رگھوونشی کو 'میدان میں رکاوٹ ڈالنے' کے جرم میں آؤٹ دیا گیا، جانیے کیا کہتا ہے آئی سی سی کا اصول؟
انگاکرش رگھوونشی آئی پی ایل کی تاریخ کے چوتھے کھلاڑی بن گئے جنہیں 'فیلڈ میں رکاوٹ ڈالنے' پر آؤٹ دیا گیا۔
Published : April 27, 2026 at 9:43 AM IST
لکھنؤ: آئی پی ایل 2026 کے ایل ایس جی بمقابلہ کے کے آر میچ کے دوران ایک متنازعہ لمحہ پیش آیا جب کے کے آر کے بلے باز انگکریش رگھوونشی کو 'فیلڈ میں رکاوٹ' ڈالنے پر آؤٹ قرار دیا گیا۔ متنازعہ فیصلے نے کے کے آر کی ٹیم کو مایوس کیا اور ہیڈ کوچ ابھیشیک نیئر کو فورتھ امپائر سے بحث کرتے ہوئے دیکھا گیا۔
رگھوونشی اپنی برطرفی سے پہلے اچھی فارم میں نظر آرہے تھے، لیکن جو فیصلہ ان کی برطرفی کا باعث بنا وہ کے کے آر (KKR) کیمپ کے لیے اچھا نہیں لگا۔ نوجوان بلے باز نے پویلین لوٹتے ہوئے غصے میں اپنا بیٹ زمین پر گرا دیا۔
Angkrish Raghuvanshi was given out obstructing the field . This is how it happened. Your thoughts? Good decision or bad decision by the umpire?#LSGvsKKRpic.twitter.com/i9aavuZmvW— VIKASH KUMAR (@vkc1000) April 26, 2026
رگھوونشی کو میدان میں رکاوٹ ڈالنے پر آؤٹ دیا گیا
لکھنؤ میں ایل ایس جی کے خلاف میچ کے دوران کے کے آر کے بلے باز کو میدان میں رکاوٹ ڈالنے پر آوٹ دیا گیا۔ وہ آئی پی ایل کی تاریخ میں اس طرح آؤٹ ہونے والے صرف چوتھے بلے باز ہیں۔ یہ واقعہ پرنس یادو کے پانچویں اوور کی آخری گیند پر پیش آیا۔
سات گیندوں پر نو رنز پر بیٹنگ کر رہے رگھوونشی نے گیند کو ہلکے سے مڈ آن کی طرف دھکیل دیا اور فوراً ایک رن کے لیے بھاگے لیکن دوسرے سرے پر کھڑے کیمرون گرین نے انہیں واپس بھیج دیا۔ اپنی کریز پر واپس آتے ہوئے 21 سالہ کھلاڑی واپس جانے کے لیے تیزی سے مڑا اور کریز پر واپس آنے کے لیے ڈائیونگ کرتے ہی گیند ان کے جوتے سے ٹکرا گئی۔
اس کے بعد ایل ایس جی کے فیلڈرز نے رن آؤٹ کی اپیل کی اور فیصلہ تھرڈ امپائر کو بھیج دیا گیا۔ تھرڈ امپائر نے محسوس کیا کہ اس نے فیلڈ میں رکاوٹ ڈالی تھی، جس کے نتیجے میں اسے آؤٹ کر دیا گیا۔
اس طرح آؤٹ ہونے والے دوسرے بلے باز
آج تک، صرف تین بلے باز اس طرح آؤٹ ہوئے ہیں۔ یوسف پٹھان (2013)، امیت مشرا (2019) اور رویندرا جدیجا (2024)۔ یوسف پہلے آئی پی ایل بلے باز تھے جو میدان میں رکاوٹ ڈالنے پر آؤٹ ہوئے۔
آبسٹرکٹنگ کا دی فیلڈ کیا ہے؟
کرکٹ میں میدان میں رکاوٹ ڈالنا ایک ایسا فعل ہے جس میں ایک بلے باز جان بوجھ کر فیلڈنگ ٹیم میں مداخلت کرتا ہے، جیسے تھرو کو روکنا یا فیلڈر کی توجہ ہٹانا۔ امپائر کسی بلے باز کو آؤٹ قرار دے سکتا ہے، لیکن یہ رکاوٹ جان بوجھ کر ہونی چاہیے نہ کہ غیر ارادی طور پر، تبھی آؤٹ قرار دیا جا سکتا ہے۔