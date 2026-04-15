آج ویراٹ کوہلی کی ٹیم کا سامنا رشبھ پنت کی ٹیم سے، جانیں کون ہے مضبوط پوزیشن میں؟
آئی پی ایل 2026 میں آج رائل چیلنجرز بنگلور کا مقابلہ لکھنؤ سپر جائنٹس سے ہوگا۔
Published : April 15, 2026 at 11:08 AM IST
آج (15 اپریل) کو انڈین پریمیئر لیگ (IPL) 2026 کے 23 ویں میچ میں، دفاعی چیمپئن رائل چیلنجرز بنگلورو (RCB) کا مقابلہ لکھنؤ سپر جائنٹس (LSG) آمنے سامنے ہوں گے۔ یہ میچ بنگلورو کے ایم چناسوامی اسٹیڈیم میں شام 7:30 بجے کھیلا جائے گا۔
رائل چیلنجرز بنگلورو اس میچ میں پانچ بار کی چیمپئن ممبئی انڈینس کے خلاف 57 رنز کی زبردست جیت کے بعد داخل ہوا ہے جب کہ لکھنؤ سپر جائنٹس کو اپنے ہوم گراؤنڈ پر گجرات ٹائٹنز کے خلاف شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پوائنٹس ٹیبل میں، آر سی بی فی الحال چار میچوں میں تین میں جیت کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ اگر وہ ایل ایس جی کے خلاف جیت جاتے ہیں تو وہ سرفہرست دو مقامات پر پہنچ جائیں گے۔ اس دوران ایل ایس جی چار میچوں میں دو جیت کے ساتھ ساتویں نمبر پر ہے۔
لکھنؤ سپر جائنٹس کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ان کے بیرون ملک کھلاڑی - خاص طور پر مارش، مارکرم، اور نکولس پوران - نے ابھی تک صحیح معنوں میں اپنا جلوہ نہیں بکھیرا ہے۔ تاہم، ٹیم کو ایسے کھلاڑیوں نے خوشی دی ہے جس سے انھیں کبھی امید نہیں تھی، جیسے مکل چودھری۔ کاغذ پر، اسکواڈ کافی مضبوط ہے اس وجہ سے رائل چیلنجرز بنگلور انہیں ہلکے میں لینے کے لئے ایک سنگین غلطی نہیں کر سکتی۔ اب تک، مچل مارش (75 رنز؛ اوسط: 18.75) اور نکولس پوران (41 رنز؛ اوسط: 10.25) صرف معمولی ٹوٹل بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔
اس کے برعکس، لکھنؤ کا باؤلنگ اٹیک غیر معمولی طور پر مضبوط دکھائی دیتا ہے، جس کی قیادت محمد شامی کر رہے ہیں۔ ایل ایس جی کے ہیڈ آف کرکٹ ٹام موڈی نے واضح کیا ہے کہ میانک یادو اور محسن خان دونوں مکمل فٹنس کے قریب ہیں اور ممکنہ طور پر آر سی بی کے خلاف میچ میں ٹیم میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس سے بلاشبہ ٹیم کی طاقت میں مزید اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ، اسکواڈ میں دیگر قابل باؤلرز جیسے اویش خان، پرنس یادو، اور دگویش راٹھی شامل ہیں۔
دوسری طرف آر سی بی اسکواڈ بھی کافی مضبوط نظر آرہا ہے۔ ان کی بیٹنگ لائن اپ میں زبردست فائر پاور ہے — جس کا ہم نے ان کے حالیہ میچوں میں مشاہدہ کیا ہے۔ جبکہ ویراٹ کوہلی بیٹنگ آرڈر میں اینکر نگ کا کردار ادا کرتے ہیں، دوسرے بلے باز جارحانہ، تیز رفتار کھیل کھیلنے پر توجہ دیتے ہیں۔ تاہم اس ٹیم کی بنیادی توجہ اس کے باؤلنگ اٹیک پر مرکوز ہوگی۔ اس سیزن میں، آر سی بی کے پاس لیگ میں دوسری سب سے خراب اکانومی ریٹ ہے — جسے صرف کولکاتہ نائٹ رائیڈرز نے پیچھے چھوڑ دیا۔ خاص طور پر، بھونیشور کمار کو چھوڑ کر، ڈیتھ اوورز کے دوران ان کی باؤلنگ کافی حد تک برابر رہی۔
رائل چیلنجرز بنگلور کا مقابلہ لکھنؤ سپر جائنٹس : ہیڈ ٹو ہیڈ
اس مقابلے میں، رائل چیلنجرز بنگلورو کی پوزیشن کافی مضبوط ہے۔ اس نے لکھنؤ سپر جائنٹس کی دو فتوحات کے مقابلے میں چار میچ جیتے ہیں۔ آخری بار جب یہ دونوں ٹیمیں 2025 کے آئی پی ایل سیزن کے دوران آمنے سامنے ہوئیں، تو آر سی بی نے چھ وکٹوں سے آرام سے جیت حاصل کی، اس طرح حالیہ مقابلوں میں ان کا غلبہ مزید مضبوط ہوا۔ پچھلے چار سالوں میں - 2022 سے اب تک - آئی پی ایل میں آر سی بی اور ایل ایس جی چھ بار ٹکرا چکے ہیں۔ ان میچوں میں سے، آر سی بی نے چار میں کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ ایل ایس جی نے دو میں فتح حاصل کی ہے۔
آر سی بی بمقابلہ ایل ایس جی: ممکنہ پلیئنگ الیون
لکھنؤ سپر جائنٹس: ایڈن مارکرم، رشبھ پنت (کپتان)، آیوش بدونی، نکولس پوران، عبدالصمد، مکل چودھری، جارج لنڈے/انریچ نورٹجے، محمد شامی، اویش خان/محسن خان، دگویش سنگھ راٹھی، پرنس یادیو/میانک یادو۔
رائل چیلنجرز بنگلورو: فل سالٹ، ویراٹ کوہلی، رجت پاٹیدار (کپتان)، ٹم ڈیوڈ، جیتیش شرما، روماریو شیفرڈ، کرونل پانڈیا، بھونیشور کمار، رسیک سلام، جیکب ڈفی/جوش ہیزل ووڈ، سویاش شرما۔
یہ بھی پڑھیں: