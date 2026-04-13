آر سی بی نے ممبئی کو اٹھارہ رنز سے دی شکست، سالٹ اور پاٹیدار نے کھیلی طوفانی اننگز
آئی پی ایل 2026 آر سی بی بمقابلہ ایم آئی: ممبئی انڈینز 240 رنز کے جواب میں صرف 222 رنز ہی بنا سکی۔
Published : April 13, 2026 at 11:12 AM IST
ممبئی: انڈین پریمیئر لیگ 2026 کے 20ویں میچ میں، رائل چیلنجرز بنگلور (RCB) نے ممبئی انڈینز (MI) کو ان کے ہوم گراؤنڈ، وانکھیڑے میں 18 رنز سے شکست دی۔ ٹاس ہارنے کے بعد پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے آر سی بی نے فل سالٹ کے 78، کوہلی کے 50 اور کپتان پاٹیدار کے 53 رنز کی بدولت 240 کا بڑا مجموعی اسکور بنایا۔ جواب میں ممبئی انڈینز 20 اوورز میں 5 وکٹوں پر رتھر فورڈ کے 71 اور کپتان ہارڈ 4 رنز کی بدولت 222 رنز ہی بنا سکی۔
روہت شرما ریٹائر ہرٹ
241 کے ہدف کے تعاقب میں ممبئی کو اس وقت بڑا دھچکا لگا جب روہت شرما ہیمسٹرنگ انجری کے ساتھ ریٹائر ہو گئے۔ وہ اس وقت 19 رنز پر بیٹنگ کر رہے تھے۔ سوریا اس کے بعد بلے بازی کے لیے آئے اور وہ بھی 22 گیندوں پر 33 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ ریان رکیلٹن نے 37 رنز کی مختصر اننگز کھیلی، جب کہ تلک ورما ایک رن بنا کر آؤٹ ہوئے۔
ہاردک اور رتھر فورڈ کی کوششیں ناکام ہوگئیں
آخر میں ہاردک پانڈیا اور شیرفین ردرفورڈ نے شاندار اور جارحانہ اننگز کھیلی لیکن وہ اپنی ٹیم کو فتح سے ہمکنار نہ کر سکے۔ ہاردک نے 22 گیندوں پر 40 رنز بنائے جبکہ ردرفورڈ 31 گیندوں پر 71 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ انہوں نے اپنی اننگز میں ایک چوکا اور نو چھکے لگائے۔ کرنل پانڈیا آر سی بی کے سب سے کامیاب بولر رہے، جنہوں نے چار اوور میں صرف 26 رنز دیے اور ایک وکٹ حاصل کی۔
نمک اور پاٹیدار نے طوفانی اننگز کھیلی
اس سے پہلے آر سی بی کے دونوں اوپنرز نے اپنی شاندار بلے بازی سے ٹیم کو مضبوط شروعات دلائی۔ فل سالٹ نے 36 گیندوں پر 78 رنز بنائے جس میں 6 چوکے اور 6 چھکے شامل تھے۔ اس اننگز نے انہیں پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ دیا۔ اس دوران وراٹ کوہلی نے 38 گیندوں میں 50 رنز بنائے۔ دونوں نے 10.1 اوور میں پہلی وکٹ کے لیے 120 رنز کی شراکت داری کی۔ اس کے بعد کپتان رجت پاٹیدار نے 20 گیندوں میں 53 رنز بنا کر ٹیم کو 200 کے قریب پہنچا دیا۔ انہوں نے اپنی اننگز کے دوران 4 چوکے اور 5 چھکے لگائے۔ ٹم ڈیوڈ 16 گیندوں پر 34 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔