بنگلور نے کولکتہ کو چھ وکٹوں سے دی شکست، کوہلی کی شاندار سنچری، پلے آف کے لیے کولکتہ کی راہ ہوئی زیادہ مشکل

کوہلی کے ناقابل شکست 105 رنز نے RCB کو کولکتہ نائٹ رائیڈرز (KKR) کو شکست دی اور پوائنٹس ٹیبل میں سب سے اوپر پہنچ گئے۔

RCB نے KKR کو 6 وکٹوں سے شکست دی، کوہلی نے شاندار سنچری بنائی (IANS)
Published : May 14, 2026 at 9:51 AM IST

شہید ویر نارائن سنگھ انٹرنیشنل اسٹیڈیم، رائے پور: انڈین پریمیئر لیگ 2026 کے 57ویں میچ میں رائل چیلنجرز بنگلور (RCB) نے کولکتہ نائٹ رائیڈرز (KKR) کو چھ وکٹوں سے شکست دے دی۔ بدھ کو رائے پور کے شہید ویر نارائن سنگھ انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے گئے 193 رنز کا ہدف RCB نے وراٹ کوہلی کی ناقابل شکست سنچری کی بدولت 19.1 اوور میں صرف 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ اس جیت کے ساتھ ہی آر سی بی آئی پی ایل 2026 پوائنٹس ٹیبل میں ٹاپ پر واپس آ گیا ہے۔

کوہلی کی شاندار سنچری

وراٹ کوہلی نے 60 گیندوں پر 105 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی جس میں 11 چوکے اور 3 چھکے شامل تھے۔ یہ ان کی آئی پی ایل کی 9ویں اور T20 میں مجموعی طور پر 10ویں سنچری تھی۔ اس شاندار اننگز کے لیے انہیں پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ بھی دیا گیا، جس نے روہت شرما کو آئی پی ایل کی تاریخ میں سب سے زیادہ ایوارڈز حاصل کرنے والے کھلاڑی کے برابر کیا۔ دونوں کھلاڑی 21 بار پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ جیت چکے ہیں۔ ایم ایس دھونی تیسرے نمبر پر ہیں جنہوں نے 18 مرتبہ یہ اعزاز حاصل کیا ہے۔

آئی پی ایل میں سب سے زیادہ پلیئر آف دی میچ (PoTM) ایوارڈز (ہندوستانی)

21 - وراٹ کوہلی

21 - روہت شرما

18 - ایم ایس دھونی

17 - رویندر جڈیجہ

میچ کی بات کریں تو بارش کے باعث شروع ہونے میں ایک گھنٹہ تاخیر ہوئی لیکن ایک اوور بھی نہیں کٹ سکا۔ ٹاس ہارنے کے بعد پہلے بلے بازی کرتے ہوئے کے کے آر نے انگکرش راگھونشی کے شاندار 71 اور رنکو سنگھ کے ناقابل شکست 49 رنز کی بدولت 192/4 کا اسکور بنایا۔ جواب میں آر سی بی نے ہدف پانچ گیندوں باقی رہ کر حاصل کر لیا۔

کے کے آر کے لیے رگھوونشی نے 46 گیندوں پر 71، رنکو سنگھ نے 29 گیندوں پر 49 اور کیمرون گرین نے 24 گیندوں پر 32 رنز بنائے۔ آر سی بی کی جانب سے بھونیشور، ہیزل ووڈ اور ڈار نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔

193 رنز کے ہدف کے تعاقب میں وراٹ کوہلی آر سی بی کی بلے بازی کا واحد سہارا تھے۔ بیتھل نے 15 رنز، پڈیکل نے 39، رجت پاٹیدار نے 11، ٹم 2 اور جیتیش نے 8 رنز بنائے۔ کے کے آر کے لیے کارتک تیاگی نے چار اوور میں 32 رنز دے کر تین وکٹ لیے۔

RCB بمقابلہ KKR: اسکور کارڈ

کولکتہ نائٹ رائیڈرز 20 اوورز میں 192/4 (انکریش رگھوونشی 71، رنکو سنگھ 49 ناٹ آؤٹ)

رائل چیلنجرز بنگلور 19.1 اوور میں 194/4 (وراٹ کوہلی 105 ناٹ آؤٹ، دیودت پڈیکل 39)

میچ میں بنائے گئے ریکارڈز پر ایک نظر

آئی پی ایل میں ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے سب سے زیادہ سنچریاں

3 - جوس بٹلر

3 - وراٹ کوہلی

2 - بین اسٹوکس

آئی پی ایل میں آر سی بی اور کے کے آر کے درمیان سنچریاں

102* (55) - کرس گیل، کولکتہ، 2011

100 (58) - وراٹ کوہلی، کولکتہ، 2019

105* (60) - وراٹ کوہلی، رائے پور، 2026

