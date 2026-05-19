SRH نے CSK کو شکست دے کر پلے آف میں جگہ حاصل کی، ایشان کشن نے اسکور کی شاندار نصف سنچری
آئی پی ایل 2026: حیدرآباد کی جیت نے گجرات ٹائٹنز کو بھی پلے آف کے لیے کوالیفائی کر دیا۔
Published : May 19, 2026 at 10:48 AM IST
چنئی، ایم اے چدمبرم اسٹیڈیم: وکٹ کیپر بلے باز ایشان کشن نے 70 رنز کی شاندار اننگز کھیلی، جب کہ ہینرک کلاسن نے 47 رنز بنائے۔ سن رائزرز حیدرآباد (SRH) نے پیر کو چنئی کے M.A چدمبرم اسٹیڈیم میں چنئی سپر کنگز (CSK) کو پانچ وکٹوں سے شکست دے کر انڈین پریمیئر لیگ (IPL) 2026 کے پلے آف کے لیے کوالیفائی کر لیا۔
181 رنز کے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے، SRH نے ہدف صرف 19 اوورز میں حاصل کر کے ایک اہم فتح درج کرائی۔ اس جیت کے ساتھ، سن رائزرس حیدرآباد نے 13 میچوں میں 16 پوائنٹس کے ساتھ آئی پی ایل 2026 کے پلے آف کے لیے کوالیفائی کرنے میں گجرات ٹائٹنز اور رائل چیلنجرز بنگلور میں شمولیت اختیار کی۔
حیدرآباد کی جانب سے ہینرک کلاسن اور ایشان کشن نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا۔ ہینرچ نے اپنی 47 رنز کی اننگز میں چھ چوکے اور دو چھکے لگائے۔ کشن نے 37 گیندوں میں اپنی نصف سنچری مکمل کی اور نتیش کمار ریڈی کے ساتھ مل کر ذہانت سے اسٹرائیک کو گھمایا۔ ایشان نے 47 گیندوں میں 70 رنز بنائے جس میں چار چوکے اور تین چھکے شامل تھے۔ اس شاندار اننگز نے انہیں پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ دیا۔
چنئی کی جانب سے مکیش چودھری سب سے کامیاب گیند باز رہے۔ انہوں نے چار اوورز میں 36 رنز دے کر دو وکٹیں حاصل کیں۔ انشول، نور اور عقیل نے بھی ایک ایک وکٹ حاصل کی۔
اس سے قبل، ٹاس جیتنے کے بعد CSK نے پہلے بلے بازی کی اور ڈیوالڈ بریوس کے 44 رنز کے ٹاپ اسکور کی بدولت 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 180 رنز بنانے میں کامیاب رہی۔ سیمسن نے 13 گیندوں پر 27 رنز بنائے۔ نوجوان بلے باز ارول پٹیل 13 رنز بنا کر کلین بولڈ ہو گئے۔
کارتک نے 19 گیندوں پر 32 رنز کی اننگز کھیلی۔ گائکواڑ نے آزادانہ طور پر اسکور کرنے کے لیے جدوجہد کی اور بالآخر 15 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔
شیوم دوبے اور ڈیولڈ بریوس نے پھر اننگز کو بحال کرنے کے لیے ایک اہم شراکت داری قائم کی۔ بریوس نے جارحانہ انداز میں بلے بازی کی اور درمیانی اوورز میں ذمہ داری سنبھالی، جبکہ دوبے نے ان کا خوب ساتھ دیا۔
بریوس نے 27 گیندوں پر 44 رنز بنائے جس میں چار چھکے اور دو چوکے شامل تھے۔ دوبے بھی 26 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ پرشانت ویر نے آخر میں کچھ اور رنز جوڑے، جس سے CSK کا سکور 7 وکٹ پر 180 پر ختم ہوا۔ پیٹ کمنز نے SRH کے لیے 3/28 کے اعداد و شمار کے ساتھ کام کیا، جب کہ شکیب حسین اور پرفل ہنگے نے دو دو وکٹیں حاصل کیں۔