ETV Bharat / sports

حیدرآباد نے دہلی کو سینتالیس رنز سے دی شکست، ابھیشیک نے دھواں دھار سنچری بنائی

آئی پی ایل 2026 ایس آر ایچ بمقابلہ ڈی سی: 242 رنز بنانے کے بعد، حیدرآباد نے دہلی کو صرف 195 رنز تک محدود کردیا۔

author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 22, 2026 at 9:31 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

حیدرآباد: ابھیشیک شرما کی شاندار سنچری اور ایشان ملنگا کی قاتلانہ باؤلنگ کی بدولت سن رائزرز حیدرآباد نے دہلی کیپٹلس کو 47 رنز سے شکست دی۔ ٹاس ہارنے اور پہلے بلے بازی کے لیے کہے جانے کے بعد حیدرآباد نے مقررہ 20 اوورز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر 242 رنز بنائے۔ جواب میں دہلی کی ٹیم 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 195 رنز ہی بنا سکی۔ طوفانی پاری کی وجہ سے ابھیشیک کو 'پلیئر آف دی میچ' کا خطاب دیا گیا۔

ابھیشیک شرما کی سنچری

ابھیشیک شرما نے میچ میں شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 68 گیندوں پر 138 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی جس میں 10 چوکے اور 10 چھکے شامل تھے۔ یہ ان کی آئی پی ایل میں دوسری اور مجموعی طور پر ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں نویں سنچری ہے۔ ابھیشیک نے صرف 45 گیندوں میں اپنی سنچری مکمل کی۔ مزید برآں، ہیڈ نے 26 گیندوں پر 37 رنز بنائے، کشن نے 13 گیندوں پر 25 رنز بنائے اور ہینرک کلاسن نے 13 گیندوں پر 37 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔

ملنگا اور ہرش کی قاتلانہ باؤلنگ

242 رنز کے ہدف کے تعاقب میں دہلی کی ٹیم 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 195 رنز ہی بنا سکی۔ کے ایل راہل (23 گیندوں پر 37 رنز)، نتیش رانا (30 گیندوں پر 57 رنز)، سمیر رضوی (28 گیندوں پر 41 رنز) اور ٹرسٹن اسٹبس (16 گیندوں پر 27 رنز) کی جانب سے نمایاں شراکتیں آئیں۔ ان کھلاڑیوں کے علاوہ کوئی اور بلے باز قابل ذکر وقت تک کریز پر نہیں ٹھہر سکا۔

پرپل کیپ کی دوڑ میں دوسرے نمبر پر ملنگا

ایشان ملنگا نے 4 اوورز میں 32 رنز دے کر 4 وکٹیں حاصل کیں، جس سے وہ اس سیزن میں پرپل کیپ کی دوڑ میں 12 وکٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر پہنچ گئے۔ اس کے علاوہ ہرش دوبے نے 2 اوور میں 12 رن دے کر 3 وکٹیں حاصل کیں۔ ثاقب نے 4 اوورز میں 29 رنز دے کر ایک وکٹ حاصل کی جبکہ مدوشنکا نے بھی ایک وکٹ حاصل کی۔

سن رائزرس حیدرآباد 8 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر پہنچی

اس جیت کے ساتھ ہی سن رائزرس حیدرآباد 7 میچوں میں 8 پوائنٹس کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر تیسرے نمبر پر پہنچ گئی ہے۔ اس دوران، دہلی کیپٹلس 6 میچوں میں تین جیت اور تین ہار کے ریکارڈ کے ساتھ پانچویں نمبر پر ہے۔

TAGGED:

IPL 2026
IPL 2026 SRH VS DC
SRH DEFEATED DC
IPL 2026 POINTS TABLE
ABHISHEK SHARMA CENTURY

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.