آئی پی ایل 2026: آج دو سب سے کامیاب ٹیمیں آمنے سامنے، ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈ کے ساتھ جانیں کس کا پلرا بھاری
آئی پی ایل 2026 کے 33ویں میچ میں ممبئی انڈینز کا مقابلہ چنئی سپر کنگز سے ہوگا۔
Published : April 23, 2026 at 12:41 PM IST
حیدرآباد (نیوز ڈیسک): انڈین پریمیئر لیگ کے 19 ویں سیزن میں ٹورنامنٹ کی دو سب سے کامیاب ٹیمیں — ممبئی انڈینز (ایم آئی) اور چنئی سپر کنگز (سی ایس کے) — آج بتاریخ 23 اپریل آمنے سامنے ہوں گی۔ میچ ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ دونوں ٹیمیں پانچ پانچ آئی پی ایل ٹرافی جیت چکی ہیں۔ لیکن اس سیزن میں ان دونوں ہی ٹیموں کی کارکردگی مایوس کن رہی ہے۔ ایم آئی چھ میچوں میں دو جیت کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل میں ساتویں مقام پر ہے، جب کہ سی ایس کے ممبئی سے کم نیٹ رن ریٹ کی وجہ سے چھ میچوں میں دو جیت کے ساتھ آٹھویں نمبر پر ہے۔
ممبئی کی ٹیم اپنا پچھلا میچ جیت کر گجرات ٹائٹنز کو 99 رنز سے شکست دے کر اس میچ میں اتر رہی ہے، جس سے ان کے حوصلے بلند ہوں گے۔ وہیں چنئی کو اپنے پچھلے میچ میں حیدرآباد سے 10 رنوں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ دونوں ٹیمیں آج کے میچ میں جیت حاصل کر کے پوائنٹس ٹیبل پر اپنی پوزیشن بہتر بنانے کی کوشش کریں گی۔
سب کی نظریں دھونی اور روہت پر ہوں گی
اس میچ میں سب کی نظریں دھونی اور روہت پر ہوں گی۔ جب کہ روہت (ہیمسٹرنگ) اور دھونی (پنڈلی میں کھنچاؤ کی وجہ سے) واپسی کی راہ پر ہیں، تاہم یہ دیکھنا باقی ہے کہ کیا اس اہم میچ کے لیے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں ان میں سے کوئی میدان میں اترے گا یا نہیں۔ روہت نے منگل کو اختیاری پریکٹس سیشن میں حصہ نہیں لیا، لیکن دھونی نے بھرپور طریقے سے پریکٹس کی، جس سے ان کی امپیکٹ پلیئر کے طور پر واپسی کا امکان ہے۔
سی ایس کے، کے دو کھلاڑی چوٹ کی وجہ سے ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے ہیں۔ نوجوان بلے باز آیوش مہاترے ہیمسٹرنگ میں کھنچاؤ کی وجہ سے ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے ہیں جب کہ باؤلر خلیل احمد بھی باہر ہو گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پلیئنگ الیون میں ان کی جگہ کون سا کھلاڑی آئے گا۔ دریں اثنا، انگلینڈ کے آل راؤنڈر ول جیکس نے ممبئی انڈینز کی ٹیم میں شمولیت اختیار کر لی ہے، اور ان کی واپسی سے ٹیم مزید مضبوط ہو گی۔
ایم آئی بمقابلہ سی ایس کے ہیڈ ٹو ہیڈ
دونوں ٹیموں کے درمیان اب تک مجموعی طور پر 39 میچز کھیلے جا چکے ہیں۔ ممبئی نے 21 میچ جیتے ہیں، جب کہ چنئی نے 18 میں کامیابی حاصل کی ہے۔ تاہم، وانکھیڑے اسٹیڈیم میں ممبئی نے آٹھ میچ جیتے ہیں اور سی ایس کے نے پانچ میچ جیتے ہیں۔ تاہم، چنئی سپر کنگز نے سال 2023 کے بعد سے گزشتہ پانچ میں سے چار مقابلے جیتے ہیں۔
ایم آئی بمقابلہ سی ایس کے: دونوں ٹیموں کے اسکواڈ
ممبئی انڈینز: ہاردک پانڈیا (کپتان)، کوئنٹن ڈی کاک (وکٹ کیپر)، ریان رکلٹن (وکٹ کیپر)، رابن منز (وکٹ کیپر)، روہت شرما، دانش مالیوار، شیرفین ردرفورڈ، سوریہ کمار یادیو، راج باوا، کوربن بوش، ول جیکس، مینک راوت، نمن دھیر، مچیل سنٹنر، شاڈل ٹھاکر، تلک ورما، اشونی کمار، ٹرینٹ بولٹ، جسپریت بمراہ، دیپک چاہر، اے ایم غزنفر، کرش بھگت، میانک مارکنڈے، محمد اظہار، رگھو شرما۔
چنئی سپر کنگز: رتوراج گائیکواڈ (کپتان)، ایم ایس دھونی (وکٹ کیپر)، سنجو سیمسن (وکٹ کیپر)، کارتک شرما (وکٹ کیپر)، ڈیوالڈ بریوس، سرفراز خان، ارول پٹیل (وکٹ کیپر)، امان خان، شیوم دوبے، جیک فالک، رام کرشنا اوور، انا کرشنا، جیک فالکس، اوور جمبو، جیم کنگ مختصر، پرشانت ویر، راہل چاہر، شریاس گوپال، گرجاپنیت سنگھ، میٹ ہنری، عقیل حسین، اسپینسر جانسن، مکیش چودھری، نور احمد۔
