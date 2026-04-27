چناسوامی اسٹیڈیم میں سکیورٹی میں بڑی کوتاہی، دو افراد گرفتار
آر سی بی بمقابلہ جی ٹی میچ کے دوران چناسوامی اسٹیڈیم میں 240 سی سی ٹی وی کیمروں کو نقصان پہنچانے کا الزام ہے۔
Published : April 27, 2026 at 1:19 PM IST
بنگلورو: آئی پی ایل 2026 میں آر سی بی (رائل چیلنجرز بنگلور) بمقابلہ جی ٹی (گجرات ٹائٹنز) میچ کے دوران سکیورٹی میں ایک بڑی خامی کی اطلاع ملی ہے۔ 24 اپریل کو رائل چیلنجرز بنگلور اور گجرات ٹائٹنز کے درمیان میچ کے دوران ایم چناسوامی اسٹیڈیم میں 240 سی سی ٹی وی کیمروں کو جان بوجھ کر نقصان پہنچایا گیا۔ بنگلورو پولیس نے اس واقعے کے لیے دو لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔
کیوبن پارک تھانے میں مقدمہ درج
بنگلورو کے کبن پارک پولیس اسٹیشن میں ایک کیس درج کیا گیا ہے اور تحقیقات جاری ہیں۔ پولیس نے واقعہ کو جان بوجھ کر چھیڑ چھاڑ قرار دیا ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق، اسٹیڈیم میں نصب 240 سے زائد سی سی ٹی وی کیمروں نے کام کرنا چھوڑ دیا کیونکہ نیٹ ورک ویڈیو ریکارڈرز (NVRs) اور فائبر آپٹک کنکشنز جیسے اہم نظاموں کو جان بوجھ کر نقصان پہنچایا گیا۔
فوری طور پر کیے گئے متبادل حفاظتی انتظامات
اس واقعے نے اسٹیڈیم کے اہم علاقوں بشمول انٹری گیٹ، کوریڈورز اور ڈی کارپوریٹ اسٹینڈ کی نگرانی میں عارضی طور پر خلل ڈالا۔ حکام نے بتایا کہ متبادل حفاظتی انتظامات فوری طور پر کیے گئے تھے، جس سے میچ کو بغیر کسی رکاوٹ کے آگے بڑھنے دیا گیا۔
ابتدائی تفتیش میں کیا انکشاف ہوا؟
ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ ملزم، 37 سالہ منجوناتھ ای، جو چتردرگا کے ہیریور کا رہنے والا ہے اور 19 سالہ عبدالکلام، جو اتر پردیش کا رہنے والا ہے، IVS ڈیجیٹل سلوشنز سے منسلک ایک ذیلی کنٹریکٹر کے لیے کام کر رہے تھے، جو اسٹیڈیم کی ڈیجیٹل نگرانی کی نگرانی کرتا ہے۔
غیر فعال رسائی کارڈ کا استعمال
ان دونوں پر الزام ہے کہ انہوں نے سی سی ٹی وی کنٹرول روم سمیت عوام کے لیے محدود علاقوں میں داخل ہونے کے لیے غیر فعال رسائی کارڈ کا استعمال کیا، جہاں انھوں نے احاطے میں توڑ پھوڑ کی۔
ایف آئی آر کس نے درج کرائی؟
یہ شکایت اسٹیک ٹیکنالوجیز پرائیویٹ (Staqu Technologies Pvt) کے ملازم آدتیہ بھٹ نے درج کرائی تھی۔ لمیٹڈ، گروگرام میں اے آئی پر مبنی نگرانی کرنے والی کمپنی ہے۔ یہ کمپنی اسٹیڈیم کی نگرانی کے نظام میں شامل ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کو ثبوت کے طور پر پیش کیا گیا ہے جس میں مشتبہ افراد کو پارکنگ لاٹ کے قریب سرور روم اور کنکشن ہب جیسے حساس علاقوں میں داخل ہوتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔
اسٹیڈیم انتظامیہ نے 10 لاکھ روپے کی ادائیگیاں نہیں کی؟
پوچھ گچھ کے دوران، ملزمین نے مبینہ طور پر پولیس کو بتایا کہ انہوں نے تقریباً 10 لاکھ روپے کی بقایا ادائیگیاں نہ ملنے پر مایوسی کی وجہ سے یہ جرم کیا۔ حکام اس دعوے کی تحقیقات کر رہے ہیں اور ٹھیکیدار کی نگرانی اور رسائی کے کنٹرول کے نظام میں ممکنہ خامیوں کا بھی جائزہ لے رہے ہیں۔