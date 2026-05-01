ویبھو سوریاونشی کے بلے میں اے آئی چپ ہے! پندرہ سالہ بلے باز نے بڑا انکشاف کر دیا

ویبھو سوریاونشی کا اپنے بلے میں اے آئی چپ کے دعوؤں پر زبردست ردعمل سامنے آیا ہے۔

ویبھو سوریاونشی (آئی اے این ایس)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 1, 2026 at 6:50 AM IST

ہندوستان کے 15 سالہ بلے باز، ویبھو سوریاونشی نے اپنے بلے میں 'AI چپ' کے وائرل ہونے والے دعوؤں کا جواب دیا ہے۔ اس نے مزاحیہ اور پرسکون انداز میں جواب دیا جس نے فوراً ہی سب کی توجہ مبذول کر لی۔

ویبھو نے مذاق میں کہا کہ اس کے پاس جو بھی طاقتیں ہیں وہ براہ راست خدا کی طرف سے آتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر ان کے بلے میں کوئی چیز نصب ہے تو اسے اللہ نے نصب کیا ہے اور وہ اسے استعمال کر رہے ہیں۔

ویبھو کی آئی پی ایل ٹیم راجستھان رائلز نے ایکس پر ایک ویڈیو جاری کی ہے۔اس میں جب ویبھو سے پوچھا گیا کہ کیا ان کے بلے میں اے آئی چپ ہے تو ویبھو نے ہنستے ہوئے جواب دیا، "خدا نے اسے انسٹال کیا ہے۔ خدا نے خود مجھے بتایا کہ میں آپ کے بلے میں کچھ لگا رہا ہوں، اس لیے آپ اسے استعمال کریں۔"

اس شدید لڑائی کی وجہ کیا ہے؟

ویبھو کا یہ بیان اس وقت آیا جب ایک پاکستانی تجزیہ کار 15 سالہ نوجوان کی بیٹنگ سے حیران رہ گیا اور مذاق میں کہا کہ اس کے بلے کا تجربہ لیب میں کرایا جانا چاہیے۔ انہوں نے نوجوان بلے باز کی شاٹ بنانے کی صلاحیت پر بھی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسا لگتا ہے جیسے ان کے بلے میں اے آئی چپ ہو۔

ویبھو فی الحال آئی پی ایل میں اپنی بلے بازی سے دھوم مچا رہے ہیں۔ اس سیزن میں وہ اب تک کھیلے گئے نو میچوں میں 200 سے زیادہ کے اسٹرائیک ریٹ سے 400 رنز بنا چکے ہیں۔ اس میں 15 گیندوں پر دو نصف سنچریاں اور 36 گیندوں کی سنچری شامل ہے۔

اپنی عمر میں، یہ کھلاڑی بمراہ، کمنز، ہیزل ووڈ اور بولٹ جیسے تیز گیند بازوں پر چھکے لگانے سے بے خوف ہے۔ اس نے عالمی کرکٹ کو حیران اور اس پر بات کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔

