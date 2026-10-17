آئی پی ایل 2027: چمنڈا واس کی 16 سال بعد واپسی، دہلی کیپٹلز نے فاسٹ بولنگ کوچ مقرر کر دیا
ریٹائرمنٹ کے بعد واس نے سری لنکن ٹیم کے بولنگ کوچ کے طور پر کام کیا اور 2013 سے 2015 کے دوران خدمات انجام دیں۔
Published : October 17, 2026 at 1:45 PM IST
حیدرآباد: سری لنکا کے لیجنڈری فاسٹ بولر چمنڈا واس 16 سال کے طویل وقفے کے بعد انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) میں واپس آ گئے ہیں۔ بائیں ہاتھ کے مایہ ناز فاسٹ بولر نے 2008 سے 2010 کے دوران اب غیر فعال ہو چکی فرنچائز ’دکن چارجرز‘ کی نمائندگی کی تھی، اور اب وہ 16 برس بعد دوبارہ لیگ میں قدم رکھ رہے ہیں۔ تاہم، اس بار شائقین کرکٹ انہیں ایک نئے کردار میں دیکھیں گے کیونکہ دہلی کیپٹلز نے سری لنکن لیجنڈ کو اپنا نیا فاسٹ بولنگ کوچ مقرر کیا ہے۔
دہلی کیپٹلز کی فرنچائز نے اپنے سوشل میڈیا ہینڈل پر ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے چمنڈا واس کے کوچنگ اسٹاف میں شامل ہونے کی باضابطہ تصدیق کی ہے۔ اس سے قبل ایسی خبریں گردش کر رہی تھیں کہ وہ اس عہدے کے مضبوط امیدوار ہیں، اور فرنچائز کے باضابطہ اعلان نے ان خبروں پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ چمنڈا واس گیند کو دونوں طرف سوئنگ کرنے کی شاندار مہارت رکھتے تھے اور وہ دہلی کیپٹلز کے فاسٹ بولنگ اسکواڈ جس میں مکیش کمار اور عاقب نبی جیسے گیند باز شامل ہیں کو اپنے وسیع تجربے اور علم سے مستفید کرنے کے لیے پرعزم ہوں گے۔
یہ پہلا موقع نہیں ہے جب چمنڈا واس کسی ٹیم کے ساتھ کوچ کے فرائض انجام دے رہے ہوں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ سری لنکن قومی ٹیم کے بولنگ کوچ کے طور پر کام کر چکے ہیں، جہاں انہوں نے 2013 سے 2015 کے دوران اپنی خدمات انجام دیں۔ اس کے علاوہ واس نے 2012 کے دورۂ سری لنکا کے دوران نیوزی لینڈ کے فاسٹ بولرز کی رہنمائی کی اور 2016 کے ٹی 20 ورلڈ کپ سے قبل آئرلینڈ کی ٹیم کے ساتھ بھی بطور بولنگ کوچ وابستہ رہے۔ حال ہی میں وہ لنکا پریمیئر لیگ (ایل پی ایل) 2026 میں کینڈی رائلز کے ہیڈ کوچ بھی مقرر کیے گئے تھے۔
آئی پی ایل میں ایک کھلاڑی کی حیثیت سے واس نے صرف ایک فرنچائز یعنی دکن چارجرز کے لیے کھیلا (2008 تا 2010)۔ اس دوران انہوں نے 13 میچوں میں 7.55 کی اکانومی ریٹ سے 8 وکٹیں حاصل کی تھیں۔ ہیمانگ بدانی کی زیرِ نگرانی دو مایوس کن سیزنز کے بعد دہلی کیپٹلز اپنے کوچنگ اسٹاف کی مکمل تشکیلِ نو کر رہی ہے۔ فرنچائز نے سب سے پہلے سابق بھارتی کپتان سورو گنگولی کو ہیڈ کوچ مقرر کیا اور اس کے بعد یووراج سنگھ کو اسسٹنٹ و بیٹنگ کوچ کی ذمہ داری سونپی۔ اب ٹیم نے چمنڈا واس کو اپنے فاسٹ بولنگ کوچ کے طور پر شامل کر لیا ہے۔
اطلاعات کے مطابق امیت مشرا کو اسپن بولنگ کوچ مقرر کرنے کے حوالے سے بھی بات چیت جاری ہے، تاہم فی الحال اس کی باضابطہ تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ چمنڈا واس نئی گیند کے ساتھ تباہ کن بولنگ اسپیلز کروانے کے حوالے سے شہرت رکھتے تھے۔ سری لنکا کی نمائندگی کرتے ہوئے انہوں نے 111 ٹیسٹ میچوں میں 355 اور 322 ون ڈے انٹرنیشنلز میں 400 وکٹیں حاصل کیں۔ وہ 1996 کا ون ڈے ورلڈ کپ جیتنے والی سری لنکن ٹیم کے اہم ترین کھلاڑیوں میں شامل تھے۔
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ان کا سب سے یادگار بولنگ اسپیل 2001 میں زمبابوے کے خلاف سامنے آیا جب انہوں نے ایک ون ڈے میچ میں صرف 19 رنز دے کر 8 وکٹیں حاصل کیں۔ اس کے علاوہ 2003 کے ون ڈے ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کے خلاف انہوں نے میچ کی پہلی ہی تین گیندوں پر ہیٹ ٹرک کرنے کا تاریخی کارنامہ بھی انجام دیا تھا۔