آئی پی ایل 2026 کے شیڈول کا اعلان، پہلا میچ 28 مارچ کو کھیلا جائے گا
آئی پی ایل 2026 کا آغاز 28 مارچ سے ہوگا۔ پہلا میچ آر سی بی اور سن رائزرس حیدرآباد کے درمیان ہوگا۔
Published : March 11, 2026 at 8:10 PM IST
حیدرآباد: بی سی سی آئی نے آئی پی ایل 2026 کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سال آئی پی ایل 28 مارچ سے شروع ہونے والا ہے۔ سیزن کا پہلا میچ دفاعی چیمپئن آر سی بی اور سن رائزرس حیدرآباد کے درمیان بنگلورو کے ایم چناسوامی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ تاہم، یہ 13 مارچ کو واضح ہو جائے گا کہ یہ میچ بنگلورو میں ہوں گے یا نہیں۔ تاہم کئی ریاستوں میں انتخابات کی وجہ سے مکمل شیڈول جاری نہیں کیا گیا ہے۔
آئی پی ایل 2026 کا پہلا مرحلہ 28 مارچ سے 12 اپریل تک چلے گا۔ بیس میچ کھیلے جائیں گے۔ وانکھیڑے اسٹیڈیم میں 29 مارچ کو دوسرے میچ میں ممبئی انڈینس کا مقابلہ کے کے آر سے ہوگا۔ چنئی سپر کنگز 30 مارچ کو گوہاٹی میں راجستھان رائلز کے خلاف اپنی مہم کا آغاز کرے گی۔ رنر اپ پنجاب کنگز اپنا پہلا میچ گجرات ٹائٹنز کے خلاف نیو چنڈی گڑھ میں یکم اپریل کو کھیلے گی۔ لیگ کا پہلا مرحلہ 12 اپریل تک چلے گا۔
میچوں کا مکمل شیڈول دیکھیں
28 مارچ 2026 (ہفتہ، شام)
رائل چیلنجرز بنگلور بمقابلہ سن رائزرز حیدرآباد - بنگلورو
29 مارچ 2026 (اتوار، شام)
ممبئی انڈینز بمقابلہ کولکاتہ نائٹ رائیڈرز - ممبئی
30 مارچ 2026 (پیر، شام)
راجستھان رائلز بمقابلہ چنئی سپر کنگز – گوہاٹی
31 مارچ 2026 (منگل، شام)
پنجاب کنگز بمقابلہ گجرات ٹائٹنز - ملان پور
1 اپریل 2026 (بدھ، شام)
لکھنؤ سپر جائنٹس بمقابلہ دہلی کیپٹلس – لکھنؤ
2 اپریل 2026 (جمعرات، شام)
کولکاتہ نائٹ رائیڈرز بمقابلہ سن رائزرز حیدرآباد – کولکتہ
3 اپریل 2026 (جمعہ، شام)
چنئی سپر کنگز بمقابلہ پنجاب کنگز – چنئی
4 اپریل 2026 (ہفتہ، سہ پہر)
دہلی کیپٹلز بمقابلہ ممبئی انڈینز – دہلی
4 اپریل 2026 (ہفتہ، شام)
گجرات ٹائٹنز بمقابلہ راجستھان رائلز – احمد آباد
5 اپریل 2026 (اتوار، سہ پہر)
سن رائزرز حیدرآباد بمقابلہ لکھنؤ سپر جائنٹس - حیدرآباد
5 اپریل 2026 (اتوار، شام)
رائل چیلنجرز بنگلور بمقابلہ چنئی سپر کنگز - بنگلورو
6 اپریل 2026 (پیر، شام)
کولکاتہ نائٹ رائیڈرز بمقابلہ پنجاب کنگز - کولکاتہ
7 اپریل 2026 (منگل، شام)
راجستھان رائلز بمقابلہ ممبئی انڈینز – گوہاٹی
8 اپریل 2026 (بدھ، شام)
دہلی کیپٹلز بمقابلہ گجرات ٹائٹنز – دہلی
9 اپریل 2026 (جمعرات، شام)
کولکاتہ نائٹ رائیڈرز بمقابلہ لکھنؤ سپر جائنٹس – کولکتہ
10 اپریل 2026 (جمعہ، شام)
راجستھان رائلز بمقابلہ رائل چیلنجرز بنگلور – گوہاٹی
11 اپریل 2026 (ہفتہ، سہ پہر)
پنجاب کنگز بمقابلہ سن رائزرز حیدرآباد – ملان پور
11 اپریل 2026 (ہفتہ، شام)
چنئی سپر کنگز بمقابلہ دہلی کیپٹلز – چنئی
12 اپریل 2026 (اتوار، سہ پہر)
لکھنؤ سپر جائنٹس بمقابلہ گجرات ٹائٹنز – لکھنؤ
12 اپریل 2026 (اتوار، شام)
ممبئی انڈینز بمقابلہ رائل چیلنجرز بنگلور – ممبئی