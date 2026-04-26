کشن اور ابھیشیک کی ففٹیز سے ویبھو کی سنچری رائیگاں، حیدرآباد نے راجستھان کو 5 وکٹوں سے شکست دی
سن رائزرز حیدرآباد نے 229 رنز کے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے 9 گیندیں باقی رہ گئیں۔
Published : April 26, 2026 at 6:57 AM IST
آر آر بمقابلہ ایس آر ایچ آئی پی ایل 2026: نائب کپتان ایشان کشن نے 74 رنز کی شاندار اننگز کھیلی، جس کی بدولت سن رائزرز حیدرآباد نے 18.3 اوور میں 229 رنز کے ہدف کا کامیابی سے تعاقب کرتے ہوئے راجستھان رائلز کے خلاف پانچ وکٹوں سے شاندار فتح حاصل کی۔
اس سے قبل، 15 سالہ ویبھو سوریاونشی نے شاندار سنچری بنائی، اس کے بعد دھرو جوریل کی نصف سنچری، جس نے راجستھان رائلز کو 20 اوورز میں 228/6 کا مجموعی اسکور بنانے میں مدد کی۔ جواب میں، SRH کے نائب کپتان ایشان کشن اور ابھیشیک شرما نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے اپنی ٹیم کو تاریخی فتح دلائی۔
دونوں بلے بازوں نے اپنی نصف سنچریاں تیزی سے مکمل کیں۔ ابھیشیک نے 24 گیندوں میں اپنی ففٹی مکمل کی جبکہ کشن نے 25 گیندوں میں یہ سنگ میل عبور کیا۔ ان کی 132 رنز کی شراکت بالآخر 10 ویں اوور کی آخری گیند پر ختم ہوئی، جب آرچر نے ایک شاندار کیچ لے کر ابھیشیک کو 29 گیندوں پر 57 رنز بنا کر آؤٹ کیا۔ اس دوران کشن 31 گیندوں پر 74 رنز کی میچ وننگ اننگز کھیلنے کے بعد آؤٹ ہوئے۔
ان کی برطرفی کے بعد، نتیش کمار ریڈی اور کلاسن نے سمجھداری سے اسٹرائیک کو مؤثر طریقے سے گھمانے کے ساتھ پیچھا کرنے کی رفتار کو برقرار رکھا۔ بعد میں، 17 ویں اوور میں، کلاسن نے ایک زبردست چھکا لگایا، جبکہ نتیش نے بھی گیند کو باؤنڈری لائن کے پار بھیج دیا۔ آؤٹ ہونے سے پہلے نتیش نے 18 گیندوں پر 36 رن بنائے جبکہ کلاسن نے 24 گیندوں پر 29 رن بنائے۔ سلیل اروڑا نے ایک چھکے کے ساتھ فتح پر مہر ثبت کی، اور SRH نے ہدف کا تعاقب نو گیندیں باقی رہ کر کیا۔
**میچ میں قائم کئی ریکارڈ**
ویبھو سوریاونشی نے میچ میں صرف 37 گیندوں پر 103 رنز کی شاندار اننگز کھیلی، جس میں 7 چوکے اور 12 چھکے شامل تھے۔ مزید برآں، ویبھو نے 36 گیندوں میں اپنی سنچری مکمل کی۔ یہ ان کی آئی پی ایل میں دوسری سنچری ہے۔ اس کارنامے کے ساتھ، وہ آئی پی ایل میں دو سنچریاں بنانے والے پہلے ان کیپڈ بلے باز بن گئے۔ اس کے علاوہ، ویبھو آئی پی ایل کی ایک اننگز میں سب سے زیادہ چھکے لگانے والے بلے باز بھی بن گئے ہیں۔
**آئی پی ایل میں تیز ترین سنچریاں (گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے)**
30 – کرس گیل (RCB) بمقابلہ پونے واریئرز، بنگلورو، 2013
35 - ویبھو سوریاونشی (RR) بمقابلہ GT، جے پور، 2025
36 – ویبھو سوریاونشی (RR) بمقابلہ SRH، جے پور، 2026
37 - یوسف پٹھان (RR) بمقابلہ MI، ممبئی، 2010
**ایک ہندوستانی کی طرف سے آئی پی ایل کی ایک اننگز میں سب سے زیادہ چھکے**
12 – وی سوریاونشی (RR) بمقابلہ SRH، 2026*
11 – مرلی وجے (CSK) بمقابلہ RR، 2010
11 – V Suryavanshi (RR) بمقابلہ GT، 2025
اس آئی پی ایل میچ میں 228 رنز کا مجموعی اسکور راجستھان رائلز کا دوسرا سب سے بڑا مجموعہ ہے۔
**آئی پی ایل میں آر آر کے لیے سب سے زیادہ اسکور**
242/6 بمقابلہ SRH، حیدرآباد، 2025
228/6 بمقابلہ SRH، جے پور، 2026*
226/6 بمقابلہ KXIP، شارجہ، 2020
224/8 بمقابلہ KKR، کولکتہ، 2024
یہ آئی پی ایل کی تاریخ میں چوتھے سب سے زیادہ کامیاب رن کا تعاقب ہے۔ آئی پی ایل میں سب سے زیادہ کامیاب رن چیز
265 - پی بی کے ایس بمقابلہ ڈی سی، دہلی، 2026
262 - PBKS بمقابلہ KKR، کولکتہ، 2024
246 - SRH بمقابلہ PBKS، حیدرآباد، 2025
229 - SRH بمقابلہ RR، جے پور، 2026*
228 - RCB بمقابلہ LSG، لکھنؤ، 2025
آئی پی ایل میں 200+ اہداف کا سب سے کامیاب تعاقب کرنے والی ٹیمیں۔
11 - پی بی کے ایس
6 - ایم آئی
5 - آر آر
5 - RCB
5 - SRH*