شریس ائیر پر لگاتار دوسری بار جرمانہ، کیا انہیں پابندی کا بھی کرنا پڑے گا سامنا؟
پنجاب کنگز کے کپتان شریس ائیر پر 2.4 ملین روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔
Published : April 4, 2026 at 2:55 PM IST
حیدرآباد: پنجاب کنگز کے کپتان شریس ائیر پر ایک بار پھر 2.4 ملین روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ اس بار سست اوور ریٹ کی وجہ سے ان پر 2.4 ملین روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا۔ آئی پی ایل کمیٹی نے ایم اے چدمبرم اسٹیڈیم میں چنئی سپر کنگز کے خلاف جمعہ کے میچ میں پنجاب کنگز کو سلو اوورز کرنے کا قصوروار پایا۔
اس سیزن میں پی بی کے ایس (پنجاب کنگز) کی آئی پی ایل ضابطۂ اخلاق کی یہ دوسری خلاف ورزی تھی۔ آرٹیکل 2.22 کے تحت، سزا صرف کپتان تک محدود نہیں تھی۔ پلیئنگ الیون میں شامل باقی کھلاڑیوں بشمول امپیکٹ پلیئر پریانش آریہ پر بھی 60 لاکھ روپے یا ان کی میچ فیس کا 25 فیصد جرمانہ عائد کیا گیا۔
سلو اوور ریٹ: پہلے جرم پر 1.2 ملین جرمانہ، دوسرا جرم 2.4 ملین
آئی پی ایل انتظامیہ کے ایک بیان کے مطابق، "یہ پنجاب کنگز کا دوسرا جرم تھا، اس لیے ائیر پر 2.4 ملین روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا۔" اس سے پہلے، ائیر کو سلو اوور ریٹ کے جرم کے لیے 1.2 ملین کا جرمانہ کیا گیا تھا۔ لیکن اب شائقین سوچ رہے ہیں کہ اگر تیسری بار ایسا ہوا تو کیا ائیر کو ایک میچ کی پابندی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟۔
کیا شریس ائیر پر پابندی عائد ہوگی؟
اگرچہ پنجاب کنگز نے اس سیزن میں دوسری بار سلو اوور ریٹ کے اصول کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن ائیر پر پابندی نہیں ہوگی۔ اگر ٹیم آئندہ میچوں میں دوبارہ قواعد کی خلاف ورزی کرتی ہے تو بھی ان پر پابندی نہیں ہوگی۔ یہ بنیادی طور پر 2025 کے سیزن سے قبل آئی پی ایل کے قوانین میں کی گئی ایک اہم تبدیلی کی وجہ سے ہے۔
ایک میچ کی پابندی کا سابقہ اصول ختم
ٹورنامنٹ کی جانب سے اب ایک سیزن میں تین بار اوور ریٹ کے اصول کی خلاف ورزی کرنے پر کپتانوں پر ایک میچ کی پابندی عائد کرنے کے سابقہ اصول کو ختم کر دیا گیا ہے۔ سزا اب جرمانے اور میچ کے دوران کچھ آن فیلڈ پابندیوں تک محدود ہے۔
پنجاب نے چنئی پر شاندار جیت حاصل کی
گزشتہ سیزن کی رنر اپ پنجاب کنگز نے جمعہ کو پانچ مرتبہ کی چمپیئن چنئی سپر کنگز کو پانچ وکٹوں سے شکست دے کر مسلسل دوسری جیت درج کی۔ پنجاب نے 210 رنز کا بڑا ہدف آسانی سے صرف 18.4 اوورز میں حاصل کر لیا۔