔ ان کے بعد کولکتہ نائٹ رائیڈرز (KKR) کے پاس 8 سلاٹس خالی ہیں، جس کے پاس نہ صرف خالی جگہیں کافی ہیں بلکہ انہیں پُر کرنے کے لیے مضبوط بجٹ بھی دستیاب ہے۔ ماہرینِ کرکٹ کے مطابق کم بجٹ اور زیادہ خالی سلاٹس والی ٹیموں کے لیے منی آکشن میں متوازن اسکواڈ تشکیل دینا ایک بڑا امتحان ہوگا۔
کس ٹیم کے پاس کتنے سلاٹس خالی ہیں؟
چنئی سپر کنگز (CSK): چنئی سپر کنگز نے 19 کھلاڑیوں کو ریٹین کیا ہے۔ ان کے پاس 28.05 کروڑ روپے بچے ہیں اور انہیں مزید 6 کھلاڑیوں کا انتخاب کرنا ہے، جن میں 2 غیر ملکی کھلاڑیوں کے سلاٹس شامل ہیں۔
رائل چیلنجرز بنگلورو (RCB): رائل چیلنجرز بنگلورو نے 20 کھلاڑیوں کو ریٹین کیا ہے۔ ان کے پاس 5 سلاٹس بھرنے کے لیے 14.15 کروڑ روپے بچے ہیں، جن میں سے ایک سلاٹ غیر ملکی کھلاڑی کے لیے مختص ہے۔
ممبئی انڈینز (MI): ممبئی انڈینز نے 16 کھلاڑیوں کو ریٹین کیا ہے۔ ان کے پاس 9 سلاٹس بھرنے کے لیے 32.60 کروڑ روپے بچے ہیں، جن میں دو غیر ملکی کھلاڑیوں کی جگہیں شامل ہیں۔
دہلی کیپٹلز (DC): دہلی کیپٹلز نے 17 کھلاڑیوں کو ریٹین کیا ہے۔ ان کے پاس 39.50 کروڑ روپے باقی ہیں اور انہیں 9 سلاٹس بھرنے ہیں، جن میں چار غیر ملکی کھلاڑیوں کے مقامات شامل ہیں۔
گجرات ٹائٹنز (GT): گجرات ٹائٹنز نے 22 کھلاڑیوں کو ریٹین کیا ہے، تمام فرنچائزز میں گجرات کے پاس سب سے کم رقم بچی ہے۔ ان کے پاس تین سلاٹس خالی ہیں، جن میں دو غیر ملکی کھلاڑیوں کے لیے جگہ ہے اور اس کے لیے ان کے پاس 8.75 کروڑ روپے بچے ہیں۔
کولکتہ نائٹ رائیڈرز (KKR): کولکتہ نائٹ رائیڈرز نے 17 کھلاڑیوں کو ریٹین کیا ہے۔ ان کے پاس 8 سلاٹس خالی ہیں، جن میں تین غیر ملکی کھلاڑیوں کے لیے جگہ ہے اور ان کے لیے ان کے پاس 41.65 کروڑ روپے بچے ہیں۔
لکھنؤ سپر جائنٹس (LSG): لکھنؤ سپر جائنٹس نے 19 کھلاڑیوں کو ریٹین کیا ہے۔ ان کے پاس سب سے زیادہ 47.45 کروڑ روپے کا پرس بچا ہے اور انہیں سات سلاٹس بھرنے ہیں، جن میں سے تین غیر ملکی کھلاڑیوں کے لیے ہیں۔
پنجاب کنگز (PBKS): پنجاب کنگز نے 19 کھلاڑیوں کو ریٹین کیا ہے، پنجاب کے پاس 6 سلاٹس خالی ہیں، جن میں دو غیر ملکی کھلاڑیوں کی جگہیں شامل ہیں۔ ان کے پاس 18.60 کروڑ روپے بچے ہیں۔
راجستھان رائلز (RR): راجستھان رائلز نے 20 کھلاڑیوں کو ریٹین کیا ہے، راجستھان کے پاس چھ سلاٹس کے لیے 27.05 کروڑ روپے دستیاب ہیں، جس میں تین غیر ملکی کھلاڑیوں کی جگہیں بھی شامل ہیں۔
سن رائزرز حیدرآباد (SRH): سن رائزرز حیدرآباد کی فہرست میں 19 کھلاڑی ہیں، ان کے پاس 7 سلاٹس کے لیے 40.15 کروڑ روپے باقی ہیں، جس میں تین غیر ملکی کھلاڑیوں کی جگہ خالی ہے۔