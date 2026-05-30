ویبھو سوریاونشی کی شاندار کارکردگی، کوالیفائر ٹو میں بنائے کئی بڑے ریکارڈز
ویبھو سوریاونشی نے آئی پی ایل 2026 کے کوالیفائر 2 میں 8 چوکوں اور 7 چھکوں کی مدد سے 47 گیندوں میں 96 رنز بنائے۔
Published : May 30, 2026 at 12:53 PM IST
ملن پور، نیو چنڈی گڑھ: گجرات ٹائٹنز نے انڈین پریمیئر لیگ 2026 کے کوالیفائر 2 میں راجستھان رائلز کو 7 وکٹوں سے شکست دے کر فائنل میں داخلہ حاصل کر لیا۔ ملن پور، نیو چندی گڑھ کے اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں گجرات نے کپتان شبمن گل کی سنچری اور سائی سدرشن کی نصف سنچری کی بدولت 18.4 اوورز میں 215 رنز کا بڑا ہدف حاصل کر لیا۔
اس میچ میں شبمن گل نے اپنی ٹیم کی جیت میں کلیدی کردار ادا کیا اور 53 گیندوں پر 104 رنز بنا کر فائنل میں جگہ پکی کرلی۔ جب کہ راجستھان رائلز کے 15 سالہ بلے باز نے ایک بار پھر 96 رنز بنا کر سب کے دل جیت لیے۔
ایک سیزن میں 3 بار اعصابی 90s
لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ لگاتار دوسرا موقع تھا جب ویبھو سنچری سے محروم رہے۔ اس سے قبل وہ ایلیمینیٹر میں 97 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے تھے۔ وہ لیگ کے ایک میچ میں سنچری بنانے سے بھی محروم رہے۔ اس سے وہ آئی پی ایل کے ایک سیزن میں تین بار نروس 90 اسکور کرنے والے دوسرے کھلاڑی بن گئے۔ اس سے قبل گلین میکسویل 2014 کے سیزن میں تین بار نروس 90 کا شکار ہو چکے ہیں۔
آئی پی ایل کے تیز ترین 1000 رنز
ویبھو کی ٹیم راجستھان رائلز بھلے ہی یہ اہم اور بڑا میچ ہار گئی ہو، لیکن ویبھو آئی پی ایل کے کئی ریکارڈ بنانے میں کامیاب رہے۔ وہ سب سے کم گیندوں میں 1000 آئی پی ایل رنز بنانے والے بلے باز بن گئے۔ انہوں نے یہ سنگ میل 440 گیندوں میں حاصل کیا جب کہ اس فہرست میں دوسرے سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی آندرے رسل نے اس سنگ میل تک پہنچنے کے لیے 545 گیندوں کا سامنا کیا جس میں 100 گیندوں کا فرق ہے۔
|سب سے کم گیندوں میں 1000 آئی پی ایل رنز
- 440 - ویبھو سوریاونشی
- 545 - آندرے رسل
- 560 - ٹم ڈیوڈ
- 575 - ٹریوس ہیڈ
- 575 - فل سالٹ
شان مارش کا ریکارڈ توڑنے میں ناکام
تاہم اننگز کے لحاظ سے ویبھو نے یہ کارنامہ 23 اننگز میں انجام دیا۔ وہ شان مارش کا ریکارڈ توڑنے میں ناکام رہے جنہوں نے صرف 21 اننگز میں آئی پی ایل کے 1000 رنز مکمل کیے تھے۔
|آئی پی ایل کی مختصر ترین اننگز میں 1000 رنز
- 21 - شان مارش
- 23 - لینڈل سیمنز
- 23 - ویبھو سوریاونشی
- 24 - ڈیون کونوے
- 25 - میتھیو ہیڈن
آئی پی ایل پلے آف میں سب سے زیادہ چھکے
ویبھو سوریاونشی نے کوالیفائر 2 میں اپنی 96 رنز کی اننگز میں کل 8 چوکے اور 7 چھکے لگائے ہیں۔ اس سے قبل انہوں نے ایلیمینیٹر میچ میں اپنی 97 رنز کی اننگز میں 12 چھکے لگائے تھے۔ اس سے وہ ایک سیزن کے پلے آف میں 19 کے ساتھ سب سے زیادہ چھکے لگانے والے کھلاڑی بن گئے۔
|ایک ہی سیزن میں آئی پی ایل پلے آف میں سب سے زیادہ چھکے
- 19 - ویبھو سوریاونشی (2026)
- 11 - ریدھیمان ساہا (2014)
- 11 - شبمن گل (2023)
- 10 - رجت پاٹیدار (2022)
پاور پلے میں 500 رنز کا ریکارڈ
ویبھو سوریاونشی آئی پی ایل کی تاریخ میں ایک ہی سیزن میں پاور پلے میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے بلے باز بن گئے ہیں۔ اس سیزن میں، انہوں نے صرف پاور پلے میں 233 کے اسٹرائیک ریٹ سے 16 میچوں میں کل 521 رنز بنائے، جس سے سیزن میں ان کے مجموعی رنز 776 ہو گئے۔
آئی پی ایل سیزن میں 1-6 اوورز میں سب سے زیادہ رنز
- 521 - ویبھو سوریاونشی 2026 میں (SR: 233.63)
- 467 - ڈیوڈ وارنر 2016 میں (SR: 150.16)
- 402 - 2024 میں ٹریوس ہیڈ (SR: 208.29)
- 402 - سائی سدرشن 2025 میں (SR: 155.81)
- 382 - ایڈم گلکرسٹ 2009 میں (SR: 165.36)
|اوسط
|اسٹرائیک ریٹ
|اوسط
|چھکے
|چوکے
|سب سے زیادہ اسکور
|100/50
|پلیئر آف دی میچ ایوارڈ
|776
|237.31
|48.50
|72
|63
|103
|1/5
|4
ویبھو سوریاونشی کی آئی پی ایل 2026 میں ریکارڈ ساز کارکردگی
اگرچہ اس شکست نے راجستھان رائلز کا خطاب جیتنے کا خواب چکنا چور کر دیا، لیکن آئی پی ایل 2026 ویبھو سوریاونشی کے لیے یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے اس سیزن میں 16 میچوں میں 48.50 کی اوسط اور 237.31 کے زبردست اسٹرائیک ریٹ سے 776 رنز بنائے۔ پورے سیزن میں، 15 سالہ نوجوان نے دنیا کے بہترین باؤلرز کا سامنا کیا اور کئی ٹی ٹوئنٹی ریکارڈ توڑے۔