ہم ویبھو سوریاونشی کے بلے میں ایمبیڈڈ اے آئی چپ کہاں سے خرید سکتے ہیں؟ آئس لینڈ کرکٹ نے پاکستان کو کیا ٹرول

حال ہی میں، ایک پاکستانی کرکٹ ماہر نے دعویٰ کیا ہے کہ ویبھو سوریاونشی کے بلے میں AI چپ نصب ہے۔

ویبھو سوریاونشی
By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 30, 2026 at 10:04 AM IST

حیدرآباد: 15 سالہ ہندوستانی بلے باز ویبھو سوریاونشی اس وقت آئی پی ایل میں اپنے بلے سے دھوم مچا رہے ہیں۔ وہ کرکٹ کی سب سے بڑی لیگ میں سب سے زیادہ اسکور کرنے والوں کی فہرست میں سرفہرست ہے، جہاں ویرات کوہلی اور جوس بٹلر جیسے لیجنڈ کھلاڑیوں کا گھر ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بلے باز اتنی کم عمر میں کتنی ٹاپ کلاس بیٹنگ کر رہا ہے۔ اس آئی پی ایل سیزن میں وہ اب تک نو میچ کھیل چکے ہیں، انہوں نے 200 سے زیادہ کے اسٹرائیک ریٹ سے 400 رنز بنائے ہیں۔ اس میں 15 گیندوں پر دو نصف سنچریاں اور 36 گیندوں کی سنچری شامل ہے۔

اس عمر میں یہ کھلاڑی بمراہ، کمنز، ہیزل ووڈ اور بولٹ جیسے تیز گیند بازوں پر چھکے لگانے سے نہیں ڈرتا۔ اس سے عالمی کرکٹ کو جھٹکا لگا ہے اور اسے بات کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ حال ہی میں، پاکستانی کرکٹ ماہر نعمان نیاز نے مذاق میں کہا کہ یہ نوجوان کھلاڑی ایسی طاقتور ہٹنگ حاصل کرنے کے لیے اپنے بلے میں اے آئی چپ کا استعمال کر سکتا ہے۔

پاکستانی ماہر نے ویبھو کے بارے میں کیا کہا؟

انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر کہا، "ذرا سوچیں، یہ لڑکا کیا ہے؟ اس کے بلے کا ٹیسٹ ہونا چاہیے۔ جس طرح WADA (ورلڈ اینٹی ڈوپنگ ایجنسی) ڈوپ ٹیسٹ کرواتی ہے، اسے لیب میں بھیجا جانا چاہیے۔ اس نے اپنے بلے میں AI چپ استعمال کی ہو گی۔ یہ ناقابل یقین ہے۔ کتنا عظیم کھلاڑی ہے۔"

پاکستانی ماہر نے مزید کہا، "جب آپ 18 سال کے ہوتے ہیں، آپ کے جسم میں مسلز، بائسپس اور ٹرائیسپس تیار ہوتے ہیں۔ لیکن یہ لڑکا صرف 16 سال کا ہے۔ وہ اس وقت پیدا ہوا جب ویرات کوہلی عالمی چیمپئن تھے۔ اس کے کھیل میں شاید اتنی طاقت کی کمی ہے، جتنی اس کے پاس تکنیک ہے۔" وہ کلائی کا کھلاڑی ہے، اور اگر آپ اس کے قوس کو دیکھیں تو وہ مکمل 360 ڈگری رینج استعمال کرتا ہے۔

آئس لینڈ کرکٹ ٹرول

ایک پاکستانی ماہر کا یہ دعویٰ کہ ویبھو سوریاونشی کے بلے میں اے آئی چپ ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا جس سے صارفین پاکستان کو ٹرول کرنے پر مجبور ہو گئے۔ آئس لینڈ کرکٹ نے بھی پاکستان کو آڑے ہاتھوں لیا۔ آئس لینڈ کرکٹ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا، "ہم وہ AI چپس کہاں سے خرید سکتے ہیں جو ویبھو سوریاونشی اپنے بلے میں استعمال کرتے ہیں؟ میں اپنے جدوجہد کرنے والے بلے بازوں کی جانب سے پوچھ رہا ہوں جو گمنام رہنا چاہتے ہیں۔"

کچھ صارفین نے مذاق بھی کیا کہ سوریاونشی کی ٹیکنالوجی شاید اس سیارے سے نہیں ہے، جب کہ ایک اور نے مشورہ دیا کہ چپس اسی جگہ سے آئی ہیں جہاں سے سابق آسٹریلوی کپتان اور پنجاب کنگز کے موجودہ کوچ رکی پونٹنگ نے مبینہ طور پر اپنے بلے کے چشمے حاصل کیے تھے۔

وہاب نے بھی جواب دیا

اس دوران ویبھو کا ایک ویڈیو بھی تیزی سے وائرل ہو رہا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا اس کے بلے میں اے آئی چپ ہے، تو ویبھو نے جواب دیا کہ خدا نے اسے اس میں ڈال دیا ہے۔ اوپر سے خدا نے کہا کہ میں بلے میں کچھ ڈال رہا ہوں، تم اس سے کھیلو۔

